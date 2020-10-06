Студия Лебедева представила свой мессенджер «Интранетус»

«Студия Артемия Лебедева» представила собственный мессенджер «Интранетус». Здесь есть чат, инструмент для постановки задач и назначения ответственных исполнителей, сервис для голосовой и видеосвязи.

В чат интегрирована возможность ставить задачи. Свои мысли сотрудники могут оставить в разделе «Мозг». Во время видеосвязи можно расшарить рабочий экран, количество участников беседы неограничено. «Процесс реализации проектов сопровождается объемными заставками, в которых каждая команда без труда узнает себя», — отметили в студии.

Пока «Интранетус» доступен только в веб-версии, вскоре должны появиться приложения для iOS и Android. Для личного пользования мессенджер бесплатный, компаниям же придется оформить подписку — 99 руб. в месяц за каждого пользователя.