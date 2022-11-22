Клуб продвинутого журналиста: словесный мусор против «чистых игр» автора

Разбираем текст с сайта журнала «Добро»
«Чистые игры» против мусора 1
1. Заголовок средненький. С одной стороны, автор пытался сделать его игровым: тут нам и аллюзия на «Грязные игры», и идеологическая антитеза «чистое — грязное». С другой стороны, нет сильного глагола, который мог бы сработать как гарпун, втягивающий внимание случайного «серфингиста по чтиву» именно в этот текст.
Лето — сезон массовых пикников. (банальность) Для людей это долгожданная возможность отдохнуть на свежем воздухе в компании друзей (общие места, бытовой штамп). А для природы — битва с мусором, приближающим планету к экологической катастрофе. (философская сентенция) Продолжим превращать наш дом в огромную свалку или же попытаемся очистить от мусорных куч? 2
2. Риторический вопрос, не понятно к кому обращенный.
Кто, если не мы? 3
Вопросами экологии неравнодушные петербуржцы (штамп) во главе с Дмитрием Иоффе впервые задались в 2014 г. (голословное утверждение), приехав на озеро Вуокса в Ленинградской области. 4
3. Подзаголовок банальный до неприличия. Кроме того, опять общие слова, за которыми нет ни намека на конкретику.
4. До эпизода, который описывает автор, экологические акции и десанты, видимо, проводили исключительно равнодушные петербуржцы.
Дорога привела их к острову, который буквально утопал в мусоре. Активисты решили его расчистить, но неожиданно для себя превратили внеплановый субботник в увлекательное соревнование. 5
5. Упущены важные детали истории. Это были просто туристы во главе с Дмитрием, которые поехали отдыхать и случайно наткнулись на острова из мусора? Или все-таки активисты-экологи?
Так родился экологический проект «Чистые игры», объединивший социально активных людей по всему миру.
Задача — очистить территорию
«Чистые игры» проходят в формате квеста на свежем воздухе. Как правило, формируется несколько десятков команд, перед которыми ставится (безличные глаголы крадут у текста динамику) «боевая задача» (автор явно переигрывает): очистить территорию от твердых бытовых отходов. Участие бесплатное для всех желающих, но наиболее часто откликаются (откликаются на что? На рекламу, приглашения, на инициативу Дмитрия) экологические активисты, молодые семьи с детьми, студенты и школьники, а также местные жители с активной жизненной позицией. 6
6. Логическая ошибка. Если автор пишет «но» после тезиса, что участие бесплатное, значит, после «но» должен быть примерно такой текст «но активисты несут деньги, чтобы только попасть на эти игры».
За каждый собранный мешок (чего?) команды, состоящие из 3-4 человек, получают баллы, которые при желании можно (плеоназм) обменять на бонусы и дополнительный инвентарь, позволяющий значительно ускорить процесс сбора (сложно сказано, по-канцелярски). Помимо обычного мусора, игроки также (словесный мусор) ищут необычные вещи — «артефакты» и решают экологические загадки. (Хотелось бы живой пример, репортажный фрагмент) Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении проекта. Командам, показавшим лучшие результаты, организаторы выдают призы (какие?). В рамках одной игры удается собрать от 2 до 6 тонн мусора.
Самая первая игра прошла на озере Вуокса, всего через два месяца после запуска проекта (Это когда?). В ней участвовали 100 человек, разделенных на 30 команд. Совместными усилиями они собрали около 8 тонн отходов, а заодно и расчистили популярное место для кемпинга туристов. «…»
«Чистые игры» покоряют планету 7
С 2016 г по 2018 г. (неверное оформление временного промежутка) проект нашел новых сторонников и активно тиражировался по России. 8 «Чистые игры» проводились во многих городов (ошибка в падеже существительного) нашей страны: от Калининграда до Владивостока. Вместе с тем (лишняя вводная конструкция) в 2017 г. проект получил общественное признание на конкурсе «Доброволец России» и удостоился премии как лучший экологический проект Ленинградской области. 9
Вовлеченность команды, государственная поддержка, выигранные грантовые конкурсы, а также массовое увлечение молодежи экологией и волонтерской деятельностью позволили «Чистым играм» покорить и зарубежные страны, обретя своих последователей в Индии, Нигерии, Вьетнаме, Японии и на Украине. 10
7. В подзаголовок затесался бравурный штамп.
8. Тиражироваться может то, что имеет тираж. То есть не сам проект, а информация о нем.
9. Понятно, что от слова «проект» трудно уйти, но надо искать варианты: инициатива, экологический квест, игры удостоились и т.д.
10. Сложное, перегруженное подробностями предложение
Осенью 2018 г. был успешно проведен 11 первый Всероссийский турнир по Чистым Играм, а в следующем году —уже международный, с участием жителей Венесуэлы, Китая, Польши, Латвии, Эстонии.
На данный момент в копилке проекта (штамп времени, бытовой штамп) значится 226 игр с участием представителей из 310 городов России и 16 городов других стран. За это время 55 тысяч активистов собрали (и куда дели?) более 1100 тонн различного мусора.
11. Кем был проведен турнир? Страдательный залог в предложении размывает динамику действия, так как нет конкретного актора.
Земля — наш общий дом 12
В период самоизоляции и карантина сдавать вторсырье стало намного сложнее, проект временно приостановил свои акции 13, а некоторые стационарные точки приема вторсырья закрылись. 14
Дмитрий Иоффе не намерен останавливаться на достигнутом: «Моя цель — сделать проект всемирным. Сейчас он совершенствуется и активно пробует новые форматы. Вместо обычных соревнований мы все чаще устраиваем образовательные практикумы и экологические фестивали, а также стали проводить коммерческие мероприятия для различных организаций».
Теперь (как давно?) у «Чистых игр» появились надежные спонсоры, коммерческие компании и экологические движения, такие как «РазДельный сбор», «Мусора. Больше. Нет», «Бегущий город». 15 Они помогают сортировать и распределять раздельно собранные отходы на переработку, а остальное вывозят на легальные полигоны. Кроме того, организаторы проекта пытаются внедрить (что мешает?) технологии блокчейна, чтобы участники могли обменивать накопленные баллы на финансовое пожертвование в пользу какого-либо благотворительного проекта.
12. И снова в подзаголовке вместо конкретики избитый штамп.
13. Звучит двусмысленно, как будто у проекта появились акции, которые можно продать на бирже.
14. Нет информации о том, куда дальше волонтеры девали тонны мусора. В этом месте можно было бы раскрыть тему, что точки по сбору вторсырья стали неофициальными партнерами чистых игр.
15. Правильнее сказать так: надежные спонсоры, среди которых коммерческие компании и экологические движения.
Проблема этого материала в том, что автор промахнулся мимо «своей» аудитории. Текст опубликован на площадке «Добро.журнал», который позиционирует себя как медиапроект, рассказывающий истории про людей, меняющих жизнь к лучшему. Основная его тематика — волонтерство, экология и благотворительность. Для подготовленной аудитории данный материал слабоват и поверхностен. Он был бы интересен тем, кто впервые слышит об экологических квестах, но эта аудитория сидит на ресурсах с более широкой новостной повесткой.
Вторая проблема материала заключается в том, что автор промахнулся мимо «своего» жанра. Он мог бы отправиться сам поиграть в этот квест и написать оттуда динамичный, живой репортаж с максимальным количеством ярких деталей. Он мог бы сделать портретное интервью с Дмитрием и раскрыть в этом жанре личность увлеченного активиста. Но автор выбрал жанр корреспонденция, разбавляя цитатами своего героя неторопливый рассказ о том, как годами развивался этот проект. Из авторских присадок — только банальности, штампы и общие места.
Третья проблема этого текста в том, что автор промахнулся с лидом. В итоге вместо вовлекающего начала мы получили тривиальный вступительный аккорд, словно под копирку списанный с огромного количества текстов экологической тематики. Альтернативой интриге, которая не состоялась в начале текста, мог бы стать четкий и интересный инфоповод. Но автор не сдюжил и тут. «Лето — сезон пикников» — это провальный инфоповод, а точнее, полное его отсутствие.