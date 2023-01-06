Нестерильные переписки

Поиски самого безопасного мессенджера для обмена информацией все еще не завершены. С момента зарождения социальных сетей и мессенджеров личные данные пользователей являются объектом внимания государства, злоумышленников и владельцев IT-гигантов. ЖУРНАЛИСТ разбирается в истории и дает полезные советы, как не слить редакционный чат в публичное пространство

Практически сразу такие платформы как «ВКонтакте» и Telegram стали монополистами в виртуальной сфере, сосредоточив огромное количество данных о своих пользователях. В постиндустриальном обществе, где информация является основным ресурсом производства и потребления, эти компании были интегрированы в мировую экономическую систему. Однако это вошло в противоречие с политическим курсом, направленным на максимальный суверенитет, в том числе и виртуального пространства.

«Вконтакте» был основан 10 октября 2006 года, и само его название было сокращенным вариантом фразы «В полном контакте с информацией». Изначально задумываемая как социальная сеть для студентов и выпускников российских вузов, «ВКонтакте» уже через год имел аудиторию в 100 тысяч пользователей, а в 2010 году это количество составило уже 100 миллионов человек. Однако уже в 2013 году произошел массовый взлом аккаунтов, в руки к хакерам попали данные более 50 тысяч человек. До этого социальная сеть попадала в скандалы, связанные с нарушением авторских прав и законодательства РФ. В 2014 году основатель «ВКонтакте» Павел Дуров продает свои акции и уходит из компании. На сегодняшний день соцсеть возглавляет Владимир Кириенко.