Клуб продвинутого журналиста: «Зачем в XXI веке брать «Телеграф»?»

Завтрак — важнейшая, но далеко не самая воспетая в русской культуре трапеза (Еще как воспетая! Другой вопрос, что воспета у нас каша, а не яичница. Поговорок про завтрак и про кашу очень много, даже слово есть «однокашники» — про тех, кто по утрам вместе ел кашу.) Вероятно, причина такого полузабвения кроется в том, что завтрак должен быть не только сытным, но и быстрым. (Что хотел сказать автор? Какая связь между «полузабвением» в русской культуре завтрака и скоростью его приготовления?) Тем не менее нам, пока мы ждали заказ, пришлось коротать время в разговоре на околокулинарные темы. Началось с того, что среди специальных предложений «Телеграфа» Виктор Чередниченко обнаружил грог 6.