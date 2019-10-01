Советы для журналистов: как выбрать тему и написать сценарий видео

Авторам художественной литературы часто говорят: «Если ты можешь написать эту историю, то ты можешь и снять ее». Однако не каждый журналистский материал подходит для того, чтобы превратить его в видео. Недостаток людей, технических средств и времени диктует журналистам и продюсерам необходимость тщательно выбирать истории, которые они хотят перенести на экран, и детально продумывать план создания таких видео.

Ниже мы расскажем, какие типы историй вызывают интерес аудитории, а также о важных этапах планирования этого процесса.

Выбор истории

Виды историй

Истории, в которых используется большое количество данных и статистической информации, – их нужно рассказывать через истории людей. Статьи об инфляции, безработице, перемещении людей и подобных темах обычно перегружены цифрами. Чтобы усилить воздействие таких материалов, анализ данных и сделанные выводы нужно сопровождать историями реальных людей. Видео для этого – идеальный инструмент, ведь зрителям легче эмоционально сопереживать героям видеосюжетов, чем сухим фактам.

Если у вас слишком много информации, и нужно ее обобщить. Некоторые темы просто очень сложны, и медиа зачастую посвящают таким темам объемные материалы, которые автоматически исключают большую часть аудитории. В таких случаях видео позволяет обобщить информацию – и сделать это в формате, понятном большинству зрителей.

Если вы обнаруживаете интересного героя истории. Уникальность и колоритность персонажей часто теряются за голосом репортера, поэтому лучше дать им рассказать свои истории собственными словами.

Когда у истории есть аудио или визуальные элементы, которые могут потеряться в текстовом варианте. Это относится к разным темам, включая стихийные бедствия, протесты и многое другое.

Выбор персонажей

Выбрав историю, вы должны решить, кого из ее героев вы хотите включить в видео. Будет ли лучше, если историю расскажет человек, предоставлявший информацию, или репортер, или голос за кадром? Подумайте, с кем можно быстро связаться, а также решите, кто сможет ясно и кратко изложить нужную информацию.

Установление границ

Когда журналисты начинают проводить расследования, истории разрастаются и делаются все более и более сложными. Выбирая наиболее важные части истории и отказываясь от остального материала, вы не ослабляете свой материал. Наоборот, в этом случае аудитория сможет сосредоточиться на одной хорошо рассказанной истории.

Регулирование длины видео – один из способов установить границы истории. Принимая решение о длине видео, учитывайте, на какой платформе вы хотите его разместить, – ведь у разных социальных сетей различные алгоритмы. Например, Facebook отдает предпочтение видео длиной более трех минут, а YouTube – видео длиной от 15 до 20 минут. Эти алгоритмы часто меняются, и важно оставаться в курсе последней информации.

Создание плана съемки

Выбрав длину будущего видео, нужно составить план съемки, включающий время на исследование темы, на связь с источниками информации и выбор точки зрения, с которой вы будете рассказать историю, а также на то, чтобы собрать всех основных героев. Потом вам нужно будет время на то, чтобы написать сценарий, снять и отредактировать видео. Очень важно запланировать все это до того, как вы начнете снимать.

Как писать сценарии для аудиовизуальных материалов

Основы работы над сценарием

Сценарий должен включать обзор истории, а также пошаговые инструкции – как ее рассказать. Опишите каждую сцену, включите информацию об использованных аудио, видео и фото.

Каждой команде нужно, исходя из своих предпочтений, определиться с форматом и сложностью будущего сценария. Основная схема сценария может выглядеть так:

О чем важно помнить

Колонка in/out обозначает время на записи (начало и конец), куда будут добавлены аудиовизуальные элементы.

Всегда включайте название видео-, фото- и аудиофайлов, которые вы планируете использовать (например: AW1909, PIC10).

Объясните, в каких местах нужно добавить вставки, закадровый голос или текст.

Обозначьте места, в которых вы хотите добавить разные технические приемы, например переходы или различные эффекты.

Включите ссылки на дизайн и любые другие замечания, которые будут нужны режиссеру и продюсеру.

В качестве практического упражнения найдите в сети видео, структура которого совпадает со структурой вашего будущего видео, и напишите его сценарий. Записывайте все, что происходит на экране. Покажите получившуюся работу коллегам или друзьям и попросите их прокомментировать, достаточно ли ясен получившийся сценарий.

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