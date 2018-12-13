В Госдуме предложили наказывать за распространение фейковых новостей и оскорбление власти в интернете

Парламентарии внесли в Госдуму сразу два пакета законопроектов, которые ограничивают свободу слова.

Первый — запрещает гражданам публиковать в интернете недостоверные новости, создающие угрозу жизни граждан или массового нарушения порядка. (запрет вводится и для СМИ — и в их случае распространяется не только на интернет):

Запрещаются распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий.

За распространение недостоверной информации в СМИ авторы предлагают ввести штрафы 3-5 тыс. рублей для граждан и от 400 тыс. до 1 млн рублей для компаний с конфискацией предмета административного правонарушения.

Второй пакет законоппроектов вводит наказание за публикацию в интернете информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам страны, Конституции и органам государственной власти. Авторами документа стали члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин.

Клишас напомнил, что сейчас предусмотрена административная и уголовная ответственность за проявление неуважения в общественных местах. По его словам, интернет также является общественным пространством. Изменения предлагается внести в статью «Мелкое хулиганство», добавил он.

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