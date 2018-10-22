В Госдуме призвали СМИ не «смаковать детали» трагедии в Керчи

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов призвал СМИ публиковать меньше подробностей совершения преступлений на примере трагедии в Керчи, чтобы не создавать и не распространять «инструкцию» для повторения подобных нападений:

Мы трагедию в Керчи обсуждаем уже несколько дней, несколько дней СМИ и Telegram-каналы подробно рассказывают о том, как он (подозреваемый в нападении студент колледжа 18-летний Владислав Росляков — прим. ред.) это делал. Это возможно максимум в одной передаче какой-нибудь, в выпуске итоговых новостей, но не постоянно рассказывая подробности.

Он добавил, что в СМИ появляется много подробностей о том, как подозреваемый готовился к нападению:

Я думаю, люди, которые планируют такое преступление, будут представлять его по роликам из жизни. К примеру, камеры наблюдения были в Керчи, и эти ролики сейчас везде: и в Telegram-каналах, и на Youtube, и во «ВКонтакте» — везде огромное количество записей с камер видеонаблюдения, как этот товарищ ходит с ружьем: куда идет, как все готовит. И все СМИ смакуют каждую деталь: вот он зашел с заднего входа, а не через главный; у него было такое-то оружие; столько-то гранат и бомб; как он их собрал.

Также он подчеркнул, что распространяя подробности совершения преступления, СМИ создают своего рода пособие для тех, кто может планировать подобное:

Я обращаюсь к средствам массовой информации: не тиражировать эту инструкцию по применению, ведь ей могут воспользоваться наши школьники и школьники из других стран.

Днем 17 октября в столовой политехнического колледжа в Керчи сработало самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

Подозреваемым в нападении оказался студент четвертого курса колледжа — 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.

При взрыве и стрельбе в колледже Керчи пострадали 68 человек, из которых 21 погиб.