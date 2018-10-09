Клуб молодого журналиста: «Гордость и предупреждение»

1. Куда и как автору в автобусе «начали приходить вопросы»? И вообще вопросы не приходят, их задают, адресуют или направляют. Какую роль играет в тексте подробность про третий час езды и переполненность автобуса? Правильно: никакую. Это абсолютный смысловой балласт!

2. Очень тугой для восприятия оборот в страдательном залоге, мессенджер назван месседжером, а Facebook получает сообщения вместо автора.

3. Речь идет о событиях годовой давности, однако слово «тогда» не объясняет читателю, что автор вспоминает события 3 апреля 2017 года. Кто и где запустил «акцию»? И акция ли это была или сетевой флешмоб? Далее: стикер — это картинка. «Огласить стикером» — невозможно.