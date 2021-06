Три способа не попасться на фейк

В 2021 году попадаться на удочку фейка не только обидно, для СМИ это еще и невыгодно: за публичное распространение ложной информации юрлицам грозит наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Обманывать читателей не хочется, наведываться в тюрьму не за репортажем — тем более. ЖУРНАЛИСТ подготовил советы начинающим сотрудникам редакций

Проверять источник

Первое, на что стоит обратить внимание в новости, — ее источник. Точно ли он достоверный? Если информация появилась на сайте, с которым вы столкнулись в первый раз, проверьте раздел «О нас» — если данные в нем вызывают сомнения или вообще отсутствуют, стоит задуматься. Сервис Whois позволяет многое узнать и о домене, на котором размещен сайт, в частности, о дате его первичной регистрации, а иногда и о владельце. Если домен зарегистрирован в течение последних 12 месяцев — это уже повод насторожиться.

То же самое с аккаунтами в соцсетях — сколько постов уже есть у этого человека, не загружено ли вместо фото профиля стоковое изображение, что указано в описании? Если это аккаунт известного человека, проверьте, верифицирован ли он самой платформой (обычно это галочка того или иного цвета). У аккаунтов медиа проверяйте URL — скопировать лого и название для фейкового аккаунта проще простого.

Даже если источник кажется надежным, все равно не факт, что ему можно доверять. Например, в начале мая Facebook-группа «Informed parents for California» с более чем 52 тысячами подписчиков опубликовала пугающий устаревшей версткой и сенсационным содержанием плакат «Позвольте детям дышать — время снять маску». Судя по его содержанию, из-за ношения масок дети могут заработать фиброз — заболевание, при котором на легких образуются рубцы. Сбоку картинка — испуганные мальчик и девочка в масках… Запись набрала около тысячи лайков, обеспокоенные пользователи оставляли комментарии: «Мы в Аризоне перестали носить маски», «Маски на детях — чистое издевательство».

Подобные брошюры раздавали участники митинга, который прошел в одном из округов Южной Калифорнии: сотни родителей и их детей призывали местных чиновников отменить коронавирусные ограничения и ссылались на тот самый флаер.

Пост заметила команда Politifact — сайта для фактчекинга, лауреата Пулитцеровской премии, которым управляет Институт Пойнтера. Этот ресурс проверяет новости, посты в соцсетях и высказывания политиков на правдивость, маркирует их по шкале от «правды» до «вранья» (в оригинале — «pants on fire», дословно — «штаны горят»), а потом объясняет, что же в записи не так (или так). Новость об «опасных масках» оказалась фейком: «Нет никаких доказательств того, что ношение маски приводит к фиброзу легких ни у детей, ни у взрослых. Маски безопасны и эффективны для предотвращения распространения вирусных заболеваний в воздухе», — утверждает Дэвид Корнфилд, главный специалист по лечению легких, астмы и нарушений сна в Stanford Children's Health.

Этот ресурс можно применять и в работе — если ссылаетесь на высказывание американского политика, пишете новость по посту в Facebook или ролику в ТикТоке — не поленитесь зайти на Politifact, вдруг все уже опровергли. Для русскоязычных источников можно проверить (или даже заказать проверку) на ресурсе fakecheck.ru, который создали бывшие журналисты газеты «Ведомости».

А для тех, кто хочет сослаться на страничку в Twitter, но сомневается, не фейк ли перед ним, есть сайт Botometer. Все, что нужно, — ввести название аккаунта, ресурс проанализирует его и укажет, можно ли доверять этой странице. Дополнительные (но такие же бесплатные) функции — проверка подписчиков и друзей. Фейковые аккаунты часто искусственно завышают эти показатели за счет накруток, так что сайт поможет разобраться.

Следить за манипуляциями внутри текста

Даже если источник достоверный или опровержение новости не удалось найти на сторонних ресурсах, фейк может прятаться внутри текста. На помощь приходит воронежская ассоциация экспертов-лингвистов, члены которой выпустили пособие «Фейки в медиатекстах».

Авторы пособия советуют обращать внимание на отдельные слова. К примеру, если вместо конкретных имен и должностей героев автор использует что-то вроде «по словам бывших должностных лиц», «американские чиновники подтвердили», «представители разведки рассказали», «научные исследования показали», «по данным комплексного исследования», «как сообщается в авторитетном научном издании» или «медики проболтались», скорее всего, от вас хотят скрыть отсутствие авторитетного источника и выдать нужное журналисту мнение за экспертное.

Еще один прием, за которым может скрываться фейк, — подкрепление фразы гиперссылкой, за которой не идет подтверждение сказанного. Это может быть либо «ломаная» ссылка, которая просто не откроется, либо в материале по ссылке не будет никаких доказательств. Например, в материале «Одесского курьера» под названием «Что на самом деле сказал Макрон об Украине и Беларуси» речь идет о том, что «российские пропагандисты» вырвали из контекста (кстати, это тоже частый прием манипуляторов) слова президента Франции. Дело не в правдивости слов автора — возможно, отечественные медиа и правда оплошали, а в том, что подкрепляет он свои слова... ссылкой на стартовую страницу Reuters.

К подобным новостям стоит относиться особенно скептически, по возможности на них не ссылаться и проверить тезис самостоятельно.

Не принимать фото и видео на веру

Уж сколько раз твердили миру, что фотографии на достоверность стоит проверять так же тщательно, как и текст. Вот только делать это сложнее, хотя реально. ЖУРНАЛИСТ уже писал о сервисе TinEye, на который можно загрузить нужную фотографию, а система проанализирует все, что публиковалось раньше, и покажет, когда и при каких обстоятельствах в интернете появился этот снимок. Помогает, когда нужно понять, свежая ли это новость или ньюсмейкер пытается обмануть.

К примеру, в 2019 году вся падкая на подначку часть интернета участвовала в испытании: нужно было выложить коллаж из двух фотографий — десять лет назад и сейчас. Аккаунт пакистанского отделения Всемирного фонда дикой природы тоже решил поучаствовать — выложил фото якобы одного и того же участка малайзийского леса с разницей в десять лет. Конечно, на второй фотографии от пышной зелени не осталось и следа. Коллаж быстро завирусился — его репостнули 750 000 пользователей, но оказалось, что это фейк — на фото были разные части одного и того же снимка.

Фейк может прятаться и в видео — дипфейк-технологии становятся все более продвинутыми. Понять, действительно ли человек говорил это или нет, уже намного сложнее, чем пять лет назад. По поводу дипфейков есть короткое и очень полезное видео The Washington Post «How to spot manipulated video». Журналисты советуют обращать внимание на мимику и интонации говорящего, а еще на качество ролика — если лицо спикера «расплывается» или меняет цвет на протяжении видео, скорее всего, перед вами коварный фейк.