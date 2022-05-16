5 мая стартовал всероссийский конкурс СМИ «Культура Слова», учрежденный Министерством культуры Российской Федерации, сообщается на сайте ведомства.

К участию принимаются материалы, опубликованные в СМИ или социальных медиа с 1 октября 2021 года по 1 августа 2022 года. Среди участников могут быть блогеры, журналисты, сетевые медиапроекты.

Победителей определят в 8 номинациях: «Лучшее интервью», «Лучшая печатная публикация», «Лучший видеосюжет», «Лучший фотоснимок», «Лучшая публикация в онлайн-издании», «Лучший видеопост», «Лучший радиовыпуск», «Лучший пост».

Кроме того, будет выбран обладатель специальной премии от министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 5 августа 2022 года.