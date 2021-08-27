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Мероприятия

Стартовала прямая трансляция третьего дня семинаров об особенностях работы цифровых медиа и их монетизации

Авг 27, 2021

В Москве начался 3-й день семинаров ЖУРНАЛИСТА «Особенности работы digital-медиаресурсов и возможности их монетизации».

Присоединяйтесь к бесплатной трансляции на нашем YouTube-канале.

Сегодня старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, автор журнала «Журналист» Александра Литвинова расскажет о стратегиях привлечения средств для монетизации контента, а руководитель отдела внедрения новых проектов ИД «Аргументы и факты» Ольга Филиппова поделится опытом создания кроссмедийных проектов.

Подробную программу можно посмотреть на здесь

 
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