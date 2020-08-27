Пиво, кошка, телефон, или Как журналисты из Ульяновска проводили стримы

Самоизоляция вынудила медиа искать новые форматы. Находясь дома, журналисты информационного делового портала 73online.ru в качестве эксперимента проводили вечерние стримы. В трансляциях они созванивались по видеосвязи с экспертами и беседовали на разные темы, в основном обсуждали новости о коронавирусе и жизнь во время пандемии. Стримили на YouTube, затем выкладывали ссылку на видео в Facebook и на сайт, краткие текстовые выжимки публиковали на портале.

Удаленная работа дала возможность расширить географию экспертов, в трансляциях участвовали гости из разных городов: из Ульяновска, Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других. В основном это были друзья ведущих, а также люди, которые откликнулись на призыв в Facebook.

Портал позиционирует себя как деловой, но формат стримов был легким: журналисты и гости не использовали дорогое оборудование, снимали себя на веб-камеры и телефоны, много шутили, в первом стриме даже пили пиво, а главный редактор пензенского портала показывала кошку. У ведущих был заранее подготовленный план беседы, но оставалось место для импровизации. Участники часто вспоминали истории из жизни. Например, в стриме от 16 апреля приглашенный эксперт рассказывал о толпе в метро Москвы после введения пропускного режима и вспомнил, как подрался с принцем Судана на свадьбе Николая Баскова.