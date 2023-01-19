Статьи от A до D

В каталонской газете ARA разработали новые информационные панели, которые дают представление о производительности онлайн-контента и упрощают редакционное планирование. Компания также провела редизайн сайта и приложения, что позволило повысить вовлеченность читателей и одновременно снизить отток.

Газета ARA, основанная в 2010 году в Барселоне, выходит ежедневно на каталанском языке. Также издание публикует контент на каталанском, испанском и английском языках на своем сайте ara.cat и в мобильном приложении. В 2015 году ARA внедрила платную цифровую подписку, и к середине 2022 года у нее насчитывается более 41 000 печатных и цифровых подписчиков. В компании работают 130 сотрудников, из которых 100 — непосредственно в редакции.

Рейтинг доверия

В 2020 году в компании запустили стену регистрации для сбора пользовательских данных и создали новую внутреннюю панель мониторинга поведения аудитории. Редакция ARA также начала публиковать контент более регулярно в течение дня, выявив и сократив типы статей, которые вызывали мало интереса.

Два года спустя ARA еще больше интегрировала данные в рабочие процессы редакции. Когда стена регистрации была введена, за ней размещались только статьи с мнениями. С тех пор за стену регистрации была переведено более 80% контента, что позволило собирать больше данных о поведении читателей.

Эти данные теперь используются для информирования редакторов о работе их отделов (с точки зрения просмотров страниц и времени чтения) и помогают редакции определять темы, которые побуждают пользователей регистрироваться и подписываться.

Одной из ключевых метрик для редакционной команды стал показатель потребления того или иного контента аудиторией. Также информационные панели ARA дают каждой статье оценку от A до D. Рейтинг основан на трех показателях — количестве подписчиков, регистраций и просмотров страниц.