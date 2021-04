Пять стратегий сторителлинга от профессионалов

Здесь взгляд направлен по-прежнему на текст, но теперь акцент смещен в сторону иллюстраций. По Ильяхову, иллюстрация — это любой элемент текста, который помогает понять основную мысль. В этой концепции текст и иллюстрации играют на одном поле дизайна опыта пользователя и должны привлечь, удержать и побудить человека к действию.

Сторимейкинг и Василий Эсманов

Кто такой?

Василий Эсманов известен в медиаиндустрии как один из основателей культового проекта Look at Me, который превратился в издательский дом Look at Media. На пике своей активности они выпускали пять нишевых изданий: Look at me, Wonderzine, FurFur, Hopes&Fears, The Village. Во многом именно эти проекты популяризовали форматы спецпроектов и нативной рекламы в новых российских медиа. Сейчас Василий развивает подход «сторимейкинг для бизнеса».

Особенность

Сторимейкинг (или Storymade) опирается на авторскую методологию «Путь героя», которая восходит к трудам Джозефа Кэмпбелла и Владимира Проппа. В более узком смысле — это инструмент нарративного проектирования на базе методики написания сценариев Дэна Хармона.

Для бизнеса это означает возможность проанализировать и спроектировать коммуникацию бренда со своей аудиторией. Это означает, что образы героя компании и героя клиента нужно синхронизировать, чтобы они начали резонировать, тогда коммуникация состоится в полной мере. Зачастую, чтобы это произошло, бизнесу приходится формулировать новую миссию, ценностную модель и поведение бренда. Что предполагает переосмысление коммуникационной стратегии.

Сторимейкинг, то есть создание истории, — это не только про отношения с аудиторией. Это еще и про истории, которые рассказывают сами себе и окружающим сотрудники, их понимание своей роли и ценности, атмосфера внутри команды и даже корпоративная мифология. Кроме того, сам продукт, товар или услуга будут законченными только тогда, когда за ними будут стоять понятные людям истории и смыслы.

Сторименеджмент и Дмитрий Соколов-Митрич

Кто такой?

Дмитрий Соколов-Митрич бесспорно входил в число лучших журналистов «Русского репортера» (а также 7 лет проработал заместителем главного редактора издания). Его репортажи заставляли сопереживать героям и обстоятельствам во многом благодаря мастерству рассказчика. В его портфолио более тысячи репортажей и статей, а также 11 книг.

Основал лабораторию «Однажды» и работает в ней генеральным продюсером.

Особенность

С 2014 года часть команды «Русрепа» занялась сторименеджментом (story management) — созданием историй со смыслом для компаний и брендов. Это и есть лаборатория «Однажды». В результате деятельности ее сотрудников появляются тексты и книги, которые не просто рассказывают истории из прошлого, но и проектируют будущее.

Идея лаборатории состоит в том, чтобы не просто создавать «крепкие корпоративные идеалы», но раскрывать привлекательные и вдохновляющие истории, которые способны наполнять жизнь людей смыслом. В практической плоскости это позволяет привлекать новых партнеров и лучшие кадры с рынка, повышать лояльность клиентов и увеличивать продажи.

Сторителлинг через интервью и Иван Сурвилло

Кто такой?

Иван Сурвилло — это «текстовый Дудь». Интервьюер, который к своим 20 годам сделал десятки интервью с известными людьми. Сейчас он работает штатным интервьюером в RT и одновременно консультирует топ-менеджеров крупных компаний по вопросам общения с журналистами. В активе также e-mail-рассылка на 65 000 подписчиков.

Иван все еще учится на журфаке (правда, сменил уже третий), пишет в разные издания и охотно «вписывается» в интересные ему журналистские проекты. Его стратегическое увлечение — научиться раскрывать собеседников еще глубже, погружаться в психологию и работать с самоощущением героев интервью.

Сам Иван, например, считает одним из самых удачных своих интервью разговор с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, где тот раскрывается с неожиданных сторон и показывает свои человеческие качества.

Особенность

Одна из ключевых «фишек» интервью у Ивана — плавно перейти в плоскость личного и раскрыть героя беседы в неочевидных обстоятельствах. Например, он задает экзистенциальные вопросы в духе «как бы вы хотели умереть», «о каких похоронах мечтаете» или «что важнее — милосердие или справедливость». Это не выглядит как допрос, скорее походит на дружескую беседу. Многие после интервью отмечают, что это похоже на сеанс психотерапии или исповедь. При этом каждый из героев в процессе интервью воспроизводит личную историю, и это похоже на самоисследование, на построение «пути героя» здесь и сейчас.

Интуитивные находки привели Ивана к полноценному изучению психологии. Чтобы вместе с героями будущих интервью (неважно, именитых или непубличных) исследовать и актуализировать личные истории людей.

Комментарий Антона Уткина