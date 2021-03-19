О чем и как писать в студенческие медиа

Вот пример из студенческого СМИ. Журнал Саратовского госуниверситета «СГУщенка» выпустил материал про студвесну, обратив внимание на то, что данное мероприятие — возможность для студента не только «себя показать и на других посмотреть», но и воплотить свою мечту в реальность. Ребята оформили материал в жанре «интервью», уделили внимание герою и освежили тему.

Микровывод: фиксируйте те моменты мероприятия, которые вызвали у вас интерес. Обращайте внимание на людей, на элементы организации. Пробуйте работать с разными жанрами.

Актуальные проблемы

Другой блок инфоповодов в студенческой среде, который условно можно выделить, — актуальная проблема. Подход к раскрытию у всех разный: проблемное интервью, материал с результатами опроса, информационная заметка... Пример интересного материала с актуальным проблемным вопросом: «Сейчас, находясь в должности декана, я слушаю шутки про то, как меня правильно называть» — независимый студенческий журнал DOXA выпустил интервью с женщиной-математиком. Материал многогранен: в нем рассмотрено и студенчество, и тема гендерного неравенства.

Для неопытных студентов-журналистов трудно работать с конфликтами, спорами, острыми дискуссиями. Но интересный инфоповод можно найти и в острых темах. Важно быть объективным, подавать информацию целиком, учитывать и разбираться в деталях дела. Так, The Vyshka, независимое медиа о студенческой жизни, опубликовало материал о проблеме в Балтийском федеральном университете. Студентам не выплатили стипендию. Вся суть конфликта разделена на блоки, приведены правовые нормы, указаны действия студентов и администрации.

Личные интересы

А что делать, когда нет никакого инфоповода? Здесь включается ваша фантазия. Мы опираемся на студенческую тематику и на ваши личные интересы. Стоп, что? Привожу пример. Уже известная нам «СГУщенка» опубликовала материал «3 шага на пути к университету». В нем они предложили читателям узнать об истории своего вуза в увлекательном формате.

Вам нравится история, наука, искусство <..вставить нужное..> — попробуйте совместить приятное с полезным. Напишите об истории вашего университета, сделайте материал про музыкальный вкус преподавателей вашей кафедры. Такие работы получаются интересными, потому что студенты по-настоящему вкладываются в их создание. Попробуйте увлечь читателя своим хобби. В ходе нашего опроса студенты написали темы материалов, которые они считают интересными: репортаж о праздновании китайского нового года в вузе, статьи про реальную жизнь студентов (финансы, жилье, совмещение работы и учебы), подборка казусов на дистанционном обучении, неделя влюбленных — истории любви преподавателей журфака.

Писать о студенчестве интересно — можно. С этим утверждением согласны 63% студентов, еще 33,3% согласны, но считают, что не у всех получается подать информацию увлекательно.

Студенчество — не только интересный и важный период в вашей жизни, но и возможность развить свои профессиональные навыки. Не ограничивайтесь информационными заметками, которые похожи друг на друга по форме и содержанию, а ищите свой персональный подход к раскрытию темы.