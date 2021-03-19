О чем и как писать в студенческие медиа

Опыт первокурсницы
Совсем недавно я стала студенткой журфака и прошла боевое крещение сессией. Одна из ее составляющих — практика.
Практика у первых курсов обычно начинается с факультетских СМИ, аудитория которых небольшая и очень специфическая. Первокурсники сталкиваются с проблемами: где взять инфоповоды и как интересно их подать?
Ежегодные мероприятия
Ежегодные мероприятия вуза — как правило, главные инфоповоды для студенческих СМИ. Для старшекурсников студенческая весна, собрание профкома, съезд студотрядов — события известные, понятные и даже скучные, но для первокурсников ежегодные мероприятия — это реальный шанс написать интересный материал. Вы никогда не видели подобного, вы не знаете всех традиций, вы не испытывали подобные эмоции. Что можно сделать для своего материала? Акцентировать внимание на деталях. Раскройте инфоповод с такой стороны, на которую большая часть студентов не обращает внимание.
Вот пример из студенческого СМИ. Журнал Саратовского госуниверситета «СГУщенка» выпустил материал про студвесну, обратив внимание на то, что данное мероприятие — возможность для студента не только «себя показать и на других посмотреть», но и воплотить свою мечту в реальность. Ребята оформили материал в жанре «интервью», уделили внимание герою и освежили тему.
Микровывод: фиксируйте те моменты мероприятия, которые вызвали у вас интерес. Обращайте внимание на людей, на элементы организации. Пробуйте работать с разными жанрами.
Актуальные проблемы
Другой блок инфоповодов в студенческой среде, который условно можно выделить, — актуальная проблема. Подход к раскрытию у всех разный: проблемное интервью, материал с результатами опроса, информационная заметка... Пример интересного материала с актуальным проблемным вопросом: «Сейчас, находясь в должности декана, я слушаю шутки про то, как меня правильно называть» — независимый студенческий журнал DOXA выпустил интервью с женщиной-математиком. Материал многогранен: в нем рассмотрено и студенчество, и тема гендерного неравенства.
Для неопытных студентов-журналистов трудно работать с конфликтами, спорами, острыми дискуссиями. Но интересный инфоповод можно найти и в острых темах. Важно быть объективным, подавать информацию целиком, учитывать и разбираться в деталях дела. Так, The Vyshka, независимое медиа о студенческой жизни, опубликовало материал о проблеме в Балтийском федеральном университете. Студентам не выплатили стипендию. Вся суть конфликта разделена на блоки, приведены правовые нормы, указаны действия студентов и администрации.
Личные интересы
А что делать, когда нет никакого инфоповода? Здесь включается ваша фантазия. Мы опираемся на студенческую тематику и на ваши личные интересы. Стоп, что? Привожу пример. Уже известная нам «СГУщенка» опубликовала материал «3 шага на пути к университету». В нем они предложили читателям узнать об истории своего вуза в увлекательном формате.
Вам нравится история, наука, искусство <..вставить нужное..> — попробуйте совместить приятное с полезным. Напишите об истории вашего университета, сделайте материал про музыкальный вкус преподавателей вашей кафедры. Такие работы получаются интересными, потому что студенты по-настоящему вкладываются в их создание. Попробуйте увлечь читателя своим хобби. В ходе нашего опроса студенты написали темы материалов, которые они считают интересными: репортаж о праздновании китайского нового года в вузе, статьи про реальную жизнь студентов (финансы, жилье, совмещение работы и учебы), подборка казусов на дистанционном обучении, неделя влюбленных — истории любви преподавателей журфака.
Писать о студенчестве интересно — можно. С этим утверждением согласны 63% студентов, еще 33,3% согласны, но считают, что не у всех получается подать информацию увлекательно.
Студенчество — не только интересный и важный период в вашей жизни, но и возможность развить свои профессиональные навыки. Не ограничивайтесь информационными заметками, которые похожи друг на друга по форме и содержанию, а ищите свой персональный подход к раскрытию темы.