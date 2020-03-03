Чего боятся начинающие журналисты

Если уж составлять топ-3 страхов, то тройку определенно замкнут выходы в прямой эфир. Первый раз, когда я выходила в прямой эфир с включением, у меня ужасно дрожал голос. Слушать потом — было и смешно, и стыдно. Препятствий и трудностей, связанных с прямым эфиром, впоследствии возникало немало: были и включения в федеральный эфир (когда ты понимаешь, что вся страна тебя услышит и ошибиться нельзя ни в коем случае), и важные интервью в прямом эфире, и экстренные, импровизированные включения с мест происшествия. Сказать, что я переборола этот страх, нельзя. Каждый раз мне также нервно, и каждый раз голос на первых секундах дрожит и, кажется, что вот-вот сорвется. Но необходимо собирать волю в кулак и учиться получать удовольствие от процесса — тогда даже страх будет приятным.

Анастасия Гаврилова

4-й курс, СЗИУ РАНХиГС, 21 год

На первой практике в областной газете мне было невероятно страшно. Сначала страшно, что не возьмут. Мне пришлось приукрашивать свой опыт и притворяться уверенной. Потом страшно на всех заданиях, потому что, видимо, из-за моего приукрашенного опыта они верили, что я умею все.

Меня отправляли на фоторепортажи, так я научилась фотографировать, на пресс-конференции в правительство, в театры, и тогда я узнала, что вообще такое пресс-конференция. Было страшно, потому что я боялась, что меня не воспримут серьезно окружающие люди. Еще страшнее — что то, что я напишу или сфотографирую — окажется совершенно бездарным, а переделать это уже не будет возможности. Тут либо сразу — либо не надо.

К моему удивлению, у меня все получалось. И с каждым шагом становилось все легче, хотя одинаковых заданий не было в принципе. Только в какой-то момент я настолько вышла из зоны комфорта, что уже не боялась ничего. Без страха отправлялась в командировку в другой город с коллегой, посещала спектакли и писала на них рецензии, работала на сайте газеты и в отделе корректуры и верстки. Может, в какой-то момент я привыкла к чувству страха внутри и перестала его замечать.

Александра Мирер

выпускница СЗИУ РАНХиГС, 24 года

Уже после первого курса мне захотелось пойти на практику. Вузом это было не предусмотрено, так что устраивалась я самостоятельно. И как только я увидела журналистскую работу изнутри, ту работу, которой не учат в институте, сразу стало не по себе: я ничего не умею.

Да, я неплохо пишу, да, я могу складно говорить. Но год, проведенный на направлении «журналистика» мне не дал никаких прикладных знаний. В журналистской деятельности оказалось важным знать формат, быть быстрым, много знать про Санкт-Петербург, про нашу городскую политику, последние экономические новости и много чего дополнительно. А в институте про это не говорят, это не обсуждают, всего было так недостаточно, чтобы хоть что-то делать на практике. После второго, третьего и даже на четвертом курсе практик понимаешь, что даже если бы ты был отличником, это никак (или почти никак) тебе не поможет в работе. Увы и ах, а страхов у выпускников хоть отбавляй.

Владислава Филиппова

4-й курс СЗИУ РАНХиГС, 21 год

«Я попробовала себя в разных организациях: и на ТВ, и в печати. В каждой из них были свои проблемы, свои страхи.

Я совсем не ожидала, что тексты, новости, на ТВ и печати подаются по-разному! В газете тебя учат их стандартам, а когда приходишь работать на канал, тебе сообщают, что все твои знания совершенно не совпадают с их стандартами и приходится переучиваться. Первое время был страх на ТВ написать не тот текст, не так озвучить материал, ведь голос еще не поставлен, а тебя уже записывают, ничему не учат.

Конечно, как почти у всех — если нет уверенности в себе, то все дается тяжело и безумно страшно. Тебе главный редактор дал задание: подойти и взять интервью у гостей мероприятия, вопросы банальны: как вам атмосфера, организация и т.д.

Оператор дает тебе микрофон, и ты идешь брать это интервью, а слова в голове путаются, язык заплетается, говоришь тише, чем надо, просят громче, не расслышал, что ответил тебе гость и самое страшное — не знаешь, как закончить разговаривать, если человек говорит уже много и долго.

Действительно, было страшно, когда приходишь в большую организацию, где у каждого свои обязанности, свои проблемы, ты хочешь элементарно узнать, чем именно сегодня тебе заниматься, а все проходят мимо, ведь у них свои дела. Страх быть потерянной в этих кабинетах, без задания.

Страх большой ответственности. Ты просто практикант, чему-то тебя научили в вузе, что-то знаешь с практики, но тут дают тебе задание — смонтировать материал, а там исходных фрагментов на 2 часа, а надо сделать качественно и на 1,5-2 минуты. Теряешься в материале, не понимаешь, как делать, а никто не объяснит, у каждого свои проблемы.

Из работы в печати был страх задать вопрос неправильно, особенно, когда общаешься с человеком, который занимает пост на высокой должности. Так было и у меня, интервью проходило с женщиной, которая является главой одной крупной организации в Санкт-Петербурге. Будем честны, в районных газетах мало пишут о проблемах, ведь это вызовет только негатив, именно поэтому наш диалог должен был быть на позитивной ноте, нельзя «приплетать» политику, упоминать о каких-то ее достижениях.

Да, ты готовишься несколько дней к данной встрече, но ничего не меняется, ты все равно путаешься, задаешь что-то лишнее, может даже обижаешь собеседника, но не со зла, а из-за нехватки опыта.

Страхов много, но это только первые дни работы, дальше привыкаешь и вливаешься в журналистское русло».

Никита Пежемский

3-й курс, СЗИУ РАНХиГС, 21 год

Первые страхи, которые посещают тебя во время обучения, касаются технических особенностей журналистики. Как научится писать? Как монтировать? Я совсем не умею снимать и фотографировать. Эти «профессиональные комплексы» вводят тебя в ступор и сковывают движение мыслей. У всех общий предок — страх совершить ошибку. Нам же нравится только то, за что нас хвалят. Пока мы в этой зоне комфорта, мы не осваиваем новое. И пока ты сам не начнешь делать хоть что-то самостоятельно, то на чистом энтузиазме долго не протянешь. Приходится много читать, спрашивать, смотреть обучающие видео и постоянно совершать ошибки. Страх проходит, когда ты видишь личный прогресс, когда начинаешь видеть свой стиль. По крайней мере, так было со мной.

Вторая группа страхов заключается в дальнейшем росте. «Редактор — это слишком ответственно» — так я думал, пока не пришел в «Просто» («Просто» — корпоративное СМИ СЗИУ РАНХиГС — ЖУРНАЛИСТ). Даже редактору рубрики приходится упорно работать: ты должен помочь материалу дойти до читателя, но не задушить голос автора. Я боялся испортить тексты, отношения с коллективом, особенно с близкими людьми. Мне часто попадались материалы от моих друзей, которые нужно отредактировать. Порой доходило до ругани и обид. Этот страх, по-моему, самый полезный. Он учит тебя разделять будущую работу от личной жизни, а также учит тебя дисциплине и стойкости.