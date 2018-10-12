Алексей Волин рассказал о господдержке СМИ в 2019 году

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин рассказал о распределении бюджетных финансовых потоков на поддержку СМИ в 2019 году. Соответствующее заявление он сделал на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 9 октября.

На сегодняшний день расходы государства на СМИ оставляют около 110 миллиардов рублей (70 миллиардов — из федерального бюджета и 40 миллиардов — из местных бюджетов), в то время львиную долю своих расходов — 530 миллиардов рублей — генерирует сама медиаиндустрия.

Выступая на заседании, где обсуждался проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, Волин отметил, что доля федерального бюджета в медиаиндустрии составляет всего 11 процентов:

А если вычесть поддержку международного вещания, то всего 6 процентов. Что очевидно показывает, что российские СМИ находятся в нормальной рыночной среде.

По данным Волина, распределение бюджетных финансовых потоков на поддержку СМИ в 2019 году планируется следующим образом. 40 % — это финансирование социально значимых медийных проектов — таких как телеканал «Культура» и Общественное российское телевидение, радиостанция «Орфей», детские телепередачи и передачи на национальных языках, наконец врезки местных новостей на ВГТРК.

Сюда же относится субсидия Роспечати на поддержание региональных СМИ. Всего 5,5 % от общих расходов составляет содержание информационного агентства ТАСС и «Российской газеты» как публикаторов официальных актов. И еще 40 % расходов составляет содержание медиаконцернов «Россия Сегодня» и RussiaToday:

Это донесение российской точки зрения до зарубежной аудитории. Нет нужды говорить о важности этой работы в современных складывающихся международных условиях.

Всего проект федерального бюджета на 2019 год в части СМИ на 11 миллиардов рублей меньше, чем фактические бюджетные затраты на эти цели в текущем 2018 году — 71,1 миллиарда рублей против 82,5 миллиарда рублей.

Особое внимание депутатов привлекла тема государственной поддержки региональных печатных СМИ. По словам главы комитета Леонида Левина, в будущем году на эти цели направят 472 миллиона рублей, еще 80 миллионами профинансируют федеральные печатные издания: