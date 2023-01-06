Нестерильные переписки

Ищем самый безопасный мессенджер для редакционного использования
Поиски самого безопасного мессенджера для обмена информацией все еще не завершены. С момента зарождения социальных сетей и мессенджеров личные данные пользователей являются объектом внимания государства, злоумышленников и владельцев IT-гигантов. ЖУРНАЛИСТ разбирается в истории и дает полезные советы, как не слить редакционный чат в публичное пространство
Практически сразу такие платформы как «ВКонтакте» и Telegram стали монополистами в виртуальной сфере, сосредоточив огромное количество данных о своих пользователях. В постиндустриальном обществе, где информация является основным ресурсом производства и потребления, эти компании были интегрированы в мировую экономическую систему. Однако это вошло в противоречие с политическим курсом, направленным на максимальный суверенитет, в том числе и виртуального пространства.
«Вконтакте» был основан 10 октября 2006 года, и само его название было сокращенным вариантом фразы «В полном контакте с информацией». Изначально задумываемая как социальная сеть для студентов и выпускников российских вузов, «ВКонтакте» уже через год имел аудиторию в 100 тысяч пользователей, а в 2010 году это количество составило уже 100 миллионов человек. Однако уже в 2013 году произошел массовый взлом аккаунтов, в руки к хакерам попали данные более 50 тысяч человек. До этого социальная сеть попадала в скандалы, связанные с нарушением авторских прав и законодательства РФ. В 2014 году основатель «ВКонтакте» Павел Дуров продает свои акции и уходит из компании. На сегодняшний день соцсеть возглавляет Владимир Кириенко.
Павел Дуров еще в 2013 году стал разрабатывать альтернативный социальный мессенджер Telegram. Сама идея пришла еще в 2011 году, когда после проведенного обыска Павел Дуров хотел написать брату, но понял, что его же собственная соцсеть небезопасна. Был разработан новый, уникальный язык шифрования информации, и уже к 2016 году соцсеть насчитывала 100 миллионов человек. И это снова привлекло внимание государства. Дуров заявил, что «угрозы заблокировать Telegram, если мы не выдадим частные данные пользователей, ни к чему не приведут. Telegram защищает свободу и конфиденциальность».
20 марта 2018 года Верховный суд РФ признал законным требование ФСБ предоставить ключи шифрования данных. Руководству Telegram было дано пятнадцать суток на выполнение постановления. Этого не произошло, и мессенджер был заблокирован на территории Российской Федерации. Доступ к нему стал возможен только через VPN, что резко сужало потенциальную аудиторию. В отличие от «ВКонтакте», компания была сохранена за ее владельцем, и в дальнейшем все как-то нормализовалось.
Летом 2022 года Павел Дуров в своем канале поздравил пользователей с 700 млн посетителей в месяц. Дуров объявил о начале «пользователеориентированной» эры в мире социальных сетей. Примечательно, что в 2021 году конкурент Telegram мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение, в котором изменилась политика конфиденциальности. Доверие многих пользователей к мессенджеру было подорвано, когда они узнали, что большинство персональных данных, которыми владеет WhatsApp, передается в Facebook*. Лучшей альтернативой WhatsApp стал Telegram, со своей «пользователеориентированной» политикой.
Telegram стал по-настоящему комфортной средой обитания для редакционных чатов СМИ, служебных чатов и каналов ведомств, представителей власти и других официальных лиц. По-другому не могло и быть, ведь теперь любой вопрос можно решить за какие-то мгновения по клику мышки. Однако у видимой доступности и легкости есть свои побочные эффекты.
Опасность нахождения в «нестерильном» пространстве Telegram-чатов заключается в том, что отправленное по ошибке сообщение может нанести его автору непоправимый ущерб. Промахнулся, отвлекся, соскользнул палец – ищи себя среди знаменитостей канала «Не туда».
Сотрудники ведомств, редакций СМИ и корпоративных компаний, конечно, проинструктированы, что любая деловая переписка должна вестись в надлежащих для этого сервисах, а именно в корпоративной почте, которая защищается местными серверами. Тем не менее, известны случаи, когда информация, отправленная чиновниками из личной почты или в мессенджере Telegram, становится достоянием общественности. Именно из мессенджеров в сеть просачиваются важные сведения, иногда государственной важности, а в официальных каналах СМИ нередко появляются сведения из личной переписки сотрудников.
Павел Дуров подчеркивает, что главное преимущество его мессенджера – это уважение к пользователям. Поэтому разработчики Telegram пытаются создавать комфортное и безопасное пространство.
Разберем несколько функций Telegram, которые защитят вас от попадания в топы «нетудашек».
• Секретный чат
Telegram не шифрует разговоры и сообщения автоматически, однако можно использовать «секретный чат», в котором все данные будут передаваться через сквозное шифрование, а ключ для расшифровки будет доступен только собеседникам чата.
Содержимое чата не хранится на серверах Telegram и может быть удалено через установленное администратором время, при выходе из Telegram или удалении приложения. Кроме этого, на случай, если ваш прозорливый собеседник сделает скриншот содержимого, вы тут же сможете его в этом уличить, так как Telegram сообщит вам об этом. Из «секретного чата» нельзя пересылать сообщения в другие диалоги.
К сожалению, «Секретный чат» доступен только для личных переписок, сделать секретным групповой чат нельзя. Кроме того, создать «секретный чат» смогут только пользователи мобильной версии Telegram.
• Дополнительный аккаунт
В отличие от «секретного чата» дополнительный аккаунт можно создать и в компьютерной, и в мобильной версии Telegram. Таким образом, один аккаунт можно оставить для личных переписок, а вторым аккаунтом пользоваться для рабочих целей. Для создания дополнительного аккаунта можно использовать виртуальный номер телефона.
• Двухфакторная аутентификация
Двухфакторная аутентификация – это дополнительный пароль, который ограничивает доступ к вашему аккаунту, на случай если ваш телефон вдруг оказался в руках у другого человека.
Эту функцию можно установить в настройках конфиденциальности вашего аккаунта. Там же можно отключить отображение имени вашего профиля и ссылки на него в пересылаемом сообщении. Еще несколько настроек, которые помогут вам обезопасить нахождение в мессенджере, находятся в том же разделе.
• Деловое общение
В корпоративных чатах велик соблазн пошутить и поговорить с коллегами на отвлеченные темы. Здесь Telegram не защитит вас от неловкости, но можете защитить себя вы. Будьте «тем самым коллегой», который соблюдает все правила деловой переписки и бесит всех остальных. Тогда вероятность оказаться в канале «Не туда» сведется к минимуму. С другой стороны, увеличится вероятность того, что коллеги создадут «секретный чат», куда будут отправлять скриншоты ваших «душных» комментариев.
Создать «секретный чат», дополнительный аккаунт, быть «тем самым коллегой» или использовать все сразу – решать вам. Сегодня сложно обезопасить себя и свои данные на сто процентов, но можно свести риски к минимуму, выбрав для работы и общения социальные сети, которые думают о вашей безопасности.
* Социальная сеть принадлежит запрещенной и признанной экстремистской в РФ корпорации Meta