Клуб продвинутого журналиста: «Пышным российским девушкам ничего не мешает выйти на улицу в нижнем белье»

1. В принципе после такого заголовка можно поставить точку и не продолжать: интриги нет, проблемы нет, вопросов нет

2. Что мы видим в лиде? Нам обещают рассказ про непредсказуемые предметы одежды, порожденные модными тенденциями. Но это обман читателя чистой воды! Трусы-стринги — один из самых предсказуемых предметов женского гардероба. Кроме того, автор в конце материала сообщает, что откровенные купальники — давно уже не модная тенденция. Выходит, вместо факта в лиде нам подсунули фактоид. А вместо анализа факта — эмоции и оценку.