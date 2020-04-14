Столичным журналистам не потребуются пропуска для передвижения по городу и области

С 15 апреля в Москве и Московской области вводится система обязательных пропусков для передвижения на личном или общественном транспорте, а также такси. При этом вводится ряд исключений, в том числе для журналистов.

Для перемещения по городу и области на транспорте они могут пользоваться «редакционным удостоверением или иным документом, удостоверяющим личность и полномочия журналиста», — говорится в указе столичного мэра. Таким образом сотрудникам СМИ нет необходимости оформлять электронные пропуска, если полицейские остановят их для проверки, достаточно будет предъявить удостоверение или пресс-карту.

В том же указе отмечается, «граждане, следующие совместно с гражданами, имеющими служебное удостоверение, не освобождаются от обязанности иметь цифровые пропуска».

Комментируя ситуацию ТАСС, председатель российского союза журналистов признал, что в столице могут появиться поддельные пресс-карты. Единого стандарта для редакционного удостоверения в России не существует, а оперативно проверить подлинность печати и подписи руководителя СМИ может быть затруднительно.

Бизнес по продаже фейковых пресс-карт существовал и до карантина. В соцсетях можно найти предложения купить удостоверение, а при необходимости оформить редакционный запрос, редзадание. При этом компании, которые продают подобные документы, имеют официальную регистрацию СМИ и на их сайтах даже периодически появляются новости для поддержания видимости работы.