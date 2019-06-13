Главный редактор журнала Story — об авторах, читателях и поисках жанра

— В том легендарном «Огоньке» возник непривычный для тогдашних СМИ тип автора: писатель-журналист. Каждый со своим стилем, интонацией. Хорошо помню материал Нины Чугуновой об остановленном металлургическом заводе, забылась сама коллизия, но описание города, неба, движения воздуха, настроения замершего поселения помню до сих пор…

— Это был материал о Норильске. Кроме нее кумирами читателей тогда были Артем Боровик, Алла Боссарт, Владимир Чернов, другие журналисты. Потом Сергей Николаевич открыл новую рубрику «Те, кого мы любили» и начал публиковать большие материалы о выдающихся деятелях советского и зарубежного искусства, их страстях и драмах, о духе времени — о Симоне Синьоре и Иве Монтане, Константине Симонове и Валентине Серовой, Клавдии Шульженко и ее возлюбленном… Ничего подобного раньше в прессе не было, мы такие материалы читали только в западных изданиях типа «Нью-Йоркера», которые изредка к нам попадали. Идея, если не ошибаюсь, принадлежала Владимиру Чернову — автору и первому главному редактору Story.

— С Черновым мы познакомились в издании «7 дней», который создал его приятель по «Огоньку» Дмитрий Бирюков. Чернов был главным редактором одноименного телегида, автором концепции журнала «Караван историй» и редактором его первых выпусков, да и вообще «мотором» этого издательского дома.

Чернов сумел из бульварного телегида сделать интересный игровой журнал. Идея лежала на поверхности — принцип сериальности перенести на бумагу. Только вместо выдуманных тогдашних латиноамериканских «просто Марий» и Родригесов превратить нарождавшихся отечественных звезд в наших героев. Мы ж не папарацци, зачем унижаться и выслеживать кого-то по кустам, выискивая что-то скандальное. Мы придумаем за наших героев (конечно же, с их позволения) увлекательные истории, которые могли бы и с ними случиться, но не судьба. Чистая беллетристика.

Потом Чернова позвали главным редактором в «Огонек», он привел туда меня и передал мне отдел культуры или искусств, тот самый, который при Коротиче возглавлял сам. Кстати, в годы торжества компромата и «медийных войн» Чернов делал приличный и остроумный журнал, не поступаясь при этом ни принципами, ни совестью. Нам всем было не стыдно за то, что мы делали. Он показал, что журналистика может быть не подлой и не злой. Потом возникали другие проекты, мы придумывали журнальные концепции, некоторые удавалось реализовать. Одна концепция понравилась, и мы два года выпускали журнал «Город женщин», название не наше, оно пришло вместе с учредительницей Ларисой Кривцовой, которая вела одноименную передачу на ТВ. Это был первый не гламурный женский журнал в России. Исходили из того, что наступает время женщин и важно говорить о самом разном женском опыте, а не только о потребительницах кремов, предметов роскоши и богатых мужчин.

— Помню, Чернов тогда сказал, что «делает этот журнал для женщины своей мечты». То есть не для «подруги бизнесмена», участницы конкурсов красоты, на которых ориентировались тогда многие новые издания, но для читательницы, которой очень многое интересно в мире, в том числе литература, напоминающей читательницу «Мадам «Фигаро»…

— Да, но потом этот проект закрылся. Журнальное пространство 12 лет назад заполняли, как и сегодня, либо гламур, от которого тошно, либо жесткая политика. Ни тем ни другим заниматься не хотелось. Поэтому мы придумали новый проект под себя, но с учетом сложившегося рынка. Наша небольшая команда возникла еще в нулевых, во времена «Огонька». У Чернова вообще была редкая способность создавать вокруг себя искрометную атмосферу и раскрывать людей с самых лучших сторон, главное — быть талантливым, остроумным и работать — о ужас по сегодняшним меркам! — не только ради денег… Придумывали на кухне — в том числе и как оставаться в профессии и сохранять свою независимость. Потому что каждый раз, затевая что-то, сталкивались с таким парадоксом — среди денежных людей даже самые неистовые либералы, становясь владельцами медиа, превращаются в жестоких диктаторов и цензоров. Поэтому конфликты у Чернова если и случались, то лишь с менеджерами, ведь рано или поздно, зачастую на подсознательном уровне, те начинают ощущать свою личностную одномерность на фоне талантливого человека, открывающего играючи новые миры. И это всегда почва для конфликта.