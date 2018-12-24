Клуб молодого журналиста: «"Мы, журналисты, всегда в состоянии преодолевать кризисы"»

Что не так с информационным поводом? Вроде бы в лиде есть ответы на ключевые вопросы: когда? где? что? кто? зачем? Но на этом примере важно запомнить, что в качественной журналистике не может быть информационным поводом сообщение о том, что прошла пресс‑конференция, встреча или научный семинар. Запомните: пресс‑конференция — это рабочая встреча журналистов с людьми, у которых есть какие-то новые факты и подробности, касающиеся разных областей жизни. Поэтому инфоповод журналист находит самостоятельно, вычленяя его из докладов выступающих на той самой конференции или встрече. Если они рассказали что‑то особенное — инфоповод есть. Не рассказали — увы, новость не состоялась. Вернемся к нашей новости и изменим информационный повод: «Вчера известный немецкий тележурналист Фриц Пляйтген впервые рассказал студентам Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций об историческом интервью с Леонидом Брежневым, которое он взял у Генерального секретаря КПСС в период холодной войны».