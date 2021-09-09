Как шутка Идрака Мирзализаде привела к разговору о свободе слова и журналистике

Первое занятие у студентов-журналистов неожиданно началось с вопроса: «Вы слышали про стендап-комика Идрака Мирзализаде и что вы об этом думаете?»
Пандемия еще не ушла совсем, но мы со студентами уже в аудитории. И есть ощущение, что скоро можем вернуться к прежнему формату. И все, что пережито было за полтора года, связанное с дистанционным обучением, останется далеко, а скоро и вовсе забудется.
Эти полтора ковидных года были настоящим испытанием для системы образования и всех нас. Мы бегом осваивали технологии, благодаря которым учились и учили. И вот встретились лицом к лицу и поняли, что изменились. Помню, как в доковидные годы студенты сидели на занятиях, уткнувшись в свои телефоны, бесконечно выходили из аудитории, словом, демонстрировали, что происходящее на парах, их не особо лично интересует.
Первое занятие в этом сентябре началось неожиданно с вопроса, обращенного ко мне: «Вы слышали про стендап-комика Идрака Мирзализаде и что вы об этом думаете?» И, не ожидая от меня какого-то ответа, студенты наперебой стали пересказывать подробности шутки стендап-комика, которая закончилась его депортацией из страны. Они говорили о том, что Идрак Мирзализаде — обычный человек, такой же, как все люди. И после того что с ним произошло, всем стало понятно, что так могут поступить с каждым, и что они огорчены отсутствием свободы слова у нас.
Об Идраке Мирзализаде я, конечно, слышала. Но совсем не ожидала, что эта история вызовет такую бурную реакцию у студентов. Хорошо помню, как проходили мимо них события, связанные с Навальным, со скандалами в СМИ. Даже на задержание Ивана Голунова и многочисленные митинги журналистов в его поддержку студенты в своем большинстве реагировали вяло.
Они жили своей непубличной жизнью, сидели в телефонах и активничали только на увеселительных мероприятиях. И тут вдруг заговорили о свободе слова.
Но даже сегодня, обсуждая историю с Идраком Мирзализаде, многие так и остались в своем коконе. Имена стендап-комиков, тиктокеров, видео блогеров они называют без труда, интересуются их творчеством и биографией. А имена журналистов практически не знают, ограничиваясь названиями отдельных медиа.
Только одна студентка на этом занятии, говоря о знаковых событиях последнего времени, вспомнила, что совсем недавно в Москве состоялось вручение премии «Камертон» имени журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, лауреатами которой в этом году стали Наталья Синдеева и Дмитрий Марков.
Студенты потянулись к своим телефонам, услышав название телеканала, гендиректором которого является Наталья Синдеева. По их реакции я поняла, что слышали они про то, что канал «Дождь» получил статус иностранного агента. Слышали, но не восприняли историю канала с проекцией на себя, на свое будущее. Вероятно, потому что журналистика осталась для многих из них всего лишь учебной дисциплиной и не стала профессией.
— А вообще-то это даже не про журналистику, а о совести, — сказала вдруг студентка и начала неожиданно для всех читать вслух слова Натальи Синдеевой, сказанные ею во время вручения премии «Камертон».
«Вообще, мне не место на этой сцене, потому что я не журналист. Я не правозащитник, я вообще оказалась случайно во всей этой истории. Я сейчас сидела и вспоминала под вашу фантастическую музыку своих бабушек и дедушек, которые воспитывали меня. А потом я поняла, что, наверное, вот эта совесть, какое-то неравнодушие — это от них. Очень хотелось как-то от души сделать искренний и открытый телеканал. Вот эта искренность и открытость, мне кажется, и привела меня сюда. Но без людей, которые вокруг, не было бы меня здесь на этой сцене. Это перед ними, перед зрителями, мне было бы стыдно сдаться. Мне было бы стыдно опустить руки перед своими коллегами, потому что они всегда были рядом. Это невероятная честь. Я не чувствую себя героем этой премии, но эта премия для всех людей, которые помогли мне не сдаться, не пойти на компромиссы, не уступить».
Это история о том, как шутка стендам-комика привела к разговору о свободе слова и журналистики.