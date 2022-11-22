Клуб продвинутого журналиста: словесный мусор против «чистых игр» автора

За каждый собранный мешок (чего?) команды, состоящие из 3-4 человек, получают баллы, которые при желании можно (плеоназм) обменять на бонусы и дополнительный инвентарь, позволяющий значительно ускорить процесс сбора (сложно сказано, по-канцелярски). Помимо обычного мусора, игроки также (словесный мусор) ищут необычные вещи — «артефакты» и решают экологические загадки. (Хотелось бы живой пример, репортажный фрагмент) Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении проекта. Командам, показавшим лучшие результаты, организаторы выдают призы (какие?). В рамках одной игры удается собрать от 2 до 6 тонн мусора.

Самая первая игра прошла на озере Вуокса, всего через два месяца после запуска проекта (Это когда?). В ней участвовали 100 человек, разделенных на 30 команд. Совместными усилиями они собрали около 8 тонн отходов, а заодно и расчистили популярное место для кемпинга туристов. «…»

«Чистые игры» покоряют планету 7