Статьи от A до D

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Каталонская газета использует информационные панели для повышения производительности

В каталонской газете ARA разработали новые информационные панели, которые дают представление о производительности онлайн-контента и упрощают редакционное планирование. Компания также провела редизайн сайта и приложения, что позволило повысить вовлеченность читателей и одновременно снизить отток.

Газета ARA, основанная в 2010 году в Барселоне, выходит ежедневно на каталанском языке. Также издание публикует контент на каталанском, испанском и английском языках на своем сайте ara.cat и в мобильном приложении. В 2015 году ARA внедрила платную цифровую подписку, и к середине 2022 года у нее насчитывается более 41 000 печатных и цифровых подписчиков. В компании работают 130 сотрудников, из которых 100 — непосредственно в редакции.

 

Рейтинг доверия

В 2020 году в компании запустили стену регистрации для сбора пользовательских данных и создали новую внутреннюю панель мониторинга поведения аудитории. Редакция ARA также начала публиковать контент более регулярно в течение дня, выявив и сократив типы статей, которые вызывали мало интереса.

Два года спустя ARA еще больше интегрировала данные в рабочие процессы редакции. Когда стена регистрации была введена, за ней размещались только статьи с мнениями. С тех пор за стену регистрации была переведено более 80% контента, что позволило собирать больше данных о поведении читателей.

Эти данные теперь используются для информирования редакторов о работе их отделов (с точки зрения просмотров страниц и времени чтения) и помогают редакции определять темы, которые побуждают пользователей регистрироваться и подписываться.

Одной из ключевых метрик для редакционной команды стал показатель потребления того или иного контента аудиторией. Также информационные панели ARA дают каждой статье оценку от A до D. Рейтинг основан на трех показателях — количестве подписчиков, регистраций и просмотров страниц.

«Этот рейтинг — простой способ для руководителей отделов понять, какие статьи и какие темы работают хорошо, — поясняет Анна Куяс, руководитель отдела роста и развития продуктов ARA. — Это помогает им создавать контент, который действительно интересует нашу аудиторию».

 

Разделение и обновление

Другой важной целью ARA было сокращение оттока, и именно поэтому в компании решили провести редизайн сайта и приложения. Обновленные версии были запущены в январе 2021 года, и с тех пор отток действительно уменьшился, в то время как количество просмотров страниц за сеанс выросло.

Обновленный сайт и приложение состоят из трех больших разделов, каждый из которых содержит различные типы контента. Основной раздел похож на классический новостной сайт/приложение с материалами на различные темы. Последние новости включены в отдельный раздел, и эта новостная лента обновляется в течение всего дня. В третьем разделе представлены знаковые журналистские работы АRА, в том числе расследования. Такой контент был специально выделен в отдельный раздел, чтобы он не терялся в часто обновляемых частях сайта.

«Ближе к концу 2022 года в этот раздел также будет добавлена функция персонализации, что сделает его своего рода газетным Netflix», — говорит Пабло Казальс, директор по маркетингу ARA.

Обновление сайта также включало расширение пользовательских комментариев с новыми функциями, которые помогают создать сообщество или даже подобие социальной сети для читателей. Теперь, в дополнение к комментариям к статьям, пользователи могут подписываться друг на друга, упоминать других пользователей, а также подписываться на авторов ARA, которые также могут участвовать в беседах.

«Цель состояла в том, чтобы создать дополнительную вовлеченность, — объясняет Казальс. — Например, пользователи при желании будут получать уведомления, когда другие читатели ответят им или упомянут их. Мы надеемся, что это побудит читателей открывать наш сайт и приложение на регулярной основе».

Информационная панель ARA ранжирует статьи от A до D на основе количества подписчиков, регистраций и просмотров страниц
Информационная панель ARA ранжирует статьи от A до D на основе количества подписчиков, регистраций и просмотров страниц

 

Упрощенный вариант

2021 год оказался непростым. «Количество подписчиков увеличилось примерно с 40 000 до более чем 41 000. Мы надеялись на большее», — признается Казальс.

Отчасти это связано с тем, что во время запуска нового сайта возникли некоторые технические проблемы. Кроме того, в 2020 году у многих издателей наблюдался заметный рост аудитории из-за пандемии. Но в ARA, по словам Казальса, столкнулись с еще одной проблемой: «Прошлый год стал годом пэйвола в Испании. Сразу несколько испанских издателей запустили модели платной подписки, причем их предложения, как правило, отличались очень низкими ценами: например, «шесть месяцев за один евро». Это означало, что ARA, у которой с 2015 года был платный доступ, внезапно стала конкурировать с этими изданиями».

Казальс подчеркивает, что подписки приносят 65% от общего дохода ARA. Отчасти по этой причине они не вступили в агрессивную ценовую войну, но также еще и потому, что в компании убеждены: привлечение читателей дешевыми предложениями приведет к высокому оттоку в дальнейшем.

Вместо этого в ARA используют динамическую систему оплаты. Это означает, что разные читатели могут получать вводные предложения по разной цене. В некоторых случаях это приводило к ситуации, когда подписчик сталкивался с резким повышением стоимости после первоначального предложения. Поэтому в компании создали новый, упрощенный вариант подписки, в который не входят все опции более дорогого пакета, такие как комментирование или загрузка e-paper.

У ARA соотношение подписчиков цифровой и печатной версии близко к 50/50. При этом 95% новых подписчиков начинают с цифрового предложения.

И это продуманная стратегия, поскольку цель ARA — привлечь как можно больше цифровых подписчиков, а затем за счет них увеличить продажи и печатной версии.

Иллюстрация на обложке: shutterstock; источник фото ARA: David Quiñonero, ARA
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