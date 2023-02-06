Клуб продвинутого журналиста: кому нужнее психолог?

Разбираем текст из газеты «Владимирские новости»
«Ща ушатаю эту бабку». Сахаробесие во Владимире довело продавцов до нервных срывов и психологов 1
1. Заголовок безусловно вовлекающий, только вот куда? В пучину авторской истерики и непрофессионализма! Тут вам и сниженная лексика, и неуместный окказионализм автора, и утрирование ситуации. Хромают на обе ноги логика, стилистика и здравый смысл.
В соцсетях (фактическая ошибка, речь в тексте о торговых сетях) Владимира поднялся сахарно-гречневый бум. О том, как выживают продавцы сетевых магазинов в диких условиях массового помешательства (прямо-таки шекспировский накал страстей) на белой пряности (неудачный эвфемизм. Сахар — это не пряность, а специя), узнал корреспондент «Владимирских новостей» 2.
Не сказать, что чудом, (заигрывание с читателем) но спецкору «ВН» удалось застать привоз сахара в одном из сетей «Магнита» (русский язык для автора не родной?). В торговый зал по неизвестной причине (какую смысловую нагрузку несет эта подробность?) в тележке прикатили уже распечатанный багет с сахарным песком 3. Одной пачки не хватало. Подозрительную пропажу (детектив на ровном месте!) продавец комментировать не стала (кому?), но внутренне состояние женщины можно было сравнить с тикающей бомбой, которая вот-вот рванет 4.
2. Лид обещает разобраться в том, как выживают продавцы в период ажиотажного спроса на сахар, но с этой задачей автор не справляется. Здесь бы вместо эмоций реальный инфоповод. Но он всплывет в самом финале репортажа и оказывается вообще не про сахар.
3. Я представила французскую булку, посыпанную сахаром. А вы? Автор явно путает слова «багет» и «паллет».
4. Автор приписывают героине эмоции, которые ничем не подтверждены и являются лишь досужими домыслами.
В добавок к этому, (к чему?) стоило сотруднику «Магнита» замаячить тележкой сахара перед глазами посетителей, как орда пенсионеров (гиперболизация метафоры, негативная коннотация) в один миг слетелась и встала в облипку к работнику 5, а затем дружно двинулась вслед за ней, как утята за мамой-уткой 6.
Одна нетерпеливая женщина попыталась выхватить пачку сахарной «прелести» 7 из рук продавца, пока та выкладывала товар на прилавок (…) «Тикающий» сотрудник 8 магазина сдерживалась долго, но в итоге ее стоп-кран сорвало.
5. Переигрывание с образом, по отношению к людям применять такое наречие неуместно и даже пошло.
6. Образ покупателей претерпевает разительные контрасты прямо в одном предложении. Автор, определись, это воинствующая орда или беззащитные утята?
7. Избегая повтора слова «сахар», автор скатывается в лексику бульварного романа.
8. Продавец с нервным тиком? Быстро убегающий от посетителей? Неудачный отсыл к предыдущей шутке.
«Господи! Что ж вы прям, как дикари все? Сахар в жизни, что ли, не ели? Прям, как дикие с этим сахаром ажиотаж сделали, вот теперь получайте. В жизни сахара ни ел никто! 9 У всех прям резко закончился!» — взревела она.
Когда продавец покинула зал, 2/3 от багета адепты пряности уже с прилавка снесли 10.
9. Речь персонажа репортажа содержит сплошные повторы и лексические, и смысловые. Не говоря об ошибках.
10. Автор настолько заигрался с «художественными присадками», что его текст требует уже толмача.
Все сети объединяют напрочь выпотрошенные прилавки для сахарного песка. Местами оголтелые покупатели растащили даже соль. Сотрудники сетей утверждают, что неладное творится 11 и с поставками продуктов. «Его [сахара] нет уже неделю. Нет ни соли, ни сахара. Не знаю, с чем это связано. Говорят, что временные перебои с поставками», — заявил сотрудник «Пятерочки». 12
Суматоха не обошла стороной даже «Перекресток», известный далеко не бюджетными ценниками. 13
11. Избыточные эмоции, лексика накала страстей, навешивание ярлыков на покупателей. Автор играет на страхах потребителей и сознательно сеет панику среди читателей, не давая конкретики.
12. Какой-то условный сотрудник «Пятерочки» что-то невнятное заявил, а автор тащит это в текст, вместо того, чтобы взять официальный комментарий в пресс-службе компании и развеять тревожную неопределенность.
13. Ценник — это карточка с целым рядом характеристик товара, поэтому он не может быть дешевый, бюджетный или дорогой. Это просторечие.
«Рассыпного нет. Каждый день привозят по 100-200 килограмм в день. (плеоназм) Его не успевают привезти, как разбирают бабки сумасшедшие. (разжигание нетерпимости к пожилым людям) Они тут пасутся (нелицеприятное сравнение людей со скотом) по 30 человек у магазина. Бабки эти. Я вчера тележку вывезла и бежать оттуда. Чуть не затоптали. (Преувеличение, излишняя драматизация) По 5 штук (чего?) берут, а приходят семьями, по 3-4 человека».
С нынешним сахаробесием нагрузка на сотрудников продуктовых магазинов многократно возросла. Сейчас, как никогда раньше, в глаза бросается их измученные грустные лица. Страдает и психика, и спина 14, рассказывают продавцы.
«Они идут с этими огромными мешками крупы, сахара, всего. Говоришь им: «У нас ограничения». И они начинают психовать, орать. И ты уже стоишь, не выдерживаешь. Я ей объясняю по 100 раз, что так делать нельзя. Она все равно психует, стоит на своем, пишет в книгу жалоб, что мы плохой магазин. Прям психуешь стоишь, думаешь: «Я не могу, ща ушатаю эту бабушку», — откровенно поделился один из сотрудников «Магнита». 15
(…) Ошарашенные продавцы предполагают, что пенсионерки, скупающие культовые кристаллики (авторские фантазии на тему сахара превращают трагедию в фарс), уверены, будто бы летом этот товар схлопнется в острый дефицит (это как?), потому и сметают их (кого их?) как очумелые. Трудно обуздать вековой инстинкт ежегодного закручивания в банки варенье да компоты (родительный падеж? Нет, не слышали), запасаясь святыней (это снова про сахар?! Ну откровенный уже перебор) на зиму.
Накал страстей вокруг сахарного песка даром не прошел, как минимум, для продавцов сети «Магнит». На почту «ВН» пришел релиз от компании с заявлением о решении морально поддержать своих сотрудников. В руководстве сошлись во мнении, что кадрам не помешает помощь профессиональных психологов. (А вот и инфоповод нарисовался! Но связан ли он напрямую с сахаром?)
«Работа в нынешних условиях для многих (!) связана со стрессом, мы хотим поддержать наших сотрудников — от персонала магазинов до офисных руководителей (!) — и рассказать им, как можно продолжать привычную деятельность, сохраняя спокойствие и уверенность», — говорится в документе. 16
14. И русский язык корреспондента… К слову, спина тут за уши притянута. Это совсем другая проблема, не связанная с повышенным спросом на одну группу товара.
15. Прямая речь не обработана журналистом. В итоге все стоят и все психуют. Многократно. Кроме того, в заголовок неточно вынесена цитата из этого фрагмента. Бабушка и бабка — это не одно и то же по смыслу.
16. Смотрим на дату выхода материала. Меньше месяца прошло с начала СВО. Естественный всплеск потребительской активности в условиях тревожной обстановки. Точно «сахаробесие» в магазинах побудило руководство провести онлайн-семинар для сотрудников? А офисные работники, которые не занимаются выкладкой товаров в торговых залах тогда от чего страдают? Выходит, что вся статья — сплошная спекуляция на теме
Автор этого материала просто Drama Queen! Заголовок кликбейтный, в лиде зашкаливают эмоции, тон статьи базарно-истеричный. Вместо того, чтобы обсудить проблему спокойно и разобраться в том, как ее планируют решить производители и дистрибьюторы, корреспондент взвинчивает и накручивает читателя, стравливая между собой разные группы населения. Пожилых людей многократно обозвали и унизили. Тут мы имеем дело не просто с неэтичной подачей материала, а с эйджизмом в чистом виде. Накал страстей в публикации такой, что картина вырисовывается прямо-таки апокалиптическая. При этом масштаб проблемы преувеличен в разы. Так и хочется прописать автору успокоительное и напомнить о том, что одна из функций журналистики — снижать панику у населения, а не сеять ее, играя на чувствах и страхах людей. А, может быть, сотрудникам «ВН» тоже не помешает консультация психологов? Чтобы сохранять спокойствие и уверенность, выполняя свою работу?