Акция на цифровую подписку ко Дню студента

ЖУРНАЛИСТ объявляет акцию ко Дню студента!

Только до конца января студенты могут оформить цифровую подписку на полгода со скидкой более 25 %!

Стоимость льготной подписки на 6 месяцев — 1900 руб.

Подписку можно оформить:

• на сайте;

• прислав заявку с реквизитами на адрес info@jrnlst.ru.

Не забудьте отправить на info@jrnlst.ru документ, подтверждающий ваш льготный статус. ФИО плательщика должно совпадать с ФИО в документе, подтверждающем льготу.

ВНИМАНИЕ! До конца января для всех действует акция на годовую подписку на бумажный журнал.

ЖУРНАЛИСТ — отраслевое профессиональное издание, центр медиааналитики, мощный образовательный хаб для менеджеров медиаотрасли, главных редакторов, журналистов-практиков и других сотрудников СМИ.

Ежемесячно в журнале — интервью, публикации лучших журналистов, ведущих российских и зарубежных медиаэкспертов; мастер-классы профессионалов, правовые консультации экспертов, яркие истории успеха СМИ, обзоры мировых тенденций развития издательского бизнесе и цифровых технологий. Мы пишем о важном.