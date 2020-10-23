Как обучают сторителлингу студентов-рекламистов

В магистратуре Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина реализуется профиль «Цифровые технологии в рекламе и связях с общественностью». Магистранты знакомятся с одним из самых актуальных форматов современной медиасферы — сторителлингом. Это маркетинговый прием, использующий медиа для передачи информации и транслирования смыслов через рассказывание историй. Потенциал влияния сторителлинга на аудиторию определяется его увлекательностью, вовлечением в эмоциональное сопереживание, а потому мы с магистрантами исследуем сторителлинг, как удачный прием донесения информацию через истории.

Работа с магистрантами в рамках изучения дисциплины «Индустрия новых медиа» строится по двум направлениям: выявление компонентов и приемов сторителлинга; сравнительный анализ особенностей построения историй в разных медиаформатах. Для выявления приемов сторителлинга на семинарах смотрим и анализируем рекламные ролики, построенные как масштабные истории или как лаконичные рассказы. Я обращаю внимание будущих рекламистов на композицию рекламной истории, где есть вступление, поставлена проблема и предлагается решение. Особенно ребятам интересен трансмедийный сторителлинг, так как он правомерно пользуется популярностью в рекламе и в нем задействованы все современные виды и форматы медиа: видео, фото, игры, комиксы; идет работа при помощи социальных сетей, мобильных и цифровых платформ. Мне важно, чтобы студенты поняли, что трансмедийный сторителлинг — это не только красивый фильм, а творческий поиск и возможности реализации в креативной сфере деятельности.

В рамках курса мы изучаем также использование визуализации больших данных в рекламе. Я для примера беру проекты, в которых визуализация данных отражает социальную направленность, служит цели продвижения регионов или городов. Мы рассматриваем технологию продвижения территорий в СМИ при помощи визуализации истории с использованием больших данных. Например, разбираем проект еженедельника «Большой город» с интерактивной картой Москвы, которая позволяет изучить, где проводят свое свободное время жители. В результате создается история городского пространства, решаются задачи социализации москвичей и формируется имидж отдельных районов города.