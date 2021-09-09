Как шутка Идрака Мирзализаде привела к разговору о свободе слова и журналистике

Пандемия еще не ушла совсем, но мы со студентами уже в аудитории. И есть ощущение, что скоро можем вернуться к прежнему формату. И все, что пережито было за полтора года, связанное с дистанционным обучением, останется далеко, а скоро и вовсе забудется.

Эти полтора ковидных года были настоящим испытанием для системы образования и всех нас. Мы бегом осваивали технологии, благодаря которым учились и учили. И вот встретились лицом к лицу и поняли, что изменились. Помню, как в доковидные годы студенты сидели на занятиях, уткнувшись в свои телефоны, бесконечно выходили из аудитории, словом, демонстрировали, что происходящее на парах, их не особо лично интересует.

Первое занятие в этом сентябре началось неожиданно с вопроса, обращенного ко мне: «Вы слышали про стендап-комика Идрака Мирзализаде и что вы об этом думаете?» И, не ожидая от меня какого-то ответа, студенты наперебой стали пересказывать подробности шутки стендап-комика, которая закончилась его депортацией из страны. Они говорили о том, что Идрак Мирзализаде — обычный человек, такой же, как все люди. И после того что с ним произошло, всем стало понятно, что так могут поступить с каждым, и что они огорчены отсутствием свободы слова у нас.

Об Идраке Мирзализаде я, конечно, слышала. Но совсем не ожидала, что эта история вызовет такую бурную реакцию у студентов. Хорошо помню, как проходили мимо них события, связанные с Навальным, со скандалами в СМИ. Даже на задержание Ивана Голунова и многочисленные митинги журналистов в его поддержку студенты в своем большинстве реагировали вяло.

Они жили своей непубличной жизнью, сидели в телефонах и активничали только на увеселительных мероприятиях. И тут вдруг заговорили о свободе слова.

Но даже сегодня, обсуждая историю с Идраком Мирзализаде, многие так и остались в своем коконе. Имена стендап-комиков, тиктокеров, видео блогеров они называют без труда, интересуются их творчеством и биографией. А имена журналистов практически не знают, ограничиваясь названиями отдельных медиа.

Только одна студентка на этом занятии, говоря о знаковых событиях последнего времени, вспомнила, что совсем недавно в Москве состоялось вручение премии «Камертон» имени журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, лауреатами которой в этом году стали Наталья Синдеева и Дмитрий Марков.