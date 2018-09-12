Клуб продвинутого журналиста: «Пышным российским девушкам ничего не мешает выйти на улицу в нижнем белье»

Экспертный разбор журналистского текста
Пышным российским девушкам ничего не мешает выйти на улицу в нижнем белье 1
Модные тенденции поражают обилием непредсказуемых предметов одежды 2
1. В принципе после такого заголовка можно поставить точку и не продолжать: интриги нет, проблемы нет, вопросов нет
2. Что мы видим в лиде? Нам обещают рассказ про непредсказуемые предметы одежды, порожденные модными тенденциями. Но это обман читателя чистой воды! Трусы-стринги — один из самых предсказуемых предметов женского гардероба. Кроме того, автор в конце материала сообщает, что откровенные купальники — давно уже не модная тенденция. Выходит, вместо факта в лиде нам подсунули фактоид. А вместо анализа факта — эмоции и оценку.
Не так давно вся страна обсуждала видео 3 с девушкой из Геленджика, в котором юная красавица демонстрировала формы в смелом образе вместо купальной одежды 4. Теперь обсуждениям подверглась женщина пышного формата 5, которая на отдыхе в Сочи позволила себе отправиться за сувенирами в откровенной одежде: стрингах и топе 6.
3. Неуместное обобщение: даже если только я не обсуждала это видео, а я в первый раз о нем слышу, то уже не вся страна это делала.
4. Непереводимая игра слов: вместо купальника на девушке «формы в смелом образе», почти как у Жириновского: мама — русская, отец — юрист.
5. Не знала, что женщин отформатировали.
6. На фото не топ, а обычный верх от купальника
Фото женщины появилось в Интернете, где сразу возмущенные пользователи оставили недовольные комментарии 7.
Сама героиня не стеснялась своего внешнего вида и невозмутимо делала запланированные покупки 8.
7. Эта ошибка называется «плеоназм», или языковая избыточность: если пользователи возмущенные, то комментарии, само собой, у них недовольные. Надо оставлять только одно экспрессивное прилагательное.
8. Никто не может утверждать, что это было именно так: у «героини» не брали комментарий. Откуда известно, что покупки у нее «запланированные», а не спонтанные по пути на пляж или с него? Может быть, женщина потеряла на пляже одежду и зашла в лавку за палантином, чтобы прикрыть то, что всех так возмутило.
— Если к нам обратится гражданин, которого подобное зрелище не устроит, мы обязаны отреагировать, — сообщила СМИ начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, майор внутренней службы Мария Пирогова. — Но пока таких обращений в полицию не поступало 9.
9. А вот тут и вовсе нехорошая история. Комментарий просто-напросто «скопипастили» из материала «Комсомольской правды» под заголовком «В Сочи туристка с пышными формами вышла на рынок в кружевных стрингах» от 31 июля, который опубликован на сутки ранее разбираемого текста. И без указания источника.
Администрация курортных городов 10 борется с нарушителями эстетического порядка 11 только при помощи предупреждающих надписей) 12, помня, что каждый отдыхающий приносит свою долю прибыли в бюджет края 13.
10. У всех курортных городов одна администрация?
11. Еще один бич современной журналистики — обилие эвфемизмов в текстах. Как устоявшихся, типа «лица с ограниченными возможностями», так и новых, авторских. Вот уже обладательница полуголой попы в магазине превратилась в «нарушителя эстетического порядка». Почти как в Административном кодексе, только что такое «эстетический порядок» — никто не сможет объяснить.
12. Еще один эвфемизм — речь идет об объявлениях, в которых туристов просят появляться в общественных местах в одежде.
13. Здесь наблюдается нарушение логики: местные власти борются с бескультурьем туристов только теми способами, какими могут, — развешивают объявления, взывают к совести. И не потому, что каждый турист — это деньги в бюджет, а потому, что у официальных лиц нет иных рычагов воздействия на плохо и мало одетых отдыхающих по закону.
— Наши старания, равно как и старания рестораторов, работников культуры, нельзя назвать борьбой. Туристы же — гости! Мы очень вежливо стараемся разъяснить туристам, что ходить без одежды неприлично 14, — сообщили представители мэрии.
14. Опять цитата, «позаимствованная» из чужой статьи. И снова без указания источника. Впрочем, автор этого материала не указан, и можно допустить, что оба они написаны одним и тем же автором, но для разных редакций.
Стоит отметить, что мода на откровенные купальники устарела. Загар, конечно, ложится лучше, когда поверхность кожи наиболее открыта для солнечных лучей 15, но чувство собственного достоинства должно быть все-таки важнее.
Городской интернет-портал «Sochi.com».
15. Такой финальный вывод переводит текст из разряда «социальные проблемы» в разряд «тексты о моде и красоте». То есть разговор неожиданно приобретает совершенно иную тональность. А если бы мода на стринги была в самом разгаре, то проблема, поднятая автором в материале, была бы уже не достойной внимания?
Главная проблема этой заметки состоит в том, что информационный повод, что называется, из пальца высосан. Фотография курортницы в непрезентабельном виде не может стать информационным поводом для материала. Сколько у нас разных «фриков», возмущающих вкус рядового обывателя? Не сосчитать! Про каждого теперь заметку в СМИ писать? Так СМИ недалеко скатиться до уровня анонимного чата с местными сплетнями, типа «Подслушано». О чем можно было бы порассуждать? О курортном дресс-коде как таковом и необходимости разработать памятку для туриста. О том, что эпатаж уместен дома за закрытыми дверями. О том, как работать с туристами, чтобы их поведение не вызвало конфликт с местными жителями. Все остальные проблемы текста вытекают из этой: автору попросту было не о чем писать.