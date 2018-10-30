В Госдуме могут обсудить господдержку СМИ

Депутаты Госдумы могут обсудить вопросы, связанные с государственной поддержкой печатных СМИ и реализацией их продукции. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов («Единая Россия»):

Эта тема очень острая, ей занимается и профильный комитет Государственной думы, и Общероссийский народный фронт. Я запросил у представителей Роспечати и профессионального сообщества <...> статистику, чтобы понять динамику (развития и распространения печатной прессы — прим. Агентства «Москва»): идет вниз, или остается на нейтральном уровне. Если динамика отрицательная, мы будем с коллегами обсуждать этот вопрос. Возможно проведем некие слушания, экспертные обсуждения.

Романов отметил, что особую значимость вопрос доступности прессы имеет для старшего поколения читателей:

У старшего поколения — ни у кого нет интернета, а они наиболее активны в политическом, социальном плане.