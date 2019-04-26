Клуб молодого журналиста. Разбираем карточки с советами

Самарский студенческий видеожурнал «БОРТ» предложил формат карточек с советами, как вести себя на первом свидании с родителями твоей девушки или молодого человека
«Знакомство с родителями — важный этап в любых отношениях. Чтобы не запороть все уже на первой встрече, «БОРТ» собрал подборку лучших советов специально для тебя».
Проблема номер один: у материала в принципе отсутствует заголовок как таковой, из-за чего его трудно искать в ленте новостей. Мы понимаем, что не у каждого поста в соцсети есть ярко выраженный заголовок, но этот текст с претензией, он подавался на конкурс научно-популярной журналистики, а значит, авторы считают его готовым журналистским продуктом.
Проблема номер два. Мой любимый лид. Смотрим, что нам обещают авторы. Первая фраза — жуткая банальность. Вторая — пошлое заигрывание с аудиторией и завышенные обещания, которые в финале материала, в общем-то, и приводят к фиаско всей задумки. Я ждала ЛУЧШИХ советов. В принципе, это исполнимо, если отбросить первые попавшиеся, тривиальные. Но советы «специально для тебя» — это уже крючок, манипуляция. Разочарование обеспечено. Потому что лучшие советы специально для тебя может дать только твой личный коуч, психотерапевт или очень близкий человек, который в курсе ситуации и особенностей твоего характера.
Нам обещали «лучшие советы». Что ж… Я мать, моему сыну 17 лет. Буду прикидывать полезность советов, так сказать, с «другой колокольни».
1. Подытожим. Ну, здравствуй, капитан очевидность! Оказывается, надо прийти в скромном, чистом и не мятом. Положим, догадаться об этом самостоятельно кому-то трудно, но если подросток любит поражать дерзкими и провоцирующими луками, то, как правило, у него много пирсинга и татуировок, необычный цвет волос, железяка в языке или кольцо в носу. Где советы, как быть с этими элементами креативности и независимости, раз уж родители настроены на «фейсконтроль». Про обувь — чушь, ее можно снять за порогом. Но поговорить хочется о стиле языка. «Сорванная тобой роза» — это же про девочку, да? Но выше по тексту нам четко дают понять советы для его и ее родителей. И что за канцелярский оборот «не оправдывает присутствия на…»?
Еще одна ошибка — двусмысленность. Редко ее замечают, но она дает особенно комичный эффект. Еще раз повторю фразу: «состояние до‑ роги до сада, где выросла сорванная тобой роза, не оправдывает при‑ сутствия на твоей паре пыли и грязи». Внимание: вопрос. О какой паре тут идет речь? О паре обуви? Или о паре, с которой ты решил составить партию и тащил ее, сорванную из сада, прямо по пыли и грязи до дома ее родителей?
Она создана в таком же стиле, и главная ее мысль такова: не приходи знакомиться с пустыми руками, принеси торт или пирожные.
2. Подытожим. Совет совсем не оригинален, и уж точно не из разряда «лучших». К тому же весь пропитан стереотипами об особо недружественном поведении «его / ее» родителей, непременном снобизме, «празднике жизни», который идет мимо тебя, и какой-то мистической клановости, прямо как у итальянской мафии.
И она, простите, совсем уж для слабоумных.
3. Подытожим. «Когтистый зверь» и «кудрявый засранец» — демонстрация легкого, такого «ахахах» — саркастического отношения ко всем этим «глупостям» типа ваших этих чувств, но излишне нарочитая. На мой взгляд, однозначный перебор. Я бы прописала автору психотерапию, уж очень явно торчат уши недопережитых любовных травм. Далее, не надо делать из родителей нафталиновых задвижек и унылых задротов. Мы с мужем тоже «отвисали в клубе», когда познакомились, летом вот будет 20 лет, как в браке. И, к слову, мой сын травмирует меня сильнее, если скажет, что познакомился с девушкой в американской секте «Армии спасения» или в районной библиотеке, а не в клубе или на концерте, слегка выпив для храбрости. Ну и последнее: если вы уже успели отведать подъездной романтики и позаниматься сексом в лифте по пути к «старикам», то, конечно, об этом рассказывать не надо. Вдруг им тоже захочется рассказать вам что-то пикантное в ответ, и тогда будет точно конфуз. Но это же и так понятно. Разве нет?
И это как бы главный совет материала… Суть! Эксклюзив!
4. Подытожим. Главный совет этого текста и есть полный провал операции научить кого бы то ни было знакомству с родителями будущей пассии. Начнем с сути. Совет откровенно «нерабочий», потому что нормальному человеку такая идея без помощи автора сама в голову не придет. Да и далеко не у каждого есть такое видео в телефоне. Теперь по тексту. Сначала она пьяная танцует на барной стойке, потом ее (заметьте, не его) мама посмеется, то есть у нас две девочки. А уже через предложение выясняется, что на барной стойке зажигал все же он, потому что его образ «будет связан с ярлыком повесы и ротозея». Впрочем, стоп. Почему ротозея? Ротозей, это который стоит и пялится. А тот, который танцует пьяным на столе, скорее «раздолбай». Почему «связан с ярлыком»? Ярлык навешивают! Почему окончательно? Почему? Почему? Почему?.. Почему этот совет считается главным? Молодые люди не могут сегодня даже на один вечер «заглушить свои воспоминания об алкоголе и шумных вечеринках»?
В этом тексте есть еще две карточки («Беседа за столом» и «Помощь в уборке»), но разбирать я их подробно не стану, поскольку в них тоже нет какого-то «гениального эксклюзива».
Главная проблема этого материала — постоянные попытки шутить при врожденном (либо благоприобретенном) отсутствии чувства юмора. Автору кажется, что он красноречив и остроумен, а на деле выходит, что все родители — злобные подозрительные стариканы, а все подростки — полные оторвы с мышлением одноклеточных. Умные в тексте вообще есть? Впрочем, откуда им тут взяться?