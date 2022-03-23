«Мы однажды добьемся изменений»: выпускники журфаков о работе в новом мире

Легко ли быть молодым журналистом сейчас?
После принятия госдумой закона о фейках многие независимые медиа прекратили или приостановили свою работу. Вслед за этим изменилось и положение журналистов в обществе: издательские дома отзывают лицензии на печать в России, стажеров перестают приглашать на испытательные сроки, происходят увольнения. Что думают студенты о медиапространстве будущего? Как новое поколение журналистов будет справляться с трудностями прошлого? Ответы на эти вопросы в материале.
Олеся Павленко, студентка МГУ им. Ломоносова
Я начинающий журналист в дата-отделе «Новой газеты». Несмотря на работу, планирую уезжать из страны, потому что после последних событий разочаровалась во власти и гражданах России настолько, что оставаться здесь не имеет никакого смысла.
В тех условиях, которые есть сейчас — незачем доучиваться на наших журфаках. Также сложно сказать, где теперь работать выпускнику, кроме рекламы и маркетинга. Хотя, с уходом большинства представителей с рынка, устроиться даже там будет очень трудно.
Что делать журналистам? Многие будут работать за границей. Не уверена, что медиа будущего будет развиваться в России. Если брать мир в целом, то очень круто и интересно наблюдать за появлением множества историй, которые впоследствии будут исследовать и освещать.
Сложно говорить о том, сможет или нет новое поколение журналистов исправить текущую ситуацию, потому что все зависит не только от тех, кто пишет, но и от активистов, общества в целом. Журналист только фиксирует и не должен выполнять работу гражданского общества. Чтобы что-то изменилось, необходимо, чтобы люди захотели что-то изменить, а не только журналисты. Журналистика может только лишь осветить определенные стороны жизни, но не повести люди за собой.
Уверена, что в скором времени вся политическая система будет переустроена, цензура увеличится, что также изменит сферу в целом. На независимых медиа и новых журналистах мы не сможем выехать. Важно, чтобы общество в целом менялось и хотело этого.
Артем Ромашов, студент СПбГУ
В планах после выпуска — идти по пути наименьшего сопротивления и поступать в магистратуру. Например, сейчас я развиваюсь в интернет-маркетинге.
Мне кажется, что, независимо от времени, становиться журналистом все равно стоит. Журфак — очень крутое место: связи, преподаватели, однокурсники. А пойти после него можно много куда, необязательно писать заметки в районную газету всю жизнь.
Журналистика будущего будет иной. Сложно сказать, какой именно. Я думаю, что еще больше вырастет роль маленьких медиа и блогеров. Собственно, прямо сейчас мы видим, как растут охваты в соцсетях. А новые и крутые проекты появляются постоянно. Будем ли мы пересылать их тайно друг другу или ловить по радио сквозь глушилки — другой вопрос.
Татьяна Кропотова, студентка СПбГУ
Сейчас будущее как будто в тумане, планировать что-то дальше одного дня становится тяжело.
Сейчас я ищу работу, не связанную напрямую с журналистикой. Правда, глядя на мое резюме, эйчары печально отмечают, что мне больше подойдет работа в СМИ, и отказывают. Возвращаться в профессию сейчас я не могу и не хочу. Темное время, цензура, бесконечная цепочка из страха и тревоги.
На журфак вообще не стоит идти за профессией. Здесь можно получить хорошую гуманитарную базу и встретить единомышленников, с которыми тебе интересно развиваться вместе и создавать разные проекты. Читайте журналистские тексты, ищите любимых авторов, запоминайте крутые речевые обороты, пишите сами — однажды начнет получаться. И за это не нужно будет отдавать миллион.
Редакциям нужны смелые, заряженные, образованные люди, умеющие критически мыслить. Это можно развивать в себе вне журфака. По моим наблюдениям, далеко не все выпускники журфака мечтают работать в независимых медиа. Раньше рассуждала бы про диджитал и NFT, а сейчас понимаю, что у большинства изданий будет одна цель — просто выжить.
При этом всегда хочется верить в лучшее, на сегодняшний момент — в возрождение журналистики. Я восхищаюсь людьми нового поколения из любых сфер. Вокруг меня много активных и неравнодушных ребят, которые тянутся к знаниям и открытиям, развиваются и пробуют что-то новое, чутко относятся друг к другу, реагируют на происходящее в стране, не остаются безучастными. Общими усилиями мы однажды добьемся изменений.
Татьяна Колобякина, студентка ВШЭ
Мои планы после выпуска остаются неизменными — я продолжу работать в независимых СМИ.
Журналистика не заморозилась и не прекратила свое существование. Более того, сейчас увеличился запрос на объективную и новую информацию, которую дают такие издания, как «Холод», «Новая газета» и другие медиа.
Сложно однозначно ответить на вопрос о важности и нужности учебы на журфаке сегодня. В России стоит учиться на журналиста, только если ты хочешь построить академическую карьеру в изучении медиа. Для работы достаточно воркшопов и мастер-классов. Учиться надо, но не в вузах.
Если бы у меня не было возможности работать там, где нахожусь сейчас я, то создала бы свое медиа. Например, DOXA была разработана студентами, которые еще не окончили университет. У меня всегда была мечта сделать что-то подобное. Было здорово, если бы студенты журфаков объединялись и создавали нечто новое на медиарынке.
Я надеюсь на то, что журналистика будущего начнет существовать на пожертвования, станет независимой, а не продолжит содержаться за счет больших компаний. Люди должны быть не объективными, а свободными, чтобы уметь проверять информацию и опираться на факты.
Я верю в то, что новое поколение журналистов сможет изменить текущую ситуацию. Более того, вижу уже сейчас тех молодых и амбициозных людей, которые готовы идти наперекор всему, продолжая делать свое дело.