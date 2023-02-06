Клуб продвинутого журналиста: кому нужнее психолог?

«Рассыпного нет. Каждый день привозят по 100-200 килограмм в день. (плеоназм) Его не успевают привезти, как разбирают бабки сумасшедшие. (разжигание нетерпимости к пожилым людям) Они тут пасутся (нелицеприятное сравнение людей со скотом) по 30 человек у магазина. Бабки эти. Я вчера тележку вывезла и бежать оттуда. Чуть не затоптали. (Преувеличение, излишняя драматизация) По 5 штук (чего?) берут, а приходят семьями, по 3-4 человека».

С нынешним сахаробесием нагрузка на сотрудников продуктовых магазинов многократно возросла. Сейчас, как никогда раньше, в глаза бросается их измученные грустные лица. Страдает и психика, и спина 14, рассказывают продавцы.

«Они идут с этими огромными мешками крупы, сахара, всего. Говоришь им: «У нас ограничения». И они начинают психовать, орать. И ты уже стоишь, не выдерживаешь. Я ей объясняю по 100 раз, что так делать нельзя. Она все равно психует, стоит на своем, пишет в книгу жалоб, что мы плохой магазин. Прям психуешь стоишь, думаешь: «Я не могу, ща ушатаю эту бабушку», — откровенно поделился один из сотрудников «Магнита». 15

(…) Ошарашенные продавцы предполагают, что пенсионерки, скупающие культовые кристаллики (авторские фантазии на тему сахара превращают трагедию в фарс), уверены, будто бы летом этот товар схлопнется в острый дефицит (это как?), потому и сметают их (кого их?) как очумелые. Трудно обуздать вековой инстинкт ежегодного закручивания в банки варенье да компоты (родительный падеж? Нет, не слышали), запасаясь святыней (это снова про сахар?! Ну откровенный уже перебор) на зиму.

Накал страстей вокруг сахарного песка даром не прошел, как минимум, для продавцов сети «Магнит». На почту «ВН» пришел релиз от компании с заявлением о решении морально поддержать своих сотрудников. В руководстве сошлись во мнении, что кадрам не помешает помощь профессиональных психологов. (А вот и инфоповод нарисовался! Но связан ли он напрямую с сахаром?)

«Работа в нынешних условиях для многих (!) связана со стрессом, мы хотим поддержать наших сотрудников — от персонала магазинов до офисных руководителей (!) — и рассказать им, как можно продолжать привычную деятельность, сохраняя спокойствие и уверенность», — говорится в документе. 16