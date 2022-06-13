Пробы и ошибки: стратегия СМИ по работе с цифровыми подписками должна быть максимально гибкой

Вовлечение и удержание цифровых подписчиков стало центральной темой ежегодного саммита INMA, посвященном рынку подписок. На заключительной конференции менеджеры News Corp (Австралия), The Philadelphia Inquirer (США), Folha de S Paulo (Бразилия) и Le Journal Du Dimanche (Франция) рассказали о том, как им удается угнаться за аудиторией с помощью новых цифровых продуктов, вдумчивого маркетинга и нишевого контента.

News Corp Australia: подробнее о спорте

В одном из крупнейших медиахолдингов Австралии придерживаются стратегии «двойного роста»:

• увеличение числа подписок на флагманские издания;

• привлечение новой аудитории с помощью нишевых продуктов.

«Взаимодополняющий характер этих двух факторов роста приводит нас к гораздо более значительным результатам, чем если бы мы делали ставку на что-то одно», — заявил Брендан Коллоган, директор по подпискам News Corp Australia.

В компании никогда не боялись экспериментов. Так, в 2019 году был запущен Ultimate Schools Hub — доступный только читателям изданий холдинга сервис, который предоставлял подробную информацию о школах в Австралии. Данные, собранные журналистами и редакторами, были оформлены в виде интерактивных таблиц с функцией поиска, которые опубликовали более 70 изданий News Corp Australia. Проект сразу стал очень популярным: родители учеников получили уникальную возможность сравнивать школы по педагогическому составу, количеству учащихся, размерам и оснащению классов, объему финансирования и т. д. Кроме того, редакции подготовили массу материалов о школьном образовании.