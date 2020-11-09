Взрывной рост стриминга в 2020 году и перспективы СМИ

Новые технологии и расцвет стриминга

Еще несколько лет назад под словом «стрим» (от английского stream — поток) многие понимали просто прямой эфир, прямое включение, скажем, на платформе YouTube. Популярны были и игровые стримы, к которым в реальном времени могли подключаться участники. Все это остается и сейчас, но сегодня эта технология вышла совсем на другой уровень. Пропускная способность и скорость интернета увеличились в разы. И те же игровые стримы и прямые включения приобрели гораздо более высокое качество вещания и больше возможностей.

Технически «стриминговое» или «потоковое» мультимедиа — это любые аудио- и видеоданные, доступ к которым зритель имеет в реальном времени, не скачивая предварительно на свой компьютер. То есть то, что мы в быту называем «смотреть онлайн»: YouTube, ТикТок, Netflix.

Сегодня мы уже почти забыли о видеоплеерах и видеодисках, мы практически перестали «скачивать» фильмы в компьютер, чтобы просмотреть их вечером. Все происходит здесь и сейчас, на стриминговых платформах — Netflix, Ivi, Premier, Кинопоиск и т. д.

Стриминг и пандемия

Пандемия подняла спрос на стримы в разы. Поскольку большинство жителей развитых стран оказались дома на самоизоляции, то потоковое вещание заменило многим живое общение. В 2020 году из-за пандемии в онлайн перешел не только рабочий процесс, но и развлечения, а услуги стриминговых площадок оказались востребованы как никогда.

ВОЗ говорит со зрителем через ТикТок, голливудские звезды и знаменитости устраивают онлайн-чтения книг и концерты. А стриминговые платформы доступны любому пользователю.

Сами же интернет-платформы борются за аудиторию, расширяя свои возможности, привлекая стримеров и блогеров, давая им возможность монетизировать свой контент. Отдельную нишу заняли стримы с видеоиграми

Несомненный лидер в этом плане Твич — платформа для проведения прямых эфиров в первую очередь ориентированная на трансляцию видеоигр и киберспортивных соревнований. Благодаря этой специфике Твич крайне привлекателен для видеоигровых и киберспортивных СМИ, таких как IGN, PC Gamer и Gameinformer. Аудитория Твич в 2019 году насчитывала 17,5 миллиона зрителей в день, более половины из которых — мужчины в возрасте от 18 до 34 лет.

Выборы в США и стриминговые платформы

В нынешней предвыборной кампании в США политтехнологи Джо Байдена решили использовать Твич для своей предвыборной агитации, адресованной молодежи. Этот «ход конем» стал ярким эпизодом в предвыборной гонке, поскольку ничего подобного никогда нигде не применялось.

20 октября 2020 года самая молодая конгрессвумен США —31-летняя социалистка Александрия Окасио-Кортес, агитирующая за Байдена, приняла участие в компьютерной игре Among Us, проведя в прямом эфире свою первую трансляцию на Твиче совместно с несколькими популярными стримерами. Этот стрим стал одним из самых популярных за всю историю платформы — за игрой Окасио-Кортес наблюдало более 400 тысяч человек.

Несмотря на свою явно развлекательную направленность, Твич уже не в первый раз упоминается в контексте выборов в США — в июне этого года платформа заблокировала каналы, поддерживающие Трампа, правда, потом вынуждена была разблокировать после обвинений в нарушении первой поправки о свободе слова в Конституции США.

Крупные СМИ активно осваивают YouTube, который, к слову, также позволяет проводить прямые трансляции. Как раз на YouTube официальный канал Washington Post транслировал в прямом эфире дебаты Трампа и Байдена, а также дебаты кандидатов в вице-президенты — Камиллы Харрис и Майка Пенса. Смотреть онлайн видео зритель может с любого устройства — с телевизора, подключенного к интернету, компьютера, планшета или телефона, так что это неплохой способ расширить аудиторию и сделать свой контент еще более доступным. К тому же YouTube автоматически сохраняет записи прямого эфира.

Обратная связь и специализация

Другой яркой чертой интернет-стримов является наличие чата, в котором зрители могут общаться и задавать вопросы ведущему. Традиционное телевидение тоже может интегрировать сообщения зрителей в эфир, но для прямых эфиров на стриминговых платформах чаты реализованы куда удобнее и распространены повсеместно. Однако по желанию владелец канала может отключить чат, хотя этой возможностью пользуются очень редко.