Стартовала прямая трансляция Всероссийской отраслевой конференции «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати»

Началась прямая трансляция Всероссийской отраслевой конференции «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати».
Ведущие медиаэксперты и практики обсудят:
— состояние медиарынка в 2021 году и тенденции его развития,
— перспективы и особенности рынков рекламы и дистрибуции,
— тренды, влияющие на развитие регионального цифрового медиарынка,
— различие в функционировании и проблемах печатных изданий на федеральном и региональных рынках, особенности бизнес-моделей и концепции их развития,
— эффективное использование цифровых технологий и новых платформ,
— переупаковку и монетизацию контента на разных цифровых платформах; платный контент,
— работу с молодежной аудиторией и многое другое.