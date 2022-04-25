Статус иноагента можно будет получить в результате «воздействия» иностранного источника

В Госдуме разработан новый законопроект об иноагентах. Из текста законопроекта следует, что быть отнесенным к иноагентам можно будет и не имея иностранного финансирования или тех или иных видов помощи, а, например, в результате «воздействия» иностранного источника. В законопроекте сформулированы такие понятия, как «иностранный агент» и «иностранное влияние». Иностранным агентом авторы предлагают считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах» и осуществляющее деятельность, типы которой описаны в законопроекте: политическая; целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности России; распространение сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, а также участие в создании таких сообщений и материалов. Под иностранным влиянием подразумевается предоставление лицу поддержки иностранным источником (например, иностранным государством, его органами власти, международными организациями), оказание воздействия на это лицо, «в том числе путем принуждения, убеждения», а также иными способами.

Под поддержкой иностранного источника, говорится в документе, имеется в виду получение иностранного финансирования, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах.

Законопроект предполагает появление единого реестра иноагентов вместо нескольких существующих сейчас.

При включении в реестр Минюст теперь должен будет сообщать, на каком основании то или иное лицо было признано иноагентом «с указанием конкретных норм» закона.

Авторы законопроекта предлагают ввести новые ограничения для иноагентов: они не смогут быть организаторами публичных мероприятий (то есть митингов, шествий, пикетов); вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних; производить информационную продукцию для несовершеннолетних; получать государственную финансовую поддержку — например, гранты. Также они не смогут инвестировать в стратегические предприятия в России, сказал Пискарев.

Законопроект также вводит единый порядок исключения из реестра.

Законопроектом вводится новая мера ответственности для иноагентов. Минюст может обратиться в Роскомнадзор с запросом «об ограничении доступа» (то есть блокировке) к сайту иноагента в случае нарушения им требований закона, в том числе в случае отсутствия маркировки.