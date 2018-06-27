В Ставропольском крае уничтожили тираж районной газеты из-за материала о пенсии

Власти Ставропольского края настойчиво рекомендовали местным СМИ не писать статьи о пенсионной реформе. Из-за «неправильной» статьи был снят целый тираж «Благодарненских вестей», — сообщает News Tracker. Источник в правительстве края сообщил:

На общем собрании редакторов районных газет была озвучена настойчивая «рекомендация» со стороны правительства ничего не писать про пенсионную реформу. Редактор «Благодарненских вестей» сообщил, что у них статья «Цель: дожить до пенсии» ушла в тираж. Тогда руководство ГУП «Издательский дом "Периодика Ставрополья"» попросило посмотреть ее, после чего тираж сняли и выпустили другой. В нем все те же материалы, что и в первом варианте, кроме статьи о пенсионной реформе.

По словам собеседника, понимая невозможность контроля Интернет-СМИ, власть пытается контролировать хотя бы районные издания, которые для жителей сельских поселений являются, по большей, частью единственным источником информации.

В сельских территориях старшее поколение, которое больше всего пострадает от реформы, смотрит телевизор, где сплошная цензура, и читает районные газеты, которые теперь не печатают ничего «неправильного». Таким образом, они оказываются в информационном вакууме. Подобное решение не спущено из Москвы, а инициировано именно на краевом уровне.

Дмитрий Медведев на заседании правительства 14 июня 2018 года рассказал о пенсионной реформе. Пенсионный возраст постепенно вырастет для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.