Клуб молодого журналиста: лицом к лицу с поганкой

Газета «Культурный Петербург», №10, от 5 октября 2018 года Рубрика: «Галерея событий»
«Солнце, грибы и ягоды» 1
1. Итак, заголовок. В самом общем виде он должен решить одну из двух задач: либо информировать, либо вовлекать. Заголовок, который мы видим, не попал ни в одну, ни в другую категорию. В общем-то, реакцию он вызывает примерно такую: «Э-э-э-э…И чё?»
В Парке культуры и отдыха имени Бабушкина состоялся традиционный осенний Фестиваль грибов и ягод, который был организован петербургским отделением творческого Союза работников культуры 2.
2. Это лид. Если после заголовка наш читатель еще не понял, нужно ли ему читать этот текст или нет, то лид должен поспешить ему на помощь и показать «товар лицом». В нашем случае читатель явно не понял. И никакого «калача», заманивающего в текст за подробностями, не получил. А что ему подсунули? Дохлый информационный повод «состоялся Фестиваль», тогда как инфоповодом в данном тексте должны были стать, например, бесплатные лекции микологов и фунготерапевтов, которые учили жителей, как правильно обрабатывать и употреблять грибы, чтобы не отравиться. Еще одна ошибка — это упоминание организатора мероприятия в лиде. Для читателя это вообще неважно. Впрочем, из вежливости можно его упомянуть, но на своем месте: в бэкграунде, в справке, в финальном «напомним».
Этот праздник проходил уже в 16-й раз 3. Он давно стал приметой наступающей петербургской осени, потому что это время года в сознании жителей Северной столицы никак не отделимо от тихой охоты на дары леса — грибы и ягоды 4.
3. Кому какое дело, в который раз проходил праздник?
4. Налицо нарушение логики: сначала явно притянутая за уши сентенция о том, что «фестиваль грибов стал приметой петербургской осени». То есть если читатель впервые слышит о таком фестивале (я, например), то он не догадывается, что осень наступила. А затем еще и вывод через «потому что», в котором используется сомнительное обобщение. Кстати, если автор хоть раз был в осеннем лесу, интересно бы узнать, сколько ягод он там набрал.
Нынче лес «пришел» в гости к парку, в котором в выходные дни царила поистине праздничная атмосфера 5. Даже погода смилостивилась, подарив в первый день праздника 6 почти по-летнему яркое солнце. Здесь было все, чтобы можно было (было, чтобы было…) не только отдохнуть и повеселиться всей семьей, но еще и запастись дарами природы на зиму 7, испытать себя на знание географии и биологии 8, показать детям живого настоящего оленя (и даже покататься на нем), не говоря уже о насыщенной развлекательной программе с танцами и песнями и, конечно же, вручением призов 9.
5. Прекрасный штамп. Ради любопытства забейте в любой интернет-поисковик выделенную фразу. Сколько вам выпало страниц со стопроцентным совпадением? То-то!
6. Все хорошо, кроме того, что во всей заметке нет упоминания дат праздника. Проходил в 16-й раз, а когда проходил — неважно.
7. Прекрасный образец эвфемизма, зачем он тут? Не инструкцию же мы пишем о «недопустимости граждан собирать дары природы в связи с высоким риском отравления продуктами их переработки».
8. Странная «замануха» для читателя.
9. В целом очень перегруженное предложение. Только глаголов в нем восемь. И это еще до деепричастного оборота «не говоря уж о том-то с тем-то и тем-то и, конечно, с тем-то». Перебор! Не пропахать такое смысловое поле. А главное, непонятно, зачем самые симпатичные и живые подробности утрамбовывать ногами в одно нечитаемое предложение?
А если рассуждать серьезно 10, то украшением (чего?) были и 11 консультации профессионалов: микологов и фунго-терапевтов, которые наглядно разъясняли всем желающим пользу и вред определенных сортов грибов, не говоря уже о том, что наглядность таких консультаций зашкаливала 12.
10. То есть до этого все было несерьезно? Тогда непонятно, зачем вообще редактор оставил всю предыдущую ерунду в тексте.
11. Зачем здесь союз, готовящий нас к очередному ряду перечислений?
12. Автор опять эксплуатирует конструкцию «было то-то и то-то, не говоря уж о том-то». Далее в предложении соседствуют повторы «наглядно» и «наглядность». И наконец, я пытаюсь представить себе всю мощь этого перформанса врачей. Что они делали такого, что «наглядность их консультаций просто зашкаливала»?! Ели поганки? Варили из мухоморов зелье и опаивали им прохожих? Или танцевали «летку-еньку» в ростовых куклах грибов? Ну а если рассуждать серьезно (раз уж автор так любит эту фразу), то в его тексте зашкаливает эмоциональность и тематически неоправданная экспрессивность.
Многие, наверное, впервые увидели лицом к лицу 13 ложный белый гриб или вредную бледную поганку. Радость же всем гостям фестиваля дарили профессиональные артисты в компании с юными артистами Первого детского эстрадного центра, который дебютировал на фестивале 14.
13. У ядовитых грибов есть лица? Будем знать!
14. Полный набор штампов, которые обычно использует любой автор для написания отчета об обязательном, но скучном мероприятии. Возьмите на заметку! Заказчик обычно остается доволен такими описаниями.
Приятное с полезным — вот, пожалуй, главный девиз этого праздника общения с природой (еще один эвфемизм), где впечатления радостные и яркие дополняются пополнением 15 своей личной «корзины питания».
15. Классическая тавтология, даже лучше, чем «масло масляное».
Здесь уж выбор был велик как никогда. По мнению Александра Гаврилова, исполнительного директора Петербургского отделения творческого Союза работников культуры, популярность Фестиваля грибов и ягод уже давно выходит за рамки 78 и 47 регионов. На фестивале в парке имени Бабушкина раскинули свои палатки и представители других, сопредельных с нашим городом и областью регионов. Автор этих строк, например, из всего многообразия продукции выбрал ассорти соленых грибов из Вологды и после никак не пожалел, вкушая их вместе с картошечкой 16. Впрочем, на фестивале можно было и не ждать приезда домой 17, а попробовать грибы с картошечкой прямо на территории праздника. Точно так же, как и любимый мною грибной суп 18 из тысячеведерного котла 19… Легко догадаться о том, как не хотелось покидать фестиваль. 20 Будем теперь ждать следующей осени 21.
16. Пример редкой этической ошибки — самолюбование в тексте. Вместо того чтобы реально перечислить многообразие продукции, он дразнит читателя и «вкушает» грибочки прямо в собственной заметке.
17. Из-за того, что обстоятельство места «на фестивале» стоит в первой части предложения, а не во второй, мы имеем явное нарушение логики.
18. Кому вообще интересно, любит журналист грибной суп или нет? Если это не кулинарный блог, конечно.
19. Здесь автору отказывает чувство меры, а метафора приобретает прямо-таки циклопический масштаб.
20. О том, что автору не хотелось покидать фестиваль, становится ясно из пассажа про его кулинарные предпочтения. А вот общей картины о масштабах и пользе фестиваля не сложилось. Никаких советов от врачей, которые могли бы усилить информационно текст. А жаль.
21. Складывается впечатление, что наш автор живет от фестиваля грибов до фестиваля грибов. Но эта его грибная ностальгия никакой пользы читателю не дает. В финале текста должна была появиться информация о том, где можно узнать о предстоящем фестивале, свободный ли вход, об организаторах. То есть тот самый бэкграунд о мероприятии, который был неуместен в начале заметки.
Главная проблема этой заметки — неверно отработанный информационный повод. Из мероприятия с социально значимой начинкой автор делает «лайтовый» отчет с веселой «грибной тусовки». Текст получился рыхлый, без смыслового ядра, практически бесполезный. Автору лень было потрудиться, чтобы вычленить из этого праздника рациональное зерно, поэтому он смешал в кучу обрывочные факты и впечатления от праздника, добавил эмоций, сентенций, заполняющих пространство штампов и эвфемизмов и был таков.