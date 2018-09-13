МИД Мьянмы: приговор двум журналистам Reuters не имеет отношения к свободе слова

Двое журналистов Reuters, осужденных в Мьянме на семилетний тюремный срок за нарушение закона о государственной тайне, могут подать апелляцию. Как заявила в четверг государственный советник и глава МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи, выступая в Ханое на Всемирном экономическом форуме для стран АСЕАН, их заключение в исправительное учреждение не имеет никакого отношения к свободе выражения мнений:

Интересно, действительно ли многие люди прочитали краткое изложение приговора, которое не имеет никакого отношения к свободе выражения мнений, оно связано с законом о государственной тайне. Они (журналисты - прим. ТАСС) не были заключены в тюрьму потому что они были репортерами, они были осуждены, потому что... суд решил, что они нарушили закон о государственной тайне.

Она добавила, что журналисты имеют полное право обжаловать решение суда, указав, почему оно было неправильным. По ее словам, «это был открытый судебный процесс, все слушания были открыты для всех, кто хотел их посетить». «Если кто-то чувствует, что произошла ошибка, я бы хотела, чтобы они указали на это», — сказала Аун Сан Су Чжи.

3 сентября суд в Мьянме приговорил двух журналистов Reuters к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне. Они были задержаны 12 декабря 2017 года. В ходе работы журналисты освещали широкий круг тем, в том числе положение мусульманской народности рохинджа и события в штате Ракхайн.