Стоимость телерекламы в 2023 году вырастет еще на 5-30%

Стоимость телерекламы в августе - декабре 2023 г. вырастет на 5-30%. В октябре 2022 г. расценки на ТВ-размещения на 2023 г. уже повышались, тогда рост составил 20-30%,.

В частности, рост цен на ТВ-рекламу во втором полугодии фиксируется на 11 федеральных каналах, следует из данных Starlink. Так, медиаинфляция на телеканалах «Первый канал», ТВ-3 и «Пятница» составит 5%, на «Рен-ТВ», «Че» и «Муз-ТВ» – 10%, на ТНТ, ТНТ-4 и СТС – 15%, на «Матч-ТВ» – 20%, а на «2x2» – 30%. На всех тематических телеканалах цены на рекламу увеличатся на 15%, также указано в данных Starlink.

Повышение цен на ТВ-инвентарь связано с ростом спроса на него, сообщил представитель Национального рекламного альянса. «Считалка» традиционно выходит осенью, говорит представитель НРА. Но он уточнил, что корректировки цены на телерекламу в соответствии с сезонностью, заполненностью и спросом в течение года – характерная реакция на складывающиеся в конкретный момент времени обстоятельства.

По итогам января – ноября 2022 г. объем рынка ТВ-рекламы упал на 10-12% до 155,8 –163 млрд руб., следует из данных OMD OM Group и Starlink. Весь рекламный рынок за этот период сократился на 12-13% до 446,5 – 470 млрд руб. Данных за весь 2022 г. пока нет.