Пиво, кошка, телефон, или Как журналисты из Ульяновска проводили стримы

Согласно исследованиям 2019 года, каждый третий пользователь Рунета смотрит стримы. Сотрудники ульяновского портала 73online.ru во время пандемии опробовали формат прямых трансляций. ЖУРНАЛИСТ узнал, что из этого получилось
Самоизоляция вынудила медиа искать новые форматы. Находясь дома, журналисты информационного делового портала 73online.ru в качестве эксперимента проводили вечерние стримы. В трансляциях они созванивались по видеосвязи с экспертами и беседовали на разные темы, в основном обсуждали новости о коронавирусе и жизнь во время пандемии. Стримили на YouTube, затем выкладывали ссылку на видео в Facebook и на сайт, краткие текстовые выжимки публиковали на портале.
Удаленная работа дала возможность расширить географию экспертов, в трансляциях участвовали гости из разных городов: из Ульяновска, Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других. В основном это были друзья ведущих, а также люди, которые откликнулись на призыв в Facebook.
Портал позиционирует себя как деловой, но формат стримов был легким: журналисты и гости не использовали дорогое оборудование, снимали себя на веб-камеры и телефоны, много шутили, в первом стриме даже пили пиво, а главный редактор пензенского портала показывала кошку. У ведущих был заранее подготовленный план беседы, но оставалось место для импровизации. Участники часто вспоминали истории из жизни. Например, в стриме от 16 апреля приглашенный эксперт рассказывал о толпе в метро Москвы после введения пропускного режима и вспомнил, как подрался с принцем Судана на свадьбе Николая Баскова.
Стримы — популярный среди интернет-пользователей формат. Прямые трансляции в Рунете в 2019 году хотя бы несколько раз смотрели 33% пользователей. Такие выводы сделали компании ResearchMe и DonationAlerts в ходе исследований. Больше всего зрители любят игровые видео, жизнь звезд, новости и ТВшоу. Журналист 73online.ru Сергей Давыдов считает, что стримы — хорошая альтернатива телевидению: «Думаю, что формат востребован и интересен, особенно на региональном уровне, потому что там очень мало контента. Местное телевидение практически погибло, в Ульяновске его почти нет. В некоторых крупных городах осталось, но оно официозное, а у людей есть запрос на неофициальные форматы. Мы видим здесь незанятую нишу».
Самый популярный стрим от 16 апреля набрал 1900 просмотров на YouTube, в то время как другие — 100—400. В нем обсуждали состояние бизнеса в разных городах. Журналисты портала считают, что причина успеха в экспертах: чем интереснее мнение гостя, тем больше охват. К тому же зрителей могли привлечь темы: в трансляции обсуждали проблемы московского, петербургского и ульяновского бизнеса, говорили о введении QR-кодов в Москве. Поэтому стрим мог заинтересовать жителей нескольких регионов.
Всего журналисты провели пять стримов. Сергей Давыдов объяснил, почему прекратили их вести: «У нас не хватает мощностей, чтобы делать это ежедневно или несколько раз в неделю. Во время коронавируса возникла дополнительная работа у сотрудников портала: увеличилось количество новостей, резко выросла посещаемость. В условиях, когда у нас была большая нагрузка по основным публикациям и весомая нагрузка по организации стримов, мы поняли, что не справляемся, и решили отложить эксперименты на время». Действительно, в начале пандемии трафик 73online.ru вырос в три раза, а количество постоянных читателей увеличилось в два с половиной раза. Хотя многие новые посетители смотрели только информацию о коронавирусе и карантине. Сейчас интерес аудитории стал меньше: наступило лето, улеглась тревога по поводу пандемии. Но большинство читателей удалось сохранить: показатели за июль в два раза выше, чем за февраль.
Стримы действительно организовывать трудно: нужно искать экспертов, договариваться с ними о времени, объяснять, как подключиться. На все это не было сил и времени, ведь эксперимент со стримами проводился на чистом энтузиазме, никаких дополнительных средств для него не выделяли.
Последнюю трансляцию провели 20 мая. В ней привлекли внимание к благотворительному фонду, который собирал средства для ульяновских медиков, обсудили работу врачей и медицину. Теперь сотрудники 73online.ru готовятся к новому сезону, который запланировали на конец сентября — октябрь. В новых стримах будут обсуждать новости и политические процессы. Монетизация в планы не входит, стримы — это имиджевый проект, дополнительный инструмент продвижения портала.