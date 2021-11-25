Стартовала прямая трансляция Всероссийской отраслевой конференции «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати»

Началась прямая трансляция Всероссийской отраслевой конференции «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати».

Ведущие медиаэксперты и практики обсудят:

— состояние медиарынка в 2021 году и тенденции его развития,

— перспективы и особенности рынков рекламы и дистрибуции,

— тренды, влияющие на развитие регионального цифрового медиарынка,

— различие в функционировании и проблемах печатных изданий на федеральном и региональных рынках, особенности бизнес-моделей и концепции их развития,

— эффективное использование цифровых технологий и новых платформ,

— переупаковку и монетизацию контента на разных цифровых платформах; платный контент,

— работу с молодежной аудиторией и многое другое.