Стартовал Всероссийский конкурс для СМИ «В гармонии с природой»

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации объявляет старт всероссийского конкурса по природоохранной тематике «В гармонии с природой».

Конкурс направлен на привлечение внимания к вопросам взаимодействия человека и природы, ресурсосбережения, сохранения природного разнообразия, а также поощрение средств массовой информации.

В конкурсе могут принять участие сотрудники лицензированных средств массовой информации, являющихся резидентами Российской Федерации.

На конкурс принимаются фотоработы, видеосюжеты и публикации, размещенные в СМИ с 1 января 2019 года до 31 октября 2019 года.

Работы и заявки на участие необходимо отправить до 1 ноября 2019 года на почту KonkursMedia@yandex.ru

Подробную информацию можно получить на официальной странице конкурса.