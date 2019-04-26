Клуб молодого журналиста. Разбираем карточки с советами

Нам обещали «лучшие советы». Что ж… Я мать, моему сыну 17 лет. Буду прикидывать полезность советов, так сказать, с «другой колокольни».

1. Подытожим. Ну, здравствуй, капитан очевидность! Оказывается, надо прийти в скромном, чистом и не мятом. Положим, догадаться об этом самостоятельно кому-то трудно, но если подросток любит поражать дерзкими и провоцирующими луками, то, как правило, у него много пирсинга и татуировок, необычный цвет волос, железяка в языке или кольцо в носу. Где советы, как быть с этими элементами креативности и независимости, раз уж родители настроены на «фейсконтроль». Про обувь — чушь, ее можно снять за порогом. Но поговорить хочется о стиле языка. «Сорванная тобой роза» — это же про девочку, да? Но выше по тексту нам четко дают понять советы для его и ее родителей. И что за канцелярский оборот «не оправдывает присутствия на…»?

Еще одна ошибка — двусмысленность. Редко ее замечают, но она дает особенно комичный эффект. Еще раз повторю фразу: «состояние до‑ роги до сада, где выросла сорванная тобой роза, не оправдывает при‑ сутствия на твоей паре пыли и грязи». Внимание: вопрос. О какой паре тут идет речь? О паре обуви? Или о паре, с которой ты решил составить партию и тащил ее, сорванную из сада, прямо по пыли и грязи до дома ее родителей?