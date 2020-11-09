Взрывной рост стриминга в 2020 году и перспективы СМИ

Западные аналитики предсказывают, что к 2022 году 82% всего интернет-трафика придется на стриминговое (потоковое) вещание
Новые технологии и расцвет стриминга
Еще несколько лет назад под словом «стрим» (от английского stream — поток) многие понимали просто прямой эфир, прямое включение, скажем, на платформе YouTube. Популярны были и игровые стримы, к которым в реальном времени могли подключаться участники. Все это остается и сейчас, но сегодня эта технология вышла совсем на другой уровень. Пропускная способность и скорость интернета увеличились в разы. И те же игровые стримы и прямые включения приобрели гораздо более высокое качество вещания и больше возможностей.
Технически «стриминговое» или «потоковое» мультимедиа — это любые аудио- и видеоданные, доступ к которым зритель имеет в реальном времени, не скачивая предварительно на свой компьютер. То есть то, что мы в быту называем «смотреть онлайн»: YouTube, ТикТок, Netflix.
Сегодня мы уже почти забыли о видеоплеерах и видеодисках, мы практически перестали «скачивать» фильмы в компьютер, чтобы просмотреть их вечером. Все происходит здесь и сейчас, на стриминговых платформах — Netflix, Ivi, Premier, Кинопоиск и т. д.
Стриминг и пандемия
Пандемия подняла спрос на стримы в разы. Поскольку большинство жителей развитых стран оказались дома на самоизоляции, то потоковое вещание заменило многим живое общение. В 2020 году из-за пандемии в онлайн перешел не только рабочий процесс, но и развлечения, а услуги стриминговых площадок оказались востребованы как никогда.
ВОЗ говорит со зрителем через ТикТок, голливудские звезды и знаменитости устраивают онлайн-чтения книг и концерты. А стриминговые платформы доступны любому пользователю.
Сами же интернет-платформы борются за аудиторию, расширяя свои возможности, привлекая стримеров и блогеров, давая им возможность монетизировать свой контент. Отдельную нишу заняли стримы с видеоиграми
Несомненный лидер в этом плане Твич — платформа для проведения прямых эфиров в первую очередь ориентированная на трансляцию видеоигр и киберспортивных соревнований. Благодаря этой специфике Твич крайне привлекателен для видеоигровых и киберспортивных СМИ, таких как IGN, PC Gamer и Gameinformer. Аудитория Твич в 2019 году насчитывала 17,5 миллиона зрителей в день, более половины из которых — мужчины в возрасте от 18 до 34 лет.
Выборы в США и стриминговые платформы
В нынешней предвыборной кампании в США политтехнологи Джо Байдена решили использовать Твич для своей предвыборной агитации, адресованной молодежи. Этот «ход конем» стал ярким эпизодом в предвыборной гонке, поскольку ничего подобного никогда нигде не применялось.
20 октября 2020 года самая молодая конгрессвумен США —31-летняя социалистка Александрия Окасио-Кортес, агитирующая за Байдена, приняла участие в компьютерной игре Among Us, проведя в прямом эфире свою первую трансляцию на Твиче совместно с несколькими популярными стримерами. Этот стрим стал одним из самых популярных за всю историю платформы — за игрой Окасио-Кортес наблюдало более 400 тысяч человек.
Несмотря на свою явно развлекательную направленность, Твич уже не в первый раз упоминается в контексте выборов в США — в июне этого года платформа заблокировала каналы, поддерживающие Трампа, правда, потом вынуждена была разблокировать после обвинений в нарушении первой поправки о свободе слова в Конституции США.
Крупные СМИ активно осваивают YouTube, который, к слову, также позволяет проводить прямые трансляции. Как раз на YouTube официальный канал Washington Post транслировал в прямом эфире дебаты Трампа и Байдена, а также дебаты кандидатов в вице-президенты — Камиллы Харрис и Майка Пенса. Смотреть онлайн видео зритель может с любого устройства — с телевизора, подключенного к интернету, компьютера, планшета или телефона, так что это неплохой способ расширить аудиторию и сделать свой контент еще более доступным. К тому же YouTube автоматически сохраняет записи прямого эфира.
Обратная связь и специализация
Другой яркой чертой интернет-стримов является наличие чата, в котором зрители могут общаться и задавать вопросы ведущему. Традиционное телевидение тоже может интегрировать сообщения зрителей в эфир, но для прямых эфиров на стриминговых платформах чаты реализованы куда удобнее и распространены повсеместно. Однако по желанию владелец канала может отключить чат, хотя этой возможностью пользуются очень редко.
Конечно, существуют не только платформы для размещения пользовательского контента, такие как Твич и YouTube, но и специализированные онлайн-каналы, такие как Дисней+ и, конечно, всем известный Netflix — в том числе и производитель некоторых известных сериалов.
Распространение 4К телевизоров и мониторов определило один из векторов развития стриминговых сервисов — это повышение разрешения видео. Потоковые видео можно смотреть на любых устройствах, в том числе можно использовать ТВ-приставки, например Apple TV, так что стриминг-сервисы активно работают в этом направлении. Так, премиум подписка Netflix дает пользователям доступ к кино и сериалам в разрешении 4К.
Монетизация и реклама
Стриминг-платформы, которые уже приобрели миллионы подписчиков и зрителей, очень привлекательны для рекламодателей. Есть ряд популярных способов монетизации канала на стриминговом сервисе. Первый из них — платная подписка. На Твиче и YouTube она интегрирована непосредственно в сам сервис. Платным подписчикам предоставляется доступ к эксклюзивному контенту — больше материалов, лучшее качество видео, доступ к видео раньше, чем оно будет доступно владельцам бесплатной подписки, возможность отключить рекламу или просто набор эксклюзивных смайликов для чата. Бонусы, входящие в подписку, и количество вариантов владелец канала определяет сам.
Еще более популярным способом монетизации контента является рекламная интеграция. Реклама в видео на стриминговых платформах, как правило, принимает формы достаточно привычные нам — это вставка рекламных роликов в само видео или полностью рекламные видео — например обзоры товаров и услуг. Также Твич позволяет размещать партнерские баннеры поверх видео.
Существует ряд специальных сервисов по поиску рекламодателей для стримеров и видеоблогеров, где пользователи могут найти подходящий для размещения своей рекламы YouTube, ТикТок, Инстаграм или Твич-канал, а владельцы видеоблогов, в свою очередь, могут отыскать себе рекламодателя по душе.
Кроме того, стримеры-одиночки и небольшие СМИ получают доход с так называемых «донатов» — добровольных пожертвований зрителей. Если денежный перевод сделан во время прямого эфира, то его можно сопроводить коротким сообщением, которое появится на экране в прямом эфире и будет озвучено роботом, но эту функцию тоже можно отключить.
Таким образом потоковое видео — один из главных современных интернет-трендов
Получив несомненный толчок в развитии из-за пандемии коронавируса, стриминговые платформы не собираются останавливаться — удобство и доступность для зрителя делают их невероятно перспективными для развития современных СМИ.