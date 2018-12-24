Клуб молодого журналиста: «"Мы, журналисты, всегда в состоянии преодолевать кризисы"»

Преамбула от ЖУРНАЛИСТА: cтуденты начинают свой путь в профессию чаще всего с новостей, а точнее, с прессух. И именно этот формат они отрабатывают с типичными, но не всегда очевидными ошибками.
«Мы, журналисты, всегда в состоянии преодолевать кризисы»
Итак, заголовок. И хотя цитата эксперта — допустимый вариант для заголовка, в данном случае он попал в молоко, то есть не достиг никакой целевой аудитории. Удачный заголовок новости либо информативный, максимально отражающий суть заметки: «В России появится налог на Интернет» (шутка!). Непременно с глаголом. Либо содержит «золотую цитату» — самое интересное или даже провокационное высказывание спикера. Про раба на галерах помним, да? Либо автор находит какой‑то стилистический ход, каламбур. В качестве последнего варианта могу привести в пример заголовок Андрея Петрова в газете «Невское время». Материал был посвящен уходу с поста мэра столицы Юрия Лужкова и тому, что жители благодарны главе государства за это кадровое решение. Заголовок у материала был такой: «Мэрси!». В случае с нашей учебной новостью подойдет вариант первый: отразить суть, сделав ее максимально вовлекающей в текст. И вот что получилось: «Известный немецкий тележурналист поделился с российскими студентами громкой историей».
22 октября в Вышей школе журналистики и массовых коммуникаций прошла встреча с Фрицем Пляйтгеном, бывшим председателем Первого канала общественного телевидения Германии (АРД). Известный тележурналист приехал в Северную столицу по приглашению генерального консульства Германии.
Что не так с информационным поводом? Вроде бы в лиде есть ответы на ключевые вопросы: когда? где? что? кто? зачем? Но на этом примере важно запомнить, что в качественной журналистике не может быть информационным поводом сообщение о том, что прошла пресс‑конференция, встреча или научный семинар. Запомните: пресс‑конференция — это рабочая встреча журналистов с людьми, у которых есть какие-то новые факты и подробности, касающиеся разных областей жизни. Поэтому инфоповод журналист находит самостоятельно, вычленяя его из докладов выступающих на той самой конференции или встрече. Если они рассказали что‑то особенное — инфоповод есть. Не рассказали — увы, новость не состоялась. Вернемся к нашей новости и изменим информационный повод: «Вчера известный немецкий тележурналист Фриц Пляйтген впервые рассказал студентам Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций об историческом интервью с Леонидом Брежневым, которое он взял у Генерального секретаря КПСС в период холодной войны».
Фриц Пляйтген рассказал студентам о формировании общественно-правовых теле- и радиоканалов в Германии и о влиянии, которое оказала корпорация BBC, послужившая образцом. В докладе журналист отметил отличия между каналами коммерческими и общественно-правовыми: «Привлечение аудитории легкой информацией — вот основная задача частных каналов».
Классическая история с перечислениями тем докладчика «по верхам». Но углубления в детали нет, темы разговоров просто анонсируются: рассказал о формировании, поведал о влиянии и отметил различия. В итоге мы получаем эффект «бла‑бла‑бла».
Рассуждая о свободе слова и цензуре в печати, господин Пляйтген рассказал о наличии в Германии специального независимого наблюдательного совета за телерадиовещанием. А также мощного защитника — Конституционного суда ФРГ: «Если мы чувствуем, что давление усиливается и есть попытки на нас повлиять, обращаемся в Федеральный конституционный суд. И всякий раз нам удается получать защиту», — отметил гость.
Автор пытается в пару предложений утрамбовать серьезную тему. Здесь нужен пример. А если его нет, то получается и давление какое‑то абстрактное, и защита, которую удается получить журналистам, тоже вилами по воде.
Закончилась лекция живым диалогом между студентами и господином Пляйтгеном. Молодые журналисты попросили рассказать о знаменитом интервью, которое он взял у Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, и об отношении к современным СМИ России.
Когда не сообщается, о чем был этот самый живой диалог, читатель чувствует себя за бортом события. То же самое «воровство подробностей» происходит, когда корреспонденты ограничиваются общими фразами, типа «присутствующие обсудили актуальные вопросы». Какие конкретно? Что было важного? К чему пришли? Если развернуть до конкретики это обсуждение невозможно, значит, нет смысла о нем писать. Но здесь мы видим еще одну ошибку: самая интересная подробность – про знаменитое интервью, о котором даже Википедия знает, дается вскользь, как бы промежду прочим. Мы, конечно же, не смогли пройти мимо и вытащили эту подробность в лид.
Студенты факультета журналистики и массовых коммуникаций получат доклад Фрица Пляйтгена в полном объеме, переведенный на русский язык.
Этот фрагмент про будущее, которое никак не коснется читателя. Что ему до того, что у студентов появится этот доклад? Ни горячо, ни холодно. Вот если бы автор пообещал продолжение темы: «В ближайших выпусках наших новостей мы обнародуем уникальные цифры о цензуре в Германии, которые содержатся в докладе ведущего немецкого журналиста, который тот передал российским студентам-журналистам», то было бы уже совсем другое дело.
Главная проблема этой новости состоит в подмене реального информационного повода искусственным, коим является информация о встрече или прошедшей пресс‑конференции. Рыхлая середина новости получилась из‑за того, что был неправильно определен информационный повод. Если инфоповод — встреча, то в подробности новости попадает общий пересказ беседы на этой встрече. И главная ошибка журналиста в том, что сообщение у него выходит «понемногу обо всем, а конкретно — ни о чем». Финал новости совсем уж какой‑то местечковый. Впрочем, еще не самый провальный. Очень часто начинающие журналисты завершают новость о мероприятии рассказом о яствах на фуршете. И вот это уже совсем моветон — вываливать подробности внутренней журналистской кухни (в прямом и переносном смысле слова). Если вернуться к нашей новости, то она скорее похожа на отчет или пост‑релиз.