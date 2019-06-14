Клуб молодого журналиста: как избежать идейного перекоса

Разбираем текст студента СПбГУ для учебной газеты
Наполовину Живая Библиотека в Санкт-Петербурге 1
1. Итак, заголовок! Глагола действия нет, а значит, нужно догадываться, в чем проблема. Где-то сгорело полбиблиотеки? Библиотека как социальный институт наполовину умерла из-за технического прогресса? Кто-то возродил часть заброшенной библиотеки? Всё мимо! Тот, кто слышал о датском социальном проекте, еще, может быть, и догадается, о чем речь. Кто слышит впервые — без шансов. Скорее всего, тут же и бросит читать.
Какой заголовок лучше? Информативный. Например, такой:
«Полиция Петербурга прервала крупное социальное мероприятие»
«Не судите о книге по обложке» (1) — органы власти без оснований прервали мероприятие (2), на котором можно «прочитать» людей из социальных меньшинств (3) 2
2. Лид — это краткое изложение всех ключевых деталей новости, после которого читатель идет вглубь текста уже за подробностями. Здесь обычно никакой лирики. Только честная игра с читателем в «Что? Где? Когда?». Что имеем по факту?
1 — лирика, оценочное суждение. 2 — не сами органы власти, а их представители. И мы не знаем точно, безосновательно они это сделали или все-таки на основании жалоб соседей. То есть утверждать не можем. 3 — спорный термин «социальные меньшинства», и при этом все еще не очевидна метафора о том, что люди — это книги, которые наполняют некую Живую Библиотеку.
28 октября с 14.00-19.00 в клубе Котельная должна была пройти двадцать шестая Живая Библиотека. (1) Международный социальный проект предполагает три роли: Живая Книга — человек, противоречиво воспринимаемый в обществе (лесбиянка, мигрант, зоозащитница, человек с позитивным статусом ВИЧ…), Читатель — человек, который хочет задать вопросы, познакомиться и подискутировать с Книгой и Библиотекари — волонтеры и организаторы площадки для нового формата общения. (2) Однако мероприятие состоялось только наполовину (3) 3.
3. Мы дошли до тела новости, а автор все еще буксует:
1 — Очень долгое погружение в тему.
2 — Предложение перегружено подробностями. Формулировки не отточены, отчего несколько корявы. Например, фраза «человек, противоречиво воспринимаемый в обществе» — эвфемизм, прячущий суть проблемы и снижающий ее остроту.
3 — Мероприятие либо состоялось, либо нет. Наполовину оно могло только пройти.
Как можно уместить суть в лиде? Расшифровать главную метафору и сразу же перейти к подробностям. Например, так:
«Полиция Петербурга прервала крупное социальное мероприятие»
Лесбиянка, мигрант, зоозащитница, человек с позитивным статусом ВИЧ не смогли выступить со своими историями на 26-й ежемесячной встрече в клубе «Котельная» 26 октября. Этот проект носит название «Живая библиотека», а каждый человек, осуждаемый за свою инаковость в традиционном обществе, называется здесь «Живой Книгой».
Подробности новости начинающий автор дает так:
«В 15.45 майор пятого отдела полиции Фамилия Имя Отчество и инспектор по делам несовершеннолетних запретили посетителям покидать помещение клуба Котельная, где проходило мероприятие. Координатора Живой Библиотеки попросили проехать в пятый отдел полиции для дачи показаний) 4.
4. Просто перепишем этот кусок, поскольку здесь конкретика сталкивается с «общими местами». Один представитель власти назван полностью с ФИО, другой у автора просто безымянный «инспектор». Как в игре «Мафия». Название клуба без кавычек. Уточнение «где проходило мероприятие» — лишнее, это уже давалось выше в тексте.
Что получилось?
«Наш корреспондент сообщает, что в середине мероприятия в помещение «Котельной» вошли представители пятого отдела полиции и запретили посетителям покидать клуб. Координатор Живой Библиотеки отправился с полицейскими в отдел для дачи показаний».
Самая соль:
«В отделе Фамилия сказал, что на Живую Библиотеку поступила заявка, что мы «сборище гомосексуалистов, которые занимаются пропагандой». Я объяснил, чем на самом деле является социальная гражданская инициатива Живая Библиотека и сослался на статью 51 Конституции РФ (право не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя виновным). Майор только сказал: «Какой Вы наглый!» 5. Майор Фамилия, к сожалению, не знает законов РФ 6. Его действия были незаконны: 7 требование пройти в полицию, перекрытие выхода из клуба. Пока я находился в отделе мне позвонили библиотекари и сказали, что наше мероприятие закрывается» — сообщает координатор проекта Борис Романов.
5. Это уже фельетонная подача, ну чисто Михаил Зощенко!
6. Поскольку в тексте реальная фамилия майора, то предположение, высказанное в утвердительной форме, перестает быть просто предположением и становится оскорблением представителя органов власти.
7. Это также факт, который автор повторяет вслед за кем-то. Но мы не знаем доподлинно, на какой закон или должностные инструкции опирался участковый. И точно ли его действия были незаконны.
На вторую половину мероприятия были запланированы истории тринадцати Живых Книг, тест на ВИЧ у партнеров ЖБ из АНО 8 «Центр «ГИГИЕЯ», буккроссинг и выступление музыкальной группы Лисьи Песни.
8. Слишком много аббревиатур в одной части предложения. И если первая еще общеизвестна, то ЖБ из АНО это уже какой-то мистический триллер.
Работая над заметкой, автор не остался, что называется, над схваткой. Сильное эмоциональное погружение в тему и безоговорочное принятие определенной стороны конфликта дает новости идейный перекос, лишая ее беспристрастности. Перекос у текста и по функциональным типам речи: официальный сменяется разговорным, и наоборот. В целом текст получается рваным. Местами — сумбур и наивность, местами — горячность и политическая ангажированность.