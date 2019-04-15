Стоимость доставки печатной прессы вновь вырастет

«Почта России» намерена в 2020 году повысить тарифы на доставку для издателей печатной прессы. Рост может составить порядка 10 %. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал заместитель гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

До 2014 года ФГУП «Почта России» получало субсидию от государства до 3,5 млрд руб. ежегодно, что позволяло ему покрывать убытки от расходов на подписку. В 2015 году льготу отменили, что привело к постепенному росту тарифов. В 2019 году тарифы выросли на 7 %, в 2018-м «Почта России» их не повышала, уточнил Мандрон.

С 2015 года тарифы на доставку для издателей увеличились почти в три раза, а падение подписных тиражей составило 35,8 %, отмечал ранее президент союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) Сергей Моисеев. В связи с этим издатели предлагают вернуть «Почте России» госсубсидию.

Александр Оськин, председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции:

Подписные тиражи будут продолжать снижение, а если субсидию не вернут — подписка фактически обречена. Это серьезный удар для издательств, для которых подписка составляет в среднем треть доходов, а в целом для страны — угроза для информационной безопасности.

По его прогнозу, если «Почта России» повысит тарифы в следующем году на 10 %, то с учетом продолжающегося роста цен на бумагу подписка для читателей подорожает на 20 %.

Иллюстрация: shutterstock.com