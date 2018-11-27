Клуб продвинутого журналиста: «Фарс с малодраматическим концом»

1. Начнем с заголовка. В него вынесена фраза, которую приписывают то Наполеону III, то Сталину. Она частично изменена, но с какой целью поставлена в заголовок — совершенно непонятно. Потому что в той истории, которую разбирает автор, оказалось все‑таки важно, как посчитали. Настолько важно, что результаты выборов были аннулированы. То есть налицо полное противоречие заголовка фактам.

2. Это лид, из которого становится понятно только одно: у автора очень хорошо с обличительным пафосом и очень плохо с Д. Розенталем и перевернутой пирамидой. Непонятно, кто в Кремле «переиграл результаты некого дикого фарса», но то, что переигрывает автор статьи, — вне всякого сомнения.