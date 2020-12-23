Стартует всероссийская социальная кампания «Книга — лучший подарок»

В преддверии Нового года в целях поддержки индустрии Российский книжный союз совместно с Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям запускают социальную рекламную кампанию всероссийского масштаба «Книга — лучший подарок».

Ее лицом стала российская актриса театра и кино Светлана Иванова.

«Сегодня основная задача книжного сообщества — сформировать и укрепить культуру дарения книг. Кроме того, важная цель кампании — вовлечь в невероятно увлекательный мир книги мало читающую аудиторию. Так мы сможем не только поддержать индустрию, но и реализовать социально значимый проект, развивающий российскую культуру в целом. Книги могут вдохновлять, дарить мотивацию и позитивные эмоции, поддерживать и развлекать. Это, действительно, хороший подарок, особенно в период новогодних праздников. Выражайте заботу и любовь о своих близких — делитесь с ними книгами», — комментирует проект президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Масштабная кампания «Книга — лучший подарок» нацелена на долгосрочное формирование позитивного имиджа книги как значимого и ценного подарка, — с одной стороны, и чтения как современного и полезного способа проведения досуга, – с другой. Основная цель кампании — возвращение к культуре дарения книги, которая широко распространена во многих странах мира, где с 2012 года активно отмечается Всемирный день книгодарения (14 февраля). Традиция дарить книги существует и в России и теперь на новом этапе может выступить основой активного привлечения внимания российских граждан к чтению и книге.

«В период пандемии коронавируса именно чтение стало одним из важнейших способов получения образовательной информации, приобретения культурных благ и проведения досуга. При этом книжное сообщество, понимая свою социальную ответственность, организовало в дни самоизоляции целый ряд проектов в поддержку чтения, открыв свободный доступ к своим электронным ресурсам и поддержав тем самым акцию «Оставайтесь дома». Проведение нынешней социальной кампании позволит усилить восприятие книги как интеллектуального продукта, повысить внимание читателей, — в первую очередь, молодого поколения, — к книжной культуре, поддержать давние традиции семейного чтения и дарения книг. Итогом станет поддержка книжной отрасли в период выхода из кризиса, что позволит книге и чтению и дальше оставаться ключевыми каналами социальных коммуникаций, важным фактором экономического, образовательного и социокультурного благополучия России», — говорит заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев.

Социальная рекламная кампания «Книга — лучший подарок», разработанная креативным агентством Most Creative Club совместно с командой книжного сервиса ЛитРес, стартует в декабре 2020 года. Миссию кампании по популяризации книги и продвижению чтения поддержала российская актриса театра и кино Светлана Иванова, знакомая российскому зрителю по таким картинам как «Легенда № 17», «Дом Солнца», «9 рота», «Триггер», «Аванпост» и многим другим фильмам и сериалам.

«С детства люблю читать. С детства люблю сами книги: запах новой книжки, склеившиеся по краям страницы, хруст обложки...Или наоборот: букинистический магазин, его особенный пряный запах, охота за редкой книгой, которая приходит в твой дом, принося за собой целую жизнь. Или электронная книга, обожаю читать их пред сном в темноте, когда укладываю детей... И, конечно, аудиокниги, истории, рассказанные любимыми артистами, это двойное удовольствие! Я мечтаю о том, чтобы эта любовь передалась моим детям, мне хочется заразить этим удовольствием как можно больше людей, поэтому я очень рада послужить «послом чтения» в нашей стране!», — говорит Светлана Иванова.

Креативная концепция видеороликов, специально созданных для социальной кампании, строится на идее, что лучший подарок — тот, который пробуждает эмоции, захватывает с первой минуты. Тот, который хочется открывать для себя снова и снова, обсуждать с другими, брать с собой, засыпать с ним и проводить каждую свободную минуту, любить и дарить другим. И таким идеальным подарком для каждого может стать Книга.

В рамках кампании Российский книжный союз обеспечивает поддержку проекту путём размещения наружной рекламы и рекламы в транспорте в российских регионах. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям оказывает содействие проведению кампании путём размещения социального видеоролика (доступен по ссылке) на основных телеканалах страны. До конца года также планируется проведение множества поддерживающих мероприятий в СМИ и социальных сетях с хештегом #ДаритеКниги, а также вовлечение в коммуникацию лидеров мнений.