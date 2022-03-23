«Мы однажды добьемся изменений»: выпускники журфаков о работе в новом мире

После принятия госдумой закона о фейках многие независимые медиа прекратили или приостановили свою работу. Вслед за этим изменилось и положение журналистов в обществе: издательские дома отзывают лицензии на печать в России, стажеров перестают приглашать на испытательные сроки, происходят увольнения. Что думают студенты о медиапространстве будущего? Как новое поколение журналистов будет справляться с трудностями прошлого? Ответы на эти вопросы в материале.

Олеся Павленко, студентка МГУ им. Ломоносова

Я начинающий журналист в дата-отделе «Новой газеты». Несмотря на работу, планирую уезжать из страны, потому что после последних событий разочаровалась во власти и гражданах России настолько, что оставаться здесь не имеет никакого смысла.

В тех условиях, которые есть сейчас — незачем доучиваться на наших журфаках. Также сложно сказать, где теперь работать выпускнику, кроме рекламы и маркетинга. Хотя, с уходом большинства представителей с рынка, устроиться даже там будет очень трудно.

Что делать журналистам? Многие будут работать за границей. Не уверена, что медиа будущего будет развиваться в России. Если брать мир в целом, то очень круто и интересно наблюдать за появлением множества историй, которые впоследствии будут исследовать и освещать.