Клуб продвинутого журналиста: «Фарс с малодраматическим концом»

Экспертный разбор журналистского текста
Не важно, как проголосовали, — важно, как посчитали 1
В Кремле решили переиграть результаты совсем уж дикого фарса с выборами в Приморье, представив в качестве ответа на поголовное возмущение людей старую русскую сказку «царь хороший — бояре плохие» 2.
1. Начнем с заголовка. В него вынесена фраза, которую приписывают то Наполеону III, то Сталину. Она частично изменена, но с какой целью поставлена в заголовок — совершенно непонятно. Потому что в той истории, которую разбирает автор, оказалось все‑таки важно, как посчитали. Настолько важно, что результаты выборов были аннулированы. То есть налицо полное противоречие заголовка фактам.
2. Это лид, из которого становится понятно только одно: у автора очень хорошо с обличительным пафосом и очень плохо с Д. Розенталем и перевернутой пирамидой. Непонятно, кто в Кремле «переиграл результаты некого дикого фарса», но то, что переигрывает автор статьи, — вне всякого сомнения.
Рассказать эту сказку 3 было доверено — главе ЦИК Элле Панфиловой, которой для убедительности пришлось даже слезу пустить. Комментируя нарушения в ходе подсчета результатов «выборов» и решение об их отмене, Памфилова как могла изображала праведный гнев:
«Вы знаете, как обидно было — взяли и перечеркнули всю работу. Столько сделали… Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых.
3. Два абзаца потрачено, а сюжет «сказки» так и не становится очевидным читателю, который имеет право и не знать всех тонкостей сюжета выборов в Приморье.
…Я не позволю больше вот так взять и перечеркнуть нашу работу и работу огромного количества людей. Очень серьезная ответственность будет».
Но на Дальнем Востоке, как в зеркале, отразились особенности нашей суверенной демократии. Ведь выборы в России многими уже не воспринимают в серьез. Даже если кому-то и очень хочется. С трудом вериться, что глава ЦИК которая уже не первый год занимает свою должность не знала о нарушениях, которые происходят в ходе голосований 4.
Редакция нашей газеты «Ваш голос» 5 не раз обращала внимание на «кухню выборов», и на то, что это 6 происходит повсеместно и Краснодарский край не исключение.
4. Сплошные «общие места», которые можно плодить силой своего воображения, не выходя из‑за стола редакции: многие не воспринимают, кому‑то очень хочется, кому‑то с трудом веритЬся. На ошибках стоит остановиться подробнее. Тут надобно писать либо «многие не воспринимают всерьез», либо «выборы многими не воспринимаются всерьез». Но в обоих случаях наречие «всерьез» пишется слитно. Про запятую перед «которая» надо говорить? Дальше их тоже не будет.
5. И нашим, и вашим, как говорится… А если серьезно, такие местоимения рядом надо разводить.
6. На некой кухне выборов происходит загадочное «это», и совсем уж сбоку припека уточнение про Краснодарский край, который не исключение, только непонятно, в чем.
Неугодные кандидаты не допускаются к выборам, подделываются их документы, а зафиксированные вбросы в ходе голосования попросту не принимаются во внимание, а жалобы и заявления в суд остаются без удовлетворения 7. Да что там говорить 8, на прошедших в сентябре выборах в Совет депутатов Туапсинского района большую часть кандидатов которые могли бороться за депутатские мандаты от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» просто не зарегистрировали по надуманным причинам 9.
7. Это не факты, это досужие домыслы. Бла‑бла‑бла. Где подтверждающие примеры? Может быть, дальше? Смотрим! Про скудность языковой конструкции промолчу.
8. Эта фраза готовит нас к конкретике.
9. Но опять мимо: какие‑то безымянные кандидаты, причем большая их часть, какие‑то надуманные причины… может быть, дальше пойдут факты?
А на выборах в прошлом году, когда была подделана подпись члена нашей редакции в заявлении об отказе участия в выборах, члены ЦИК которых он посетил в Москве обещали приехать и разобраться в данном вопросе лично, но видимо свои обещания они быстро забыли 10.
10. Какие‑то выборы, какой‑то член редакции, какое‑то заявление об отказе участия в каких‑то выборах, какие‑то мистические члены ЦИК, что‑то обещали, но, видимо или невидимо… тайны мадридского двора!.
Но вернемся в Приморье где второй тур выборов губернатора обернулся сначала драмой, потом фарсом, перешедшим в комедию с драматическим концом 11. В этом спектакле 12 были и голодающий кандидат, и люди в противогазах, и слезы главы ЦИК, и голос за сценой 13.
11. Есть комедия, есть драма, есть трагикомедия, но комедия с драматическим концом — это что‑то принципиально новое.
12. Сказка была, комедия была, дошел черед и до спектакля. Может быть, автору стоит творить в жанре «рецензия»?
13. Единственное, что более‑менее понятно из этого пассажа, — это слезы главы ЦИК. Все остальное ясно будет только тем, кто основательно погружен в тему.
Ситуация абсурдная, комичная, но, увы, вполне ожидаемая 14. Соответствующая известной мудрости: неважно, как проголосовали, — важно, как посчитали. В результате на 13 УИК итоги выборов решительным образом отменены 15, но даже это не спасло ситуации. После чего глава ЦИК Элла Памфилова, со слезами на глазах объявила выборы в Приморье недействительными 16обещая разобраться, кто заставил членов УИК, учителей и других муниципальных работников пойти на фальсификацию итогов выборов 17.
14. Кем ожидаемая? Аннулирование итогов региональных выборов стало уже обычным делом?
15. Чем отличается просто отмена итогов выборов от отмены решительным образом?
16. Где логика? Итоги выборов уже были кем‑то решительно отменены, а после этого глава ЦИК объявила выборы недействительными.
17. Фальсифицировать итоги выборов могут лишь члены избирательных комиссий, но не учителя и муниципалы, которые, например, голосовали за рекомендованного кандидата.
Подводя итог можно сказать, что последние годы в сознании россиян тщательно старались сформировать мнение о «честных выборах» 18. Но Приморский феномен, увы, полностью обнулил эту историю. Налицо боязнь иного мнения, не утвержденного в высоких кабинетах, где требуют четкого действия «линии партии» 19, которое как мы знаем не всегда идет на пользу простым людям, а зачастую даже вредит им 20.
18. Очень размытая формулировка для итога.
19. Четкое действие линии? Это как? Наверное, имелось в виду следование.
20. Ну, это просто замшелый штамп — «штампее» не придумаешь.
Хочется задать вопрос Эле Памфиловой: — А вы что не знали? 21
21. Хочется задать вопрос автору текста: а вы в школе учились? Здесь выпала вторая «л» из имени Элла? Или автор перешел на уменьшительно‑ласкательный вариант? И о чем конкретно финальный вопрос?
Главная проблема этого материала состоит в том, что в нем нет никакой практической пользы для читателя. Информационный повод безнадежно устарел. То есть это не оперативная реакция публициста на шумный скандал: текст вышел в газете от 5 октября, спустя две недели после обсуждаемых ситуаций. На аналитический комментарий по следам громких решений этот текст тоже не похож: в нем нет аналитики. Нет фактов. Нет их осмысления. Нет прогнозов развития ситуации. В нем даже структурированной информации в виде пересказа основных конфликтных линий нет. Нет конкретной «примерки» ситуации в Приморье на ситуацию в Краснодарском крае. Есть только злопыхательство, популизм, обличительный пафос и общие места про нехорошую власть и нечестные выборы. А также дикое количество пунктуационных, орфографических, стилистических и жанровых ошибок.