Телехолдинг «СТС медиа» продадут «Национальной медиа группе» и ВТБ

Иван Таврин продает «СТС медиа», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух крупных медиакомпаний. Пакет бизнесмена покупает консорциум «Национальной медиа группы» и ВТБ. После завершения сделки они получат полный контроль над «СТС медиа».

Сейчас холдинг ЮТВ (полностью принадлежит Таврину) контролирует 75% акций телехолдинга. Остальное — у кипрского Telcrest, акционеры которого — НМГ, ВТБ, структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова и «Сургутнефтегаза». Самой НМГ владеют структуры банка «Россия» Юрия Ковальчука, структуры Мордашова и несколько частных инвесторов, имена которых группа не раскрывает.

Таврин подтвердил изданию, что переговоры по продаже «СТС медиа» находятся в финальной стадии. Гендиректор НМГ Ольга Паскина уточнила, что сделка, скорее всего, будет закрыта до конца года. Как делятся доли партнеров внутри консорциума, не раскрывается.

Среди активов Ивана Таврина — группа ЮТВ (управляет телеканалами «Муз-ТВ», «Ю» и Disney), холдинг «Выбери радио», а также контрольная доля в холдинге «СТС Медиа» (СТС, «Домашний» и др.). В начале ноября бизнесмен такжеприобрел 100% оператора наружной рекламы Gallery, сообщалось, что присматривается к покупке Russ Outdoor.

«СТС Медиа» управляет пятью телевизионными каналами в России (СТС, «Dомашний», «Че», СТС Love и CTC Kids), «31 каналом» в Казахстане и международной версией канала «Перец».

Международная версия телеканала СТС доступна в странах СНГ, в Прибалтике и других странах Европы, а также в Северной Америке, в Грузии, Израиле, ОАЭ, Монголии и в Австралии. Помимо телевизионных каналов «СТС Медиа» также владеет рядом цифровых развлекательных медиаактивов: videomore.ru, ctc.ru, domashniy.ru, chetv.ru, ctclove.ru, Caramba TV.