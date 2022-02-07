Стресс и другие спутники журналиста

Журналист, который идет в профессию, чтобы спасать униженных и оскорбленных, рано или поздно начинает грешить против истины, начинает уходит от объективности сначала под благовидными предлогами, потом работать на свои представления о реальности.

Пропаганда: когнитивный диссонанс

Матвей Ганапольский («Эхо Москвы»):

— Я думаю, что смысл журналистской работы не в том, чтобы вбить свою точку зрения в головы аудитории. Если так происходит, то это уже не журналистика, а пропаганда. В моей книге есть глава, которая посвящена разговору о том, как легко соскользнуть по тем или иным причинам с журналистики и стать пропагандистом. В какое-то время ты становишься взрослым дядей и почему-то решаешь, что знаешь, как эта жизнь устроена, и начинаешь отбирать гостей, чтобы тебе было в эфире комфортно. В результате — теряешь интерес к поиску истины, обмену мнениями, и тогда наступает твой конец как журналиста. Журналистика — одна из самых тончайших профессий, из которой можно «выпасть», этого не заметив. То есть все у тебя остается: СМИ, в котором ты работаешь, должность, машина, личный водитель, но ты уже не журналист, только ты об этом не догадываешься.

Павел Каныгин («Новая газета»):

— Я думаю, что у телеведущих Соловьева и Киселева что-то произошло в жизни. Когда-то они были неплохими журналистами. Может быть, они в чем-то разочаровались и изменили своей профессии.

Леонид Никитинский («Новая газета»):

— Для того чтобы понять, что произошло с условной Таней Митковой или с условным Норкиным, надо писать роман. Многие журналисты какую-то трансформацию претерпевают. Они верят в то, о чем говорят, иначе они бы не выдержали. Их бы разорвало пополам или они уже в сумасшедшем доме были бы. Человек склонен верить в то, во что ему удобно верить. Это внутренний конфликт, и он очень тяжелый. Есть люди циничные, им проще намного. Я в 90-х годах работал на Радио Свобода* стрингером. Редактором по новостям был там блистательный журналист Володя Кулистиков. Он меня учил тому, что такое новость, как ее обрамить. Кроме него, мне никто не мог объяснить, что важно и что неважно в новости. Потом он сделал НТВ, сознательно сделал как чисто коммерческую историю. Вот с ним, я думаю, ничего не произошло. Он просто абсолютно циничен, и поэтому в нем загадки для меня нет. А Дмитрий Киселев — это загадка. Был нормальный человек вроде бы. И он, я думаю, верит в то, что говорит сегодня. Если бы он не верил, он бы повесился. Но человек способен уговаривать себя. Журналистика — сложная штука, потому что легко оказаться в другой профессии, переродиться из журналиста в пропагандиста. И в этом никогда себе не признаться.

«Трудные собеседники» и деформация личности

Роман Анин* («Важные истории»*):

— У нас происходит серьезная личностная деформация, особенно у тех, кто пишет про спецслужбы. Во-первых, мы становимся циничными, а во-вторых, мы перенимаем лексику людей, с которыми общаемся. Это, кстати, свойственно не только журналистам-расследователям. Часто журналисту, чтобы вызвать доверие, приходится мимикрировать под своих героев. Это известный психологический прием «зазеркалье». Когда вы, разговаривая с героем, пытаетесь повторять его манеру общения. Если вы хотите расположить к себе человека, это происходит всегда подсознательно. Если ваш собеседник говорит тихо, то вы вряд ли будете, если захотите с ним наладить диалог, говорить громко. Вы понизите свой голос до его уровня децибел, чтобы у вас получилась дискуссия. Мы перенимаем лексику криминальных авторитетов и спецслужб, потому что мы с ними проводим какое-то количество времени. Профессия на самом деле психологически выматывающая, и поэтому многим журналистам приходится несладко.

Облучение властью

На дворе 2011-й, по телевизору выпуск за выпуском показывают фильм Андрея Лошака «Полное затмение». Из Челябинска звонят родственники и на полном серьезе делятся впечатлениями об увиденном: жидомасонский заговор, ковры, насылающие порчу, ген нацизма, звезда Давида под куполом храма Христа Спасителя и прочее в том же роде.

Цель фильма, по мнению Андрея Лошака, в том, чтобы докричаться до условного телезрителя из того же Челябинска или Таганрога: «Дружище, хватит заливать пивом всю эту лабуду, которую вешают тебе на уши. Очнись, выключи на минутку телевизор и включи голову». Но этого не произошло, люди в фильм поверили, несмотря на то что в последней серии автор сам себя разоблачает.

Принято считать, что непроверенной информации в большей степени доверяют не очень образованные люди. Но это не совсем так. На слуху большое количество случаев, когда вроде бы образованные люди игнорируют факты и жаждут чудес. Психологи характеризуют это состояние психики как эффект толпы, когда открываются шлюзы коллективного бессознательного и люди готовы искать ответа и опоры на стороне, прежде всего в массовой коммуникации.

Позднее Андрей Лошак признавался, что переживал, чувствуя ответственность за опустевшие без ковров и телевизоров квартиры россиян. Но когда все-таки фильм начали воспринимать как пародию, успокоился. Этот проект Андрея Лошака был в определенном смысле экспериментом, который, к счастью, не затронул психологически его самого. Во многом, думаю, благодаря телекритикам, у которых фильм вызвал неоднозначные оценки, его назвали даже «документальной издевкой», потому что фальшивая информация быстро закрепляется в сознании человека. Повезло Андрею Лошаку, вышел из эксперимента живым и невредимым. Не у всех так получается.

Не получилось у Андрея Колесникова, обозревателя «Коммерсанта». Когда-то он входил в число лучших спецкоров газеты наряду с Александром Кабаковым, Наталией Геворкян, Валерием Панюшкиным и другими. Вскоре блестящая команда распалась. В 2020 году Андрея Колесникова пригласил к себе на программу Юрий Дудь. Блогосфера отреагировала на это так: «Поучительное зрелище». Люди вспоминали, как когда-то на Колесникова равнялись, но, став летописцем Путина, он перестал в глазах многих быть журналистом, хотя по-прежнему считается гордостью «Коммерсанта».

На память приходит эссе Михаила Кольцова «Загадка — Сталин». Сталин был представлен в нем как «герой-мироустроитель», «мудрый отец-управитель», «богатырь-защитник», «гений-учитель». Сегодня подобными эпитетами уже никто из журналистов не грешит. Но, хотя они и пишут о президенте Путине более или менее нейтрально, целеполагание летописцев власти сегодня такое же, как и при Кольцове.

Елена Пронина, автор книги «Психология журналистского творчества», высказала в ней интересную мысль, что творчество журналиста в процессе коммуницирования становится все менее психологически безопасным как в социальном, так и в личностном плане. Отсюда можно предположить, что трагедия Михаила Кольцова не только в том, что он, несмотря на восхваление Сталина, попал под каток репрессий, а в том, что активно участвовал в создании мифа вождя. Все, что произошло с Андреем Колесниковым, может также рассматриваться как акт мифотворчества. Журналист Сергей Ерженков об Андрее Колесникове: «Это произошло во многом из-за того, что он опасно сблизился с объектом своего интереса. Подошел к нему на недопустимо близкое расстояние, словил стокгольмский синдром. И я это почувствовал. Кумир стал рушиться под тяжестью самоповторов».

В 1999 году документалист Виталий Манский снял фильм о не очень известном и не слишком популярном премьере Владимире Путине.

«В общей сложности я снял два фильма. Первый показали перед выборами. Там фигурируют разные люди, которые говорят о Путине, и заканчивается лента тем, как Путин лично приезжает к той старой учительнице. Эта сцена очень понравилась зрителям, потому что Путин в ней показан хорошим парнем. Но, поскольку Путина выбрали в первом туре, съемки мы остановили. Через пять месяцев мне позвонили из Кремля, так как хотели продолжить съемки. После этого мы закончили второй фильм, показав его на первую годовщину избрания Путина президентом», — вспоминал позднее Манский.

В 2018 году он снял третий фильм о Путине — «Свидетели Путина», в котором рассказал, как работал над первым предвыборным фильмом о будущем президенте. Грустным откровением звучат подробности съемок в 1999 году сцены встречи Путина со школьной учительницей, которую Манский нашел, чтобы очеловечить образ героя фильма. «Свидетели Путина» — личная рефлексия режиссера, переоценка собственной ответственности за участие в выборной кампании.

Известному психологу Сергею Рубинштейну принадлежит мысль о том, что в ходе деятельности создается не только объект труда, но и формируется сам субъект деятельности. Применительно к журналистике можно говорить о том, что тип текста порождает автора. В этом смысле мифотворчество психологически опасно для журналиста. Оно подрывает способность к анализу информации и осознанному выбору решений, снижает сопротивляемость внешнему давлению, лишает чувства индивидуальности и личной ценности.

История Дмитрия Киселева в этом смысле, наверное, самая поучительная. Она точно должна войти во все учебники по журналистике. В конце 90-х вел он вел программу «Окно в Европу», сотрудничал с телешколой «Интерньюс». В 1999 году, участвуя в учебном проекте «Как делать новости», говорил о том, что журналистику нельзя отделить от этики. Видео, где молодой Киселев на полном серьезе произносит пророческие для себя фразы: «Людей, которые сегодня появились на экранах, нельзя назвать часто журналистами. Часто это только агитаторы. Агитатор, автор памфлета имеет право на это. Так же как и художник имеет право покрасить картину в красный цвет всю целиком и сказать, что я так вижу мир. Но журналист на это не имеет права, потому что задача журналиста, на мой взгляд, показ верных пропорций мира». Как не вспомнить Редъярда Киплинга, который начинал тоже как журналист: «Умей мечтать, не став рабом мечтанья, и мыслить — мысли не обожествив». Для журналиста следование идейной позиции — от партийной принадлежности до личной преданности власти — путь к саморазрушению. Что, собственно, Дмитрий Киселев и демонстрирует. Сегодня он убеждает свою аудиторию в том, что Америку необходимо превратить в «радиоактивный пепел» и сжечь сердца геев. Свои высказывания он произносит менторским тоном с использованием риторических фигур, а высокая лексика у него перемежается сомнительными словечками. В одном из последних выпусков своей авторской программы он впал в настоящую истерику, которая, впрочем, часто с ним случается. Он комментировал поведение американской журналистки Хедли Гэмбл, которая, по его мнению, пыталась на международном форуме «Российская энергетическая неделя» «очаровать Путина».

Телекритик Слава Тарощина задается вопросом: «Что же вызвало ниагару ненависти у юбилейного Киселева?» По ее мнению, это та степень свободы, с которой Гэмбл разговаривала с Путиным. «Она умудрилась прорвать на ТВ блокаду информационной стерильности: спрашивала о политических свободах, об иноагентах». Мне же показалось, что на Дмитрия Киселева просто нахлынули воспоминания о том, что и у него когда-то были принципы, и он, как и Хедли Гэмбл, был когда-то журналистом. Но сегодня в это очень сложно поверить, потому что злоупотребления системными свойствами журналистского текста тем и опасны, что они бьют по самому автору. Если для журналиста транслирование идеологем становится самоценным и определяющим во всех смыслах, дальше неминуемо следует психический срыв или информационный невроз. Поэтому «строгое соблюдение классических типов текста и фундаментальных технологий, — подчеркивает Елена Пронина, — вовсе не бесполезное дело, это мера самообладания журналиста». Так что будем следовать завету Пушкина и учиться властвовать собою. Пушкин опять всех переиграл…

*Внесены в реестр «иностранных агентов»