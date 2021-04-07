Пять стратегий сторителлинга от профессионалов

Мы выбрали пять интересных примеров применения сторителлинга: с одной стороны, это некоторый особенный метод, с другой — яркий применитель-герой
Сегодня сторителлинг — это уже не просто искусство создавать истории и мастерство рассказчика. Это технологии, которые применяются в разных сферах, не только медийных. Теперь рассказывание историй помогает не только в журналистике, сценарном деле и литературе, но также в бизнесе, личной жизни или в психотерапии.
Интерактивный сторителлинг и Антон Уткин
Кто такой?
Антон Уткин известен как один из авторов первого в России практического учебника «по драматургии и постановке интерактивных проектов в кино, виртуальной реальности и иммерсивном театре». Вместе с Натой Покровской в декабре 2019 года они выпустили книгу «Белое зеркало: учебник по интерактивному сторителлингу».
Также Антон Уткин известен как сценарист интерактивных фильмов (которые выстроены одновременно как игра) «Все сложно» и «Кто ты?».
Недавно Антон и Ната запустили курс «Как победить страх белого листа», который как раз учит рассказывать истории и избавляет от страха писать любые тексты.
Особенность
Интерактивный сторителлинг — это художественное или документальное повествование разными медийными инструментами с вовлеченным участием аудитории. Иными словами, это набор умений и приемов для рассказывания связных историй в любой среде, которая предполагает активный отклик аудитории. Это справедливо как для иммерсивного театра, видео или комикса, так и для Instagram-сторис или VR-опыта.
В интерактивной ситуации выбор зрителя влияет на развитие сюжета или точку зрения на происходящее. В любом случае это выбор, который должен быть проработан сценаристом, проектирующим историю. Это создает ветвление сюжета, где линии могут пересекаться и взаимодействовать. В этом навыки интерактивного сторителлера совпадают с задачами дизайнера нарративных компьютерных игр.
Визуальный сторителлинг и Максим Ильяхов
Кто такой?
Максим Ильяхов — признанный герой текста и редактуры. Его книги «Пиши, сокращай» и «Ясно, понятно» пользуются большой популярностью. Согласно его концепции, тексты должны быть содержательными, полезными, понятными и правдивыми. Визуальному повествованию и дизайну текста посвящен курс «Пиши, соблазняй».
Особенность
Визуальный сторителлинг (или визуальное повествование) — это развитие идей Максима о «сильном» тексте, отношениях с аудиторией и управлении вниманием.
Здесь взгляд направлен по-прежнему на текст, но теперь акцент смещен в сторону иллюстраций. По Ильяхову, иллюстрация — это любой элемент текста, который помогает понять основную мысль. В этой концепции текст и иллюстрации играют на одном поле дизайна опыта пользователя и должны привлечь, удержать и побудить человека к действию.
Сторимейкинг и Василий Эсманов
Кто такой?
Василий Эсманов известен в медиаиндустрии как один из основателей культового проекта Look at Me, который превратился в издательский дом Look at Media. На пике своей активности они выпускали пять нишевых изданий: Look at me, Wonderzine, FurFur, Hopes&Fears, The Village. Во многом именно эти проекты популяризовали форматы спецпроектов и нативной рекламы в новых российских медиа. Сейчас Василий развивает подход «сторимейкинг для бизнеса».
Особенность
Сторимейкинг (или Storymade) опирается на авторскую методологию «Путь героя», которая восходит к трудам Джозефа Кэмпбелла и Владимира Проппа. В более узком смысле — это инструмент нарративного проектирования на базе методики написания сценариев Дэна Хармона.
Для бизнеса это означает возможность проанализировать и спроектировать коммуникацию бренда со своей аудиторией. Это означает, что образы героя компании и героя клиента нужно синхронизировать, чтобы они начали резонировать, тогда коммуникация состоится в полной мере. Зачастую, чтобы это произошло, бизнесу приходится формулировать новую миссию, ценностную модель и поведение бренда. Что предполагает переосмысление коммуникационной стратегии.
Сторимейкинг, то есть создание истории, — это не только про отношения с аудиторией. Это еще и про истории, которые рассказывают сами себе и окружающим сотрудники, их понимание своей роли и ценности, атмосфера внутри команды и даже корпоративная мифология. Кроме того, сам продукт, товар или услуга будут законченными только тогда, когда за ними будут стоять понятные людям истории и смыслы.
Сторименеджмент и Дмитрий Соколов-Митрич
Кто такой?
Дмитрий Соколов-Митрич бесспорно входил в число лучших журналистов «Русского репортера» (а также 7 лет проработал заместителем главного редактора издания). Его репортажи заставляли сопереживать героям и обстоятельствам во многом благодаря мастерству рассказчика. В его портфолио более тысячи репортажей и статей, а также 11 книг.
Основал лабораторию «Однажды» и работает в ней генеральным продюсером.
Особенность
С 2014 года часть команды «Русрепа» занялась сторименеджментом (story management) — созданием историй со смыслом для компаний и брендов. Это и есть лаборатория «Однажды». В результате деятельности ее сотрудников появляются тексты и книги, которые не просто рассказывают истории из прошлого, но и проектируют будущее.
Идея лаборатории состоит в том, чтобы не просто создавать «крепкие корпоративные идеалы», но раскрывать привлекательные и вдохновляющие истории, которые способны наполнять жизнь людей смыслом. В практической плоскости это позволяет привлекать новых партнеров и лучшие кадры с рынка, повышать лояльность клиентов и увеличивать продажи.
Сторителлинг через интервью и Иван Сурвилло
Кто такой?
Иван Сурвилло — это «текстовый Дудь». Интервьюер, который к своим 20 годам сделал десятки интервью с известными людьми. Сейчас он работает штатным интервьюером в RT и одновременно консультирует топ-менеджеров крупных компаний по вопросам общения с журналистами. В активе также e-mail-рассылка на 65 000 подписчиков.
Иван все еще учится на журфаке (правда, сменил уже третий), пишет в разные издания и охотно «вписывается» в интересные ему журналистские проекты. Его стратегическое увлечение — научиться раскрывать собеседников еще глубже, погружаться в психологию и работать с самоощущением героев интервью.
Сам Иван, например, считает одним из самых удачных своих интервью разговор с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, где тот раскрывается с неожиданных сторон и показывает свои человеческие качества.
Особенность
Одна из ключевых «фишек» интервью у Ивана — плавно перейти в плоскость личного и раскрыть героя беседы в неочевидных обстоятельствах. Например, он задает экзистенциальные вопросы в духе «как бы вы хотели умереть», «о каких похоронах мечтаете» или «что важнее — милосердие или справедливость». Это не выглядит как допрос, скорее походит на дружескую беседу. Многие после интервью отмечают, что это похоже на сеанс психотерапии или исповедь. При этом каждый из героев в процессе интервью воспроизводит личную историю, и это похоже на самоисследование, на построение «пути героя» здесь и сейчас.
Интуитивные находки привели Ивана к полноценному изучению психологии. Чтобы вместе с героями будущих интервью (неважно, именитых или непубличных) исследовать и актуализировать личные истории людей.
Комментарий Антона Уткина
Сторителлинг в широком смысле — рассказывание друг другу историй: про других людей, про способы выживания в нашем непросто устроенном мире, про товары и услуги, про штрафы и налоги, про лайфхаки и приемчики, про путешествия и приключения — короче, практически про все, что нас касается лично.
Важная ремарка: сторителлинг — это не просто новомодное слово, а механизм коммуникации, которому несколько (десятков) тысяч лет, поэтому, в отличие от какой-нибудь «геймификации», сторителлинг с нами давно и навсегда — по крайней мере, пока мы принадлежим к виду Homo Sapiens.
Мы с коллегами работаем в самых разных средах, но всегда возвращаемся к кино, а в кино сторителлинг — это попросту сценарное мастерство: мастерство составить такую историю, которая заденет за живое практически любого зрителя. Мы преподаем сторителлинг, поэтому черпаем наше вдохновение как раз в кинодраматургии, потому что и у киносценариев, и у театральной драматургии, и у изустных анекдотов структура практически идентична — это тоже важная ремарка, потому что сторителлинг в 100% случаев построен по одной и той же схеме «пути героя» (их много разных, но они все похожи как близнецы-братья).
В сторителлинге ориентироваться на «целевую аудиторию», конечно, можно, но если история, которую вы придумываете и проживаете по ходу придумывания, не вызывает у вас ярких искренних эмоций (и даже слез), велики шансы, что и у ваших слушателей /зрителей /читателей она тоже не вызовет заметного отклика. Поэтому совет простой (а на самом деле очень сложный): рассказывайте про то, что вызывает большой эмоциональный отклик лично у вас. Так попросту убедительнее.
Если вы читаете по-английски, то отправляйтесь в блог Go Into The Story моего преподавателя Скотта Майерса (а еще подпишитесь на него в Twitter): через год регулярного чтения вы как минимум поймете, что к чему в кинодраматургии. Правда, для следующих шагов (к сожалению, а может, и к счастью) понадобится преподаватель или редактор: сторителлинг — это чисто практическая дисциплина; книжки и статьи по теории помогают, но мало. Помогает или личный практический (!) опыт со всеми его горькими ошибками, или опыт старших товарищей пополам с вашей практикой. Третьего пути нет.