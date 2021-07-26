В медиа с головой: где работать студенту?

С введением дистанционки в вузах у студентов появилось больше свободного времени. Кто-то полез от безделья на стену, а кто-то — на сайты по поиску работы и в чаты в Телеграм. В какие сферы медиа пойти студенту журфака, чтобы получить опыт, знакомства и первую зарплату? Собрали истории и советы молодых журналистов, которые успели набить шишки и поработать «в полях».

Татьяна Кропотова, 4-й курс, выпускающий редактор новостей портала MR7

После первого курса попала на практику в «Новую газету», затем в MR7. Работала и новостником, и корреспондентом, писать приходилось много: в 2019 году проходили муниципальные и губернаторские выборы. Делала тексты с заседаний, интервью с кандидатами. А потом чисто журналистская удача: увольнялся выпускающий редактор и пригласил меня на свое место, вспомнив мои старания во время практики. Сначала боялась, что не смогу совмещать с учебой, но решила рискнуть.

Моя работа — это находить и писать новости. Рерайт не приветствуется, поэтому стараемся освещать то, чего не было в других СМИ, искать локальные городские новости. Несмотря на то, что авторский текст я сама ценю выше, работа новостником затягивает. Даже после работы или в отпуске ты не можешь не мониторить то, что происходит в мире. Все равно заходишь в ленту и проверяешь, нет ли новостей. Почти как болезнь какая-то.

В редакции всем все равно, сколько тебе лет или как ты выглядишь. Не стоит стесняться того, что ты студент и чего-то не знаешь. Смотрят только на навыки, умения и желание развиваться. Быстро втягиваешься, обзаводишься контактами активистов, экспертов — любых людей, у которых можно взять комментарий. Пойти работать во время учебы — это шанс продвинуться в своей сфере, получить полезные навыки и понять, хочешь ли ты оставаться в журналистике и дальше.

Екатерина Жукова, 3-й курс, копирайтер в команде «AB.BRAND»

Просто так копирайтером не возьмут, нужен опыт. Сначала я подрабатывала у своих знакомых в магазине корейской косметики: писала маленькие посты, нарабатывала себе портфолио. В октябре откликнулась на вакансию помощника копирайтера от AB.BRAND. Попросили снять видеорезюме — за время пандемии это стало трендом, нужно быть готовым, что компания попросит вас сделать и такое. С февраля я стала полноценным копирайтером команды. Теперь отвечаю за все, что связано с буквами: от почтовых рассылок до ведения телеграм-каналов и чатов.

Приходится расставлять приоритеты: что важнее на данном этапе — учеба или работа. Бросить все дела и уйти в офлайн нельзя. Даже если завтра экзамен, накануне нужно подготовить материал и заранее его отправить. Удаленка — это идеальный вариант для студента. Можно работать из любой точки, брать работу на учебу. Я уже бы не смогла вернуться в офис.

Инфобизнес и все, что связано с продажей курсов — это всегда спонтанность. Чаще всего мы делаем запуск в короткие сроки. Нужно успеть подготовить весь контент: все сайты, продажи и рассылки. Нет времени даже на кофе. Полноценные выходные бывают редко: удается урвать только один на неделе. Поэтому ты всегда в сети, всегда на связи.

Не стоит думать, что копирайтинг — золотая жила и способ заработать миллионы. Средняя зарплата начинающего копирайтера или помощника — 10–15 тысяч. Специалист получает около 25–45 тысяч. И из этого еще вычитаются налоги.

Елизавета Антонова, 4-й курс, корреспондент «Новой газеты» в Санкт-Петербурге

В «Новую газету» я попала через летнюю практику. Предложили поработать новостником, сейчас я уже корреспондент. Каждая редакция живет по своим правилам. В каких-то четкая иерархия, как в «Макдоналдсе» — один кладет картошку, второй наливает лимонад, третий собирает все в пакет. В других ты на короткой ноге и с коллективом, и с редактором. Главное, чтобы в тебе видели потенциал. Если на стажировке, практике, работе тебя ни во что не ставят, значит, нужно бежать.

Пандемия особо не изменила работу журналистов, но подарила много инфоповодов. Внештатники всегда были на удаленке: получаешь тему, отписываешь ее, сдаешь текст. Конечно, когда сидишь в редакции перед компьютером в окружении коллег, ты лучше организуешь свое время. Дома работать удобнее чисто физиологически, психологически же ты постоянно напряжен. Журналистика становится более мобильной: теперь не обязательно ехать в офис, чтобы написать текст. Можно сесть в кофейне и работать оттуда.

Самое главное — влиться в коллектив и обзавестись контактами. Это значительно упростит поиск работы. Одно дело, когда ты приходишь с улицы по вакансии на HeadHunter, а другое — когда тебя лично рекомендует редактор другого медиа.

Алия Усманова, 4-й курс, веб-дизайнер и фотограф

С первого курса работаю в отделе по управлению связью с общественностью СПбГУ. Снимаю мероприятия, верстаю афиши, веду соцсети ВШЖиМК и оформляю с выпускниками их стенды. Параллельно я фрилансер — создаю дизайны для разных компаний. Успела посотрудничать с «SETTERS», «Роснефтью», «Маков и Партнерами» и т. д. Заказчики находятся сами, или же я подыскиваю вакансии в Телеграм. HeadHunter и Avito не рекомендую никому: был печальный опыт мошенничества с работами — их просто крадут.

Ноутбук всегда должен быть под рукой: заказчик может написать даже ночью, а ты обязан ответить. Многие возвращаются за скоростью, ценой и качеством. Есть и неадекватные заказчики, которые пытаются сбить цену аргументами «ты же студент» или замучить правками. Но потом таких распознаешь уже по первому сообщению.

Дизайн — та среда, в которой можно успешно расти. Журналистские тексты не приносят мне такого же дохода, как фотография или веб-дизайн. Сейчас это одна из самых высокооплачиваемых сфер, потому что на рынке не хватает хороших специалистов. При этом начать работать несложно: скачиваешь пакет программ Adobe, находишь бесплатные уроки на YouTube, а дальше только твои настойчивость, креативность и коммуникабельность.

Георгий Горностаев, 3-й курс, эсэмэмщик, новостник, автор

Начал работать эсэмэмщиком в Юношеской футбольной лиге, когда проект только запускался. Поначалу было тяжело, приходилось учиться всему с нуля, поэтому над пятиминутными задачами я сидел часами. Оставлял рабочее место в три ночи, вставал рано утром и начинал заново. Мой коллега был руководителем пресс-службы, так что весь SMM оставался на мне. Приходилось много трудиться, часто без выходных и за маленькие деньги. Спустя полгода я уволился.

Потом пошел автором на РПЛ, сейчас параллельно работаю новостником на сайте «Чемпионат». Когда меняешь работу, обязательно будет период привыкания. Нужно понять формат издания, требования редактора, спланировать время. Этот этап самый сложный, кажется, что стоишь на месте. Но уже через месяц полностью вливаешься в процесс.

Вывод: студент в редакции — не редкая птица. Свободная пара рук нужна всегда, а желторотые новички в конце концов превращаются в специалистов с внушительным багажом кейсов и знаний. Ниже подборка из шести советов для тех, кто хочет найти себя в медиа и попробовать всего да побольше.