Студента журфака Новосибирского госуниверситета отчислили после постов о проблемах вуза

Студента второго курса отделения журналистики Гуманитарного института НГУ Андрея Сивенка отчислили. Он связал это с постами в своем тг-канале о проблемах вуза, которые «были не очень приятны для тех, кто отвечает за его имидж».

Сивенок ведет тг-канал «Ненаучный городок», где публикует новости о проблемах вуза и Академгородка. Так, весной 2021 года его тексты о том, как студентов заставляли выселяться из общежития №6, и том, как полиция задержала трех участников посвящения Института философии и права, процитировали региональные и федеральные СМИ.

«Я связываю отчисление с моей активностью, в частности, на основе моих постов весной вышло много публикаций в СМИ, которые, вероятнее всего, были не очень приятны для тех, кто отвечает за имидж университета», — рассказал молодой человек.