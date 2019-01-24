Клуб молодого журналиста: лицом к лицу с поганкой

5. Прекрасный штамп. Ради любопытства забейте в любой интернет-поисковик выделенную фразу. Сколько вам выпало страниц со стопроцентным совпадением? То-то!

6. Все хорошо, кроме того, что во всей заметке нет упоминания дат праздника. Проходил в 16-й раз, а когда проходил — неважно.

7. Прекрасный образец эвфемизма, зачем он тут? Не инструкцию же мы пишем о «недопустимости граждан собирать дары природы в связи с высоким риском отравления продуктами их переработки».

8. Странная «замануха» для читателя.

9. В целом очень перегруженное предложение. Только глаголов в нем восемь. И это еще до деепричастного оборота «не говоря уж о том-то с тем-то и тем-то и, конечно, с тем-то». Перебор! Не пропахать такое смысловое поле. А главное, непонятно, зачем самые симпатичные и живые подробности утрамбовывать ногами в одно нечитаемое предложение?