Как обучают сторителлингу студентов-рекламистов

Опыт Тамбовского университета
В магистратуре Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина реализуется профиль «Цифровые технологии в рекламе и связях с общественностью». Магистранты знакомятся с одним из самых актуальных форматов современной медиасферы — сторителлингом. Это маркетинговый прием, использующий медиа для передачи информации и транслирования смыслов через рассказывание историй. Потенциал влияния сторителлинга на аудиторию определяется его увлекательностью, вовлечением в эмоциональное сопереживание, а потому мы с магистрантами исследуем сторителлинг, как удачный прием донесения информацию через истории.
Работа с магистрантами в рамках изучения дисциплины «Индустрия новых медиа» строится по двум направлениям: выявление компонентов и приемов сторителлинга; сравнительный анализ особенностей построения историй в разных медиаформатах. Для выявления приемов сторителлинга на семинарах смотрим и анализируем рекламные ролики, построенные как масштабные истории или как лаконичные рассказы. Я обращаю внимание будущих рекламистов на композицию рекламной истории, где есть вступление, поставлена проблема и предлагается решение. Особенно ребятам интересен трансмедийный сторителлинг, так как он правомерно пользуется популярностью в рекламе и в нем задействованы все современные виды и форматы медиа: видео, фото, игры, комиксы; идет работа при помощи социальных сетей, мобильных и цифровых платформ. Мне важно, чтобы студенты поняли, что трансмедийный сторителлинг — это не только красивый фильм, а творческий поиск и возможности реализации в креативной сфере деятельности.
В рамках курса мы изучаем также использование визуализации больших данных в рекламе. Я для примера беру проекты, в которых визуализация данных отражает социальную направленность, служит цели продвижения регионов или городов. Мы рассматриваем технологию продвижения территорий в СМИ при помощи визуализации истории с использованием больших данных. Например, разбираем проект еженедельника «Большой город» с интерактивной картой Москвы, которая позволяет изучить, где проводят свое свободное время жители. В результате создается история городского пространства, решаются задачи социализации москвичей и формируется имидж отдельных районов города.
Еще одна технология, которую мы рассматриваем на занятиях, — это визуальный сторителлинг с применением технологий виртуальной реальности, которая все активнее проникает в рекламу. Известно, что в ней особенно ценится зрелищность, акцент делается на впечатления. На занятиях разбирается опыт T Brand Studio — специализированной контент-студии, которая является подразделением The New York Times и производит рекламу с использованием технологий виртуальной реальности. И здесь снова обращаю внимание студентов на личную историю, на то, что технологии виртуальной реальности нужны в рекламе для создания иммерсивного текста. Рассматривая на занятиях рекламный контент, где используется виртуальная реальность, говорю, что удачная история — это когда пользователь получает возможность не просто ощутить «эффект присутствия», а действительно самому «пережить» происходящее.
Кроме того, я знакомлю ребят с результатами исследования использования потенциала сторителлинга в наших региональных СМИ. Мне удалось выявить, какие именно ценности продвигаются на информационно-новостном портале Тамбовской области «РИА Топ 68» в рубрике «Истории», для каких целей используется актуальная технология сторителлинга. Анализ публикаций позволяет утверждать превалирование в информационной политике издания фундаментальных общечеловеческих ценностей, нацеленных на формирование духовных ориентиров поведения жителей Тамбовщины.
В качестве итогового задания магистрантам предлагается найти примеры продуктивного использования технологии сторителлинга, самим создать историю (творческий проект) или написать эссе на одну из тем: «Является ли сторителлинг мегатрендом медийного развития?», «Что сложнее: рассказывать собственную личную историю или написать текст о человеке, который отказывается с вами говорить?».
Работа со студентами — это не только освоение технологий, это еще и развитие молодого человека. В нашем университете такой подход называется формированием индивидуальной траектории. Благодаря тому, что контингент студентов у нас небольшой, я могу наблюдать за тем, как через участие в проектах студенты ярко проявляют свою индивидуальность: потрясающее чувство юмора, аналитические способности, умение видеть уникальные ракурсы и неожиданные подтексты.
Екатерина Зверева— доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, журналистики.
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина