Клуб молодого журналиста: как избежать идейного перекоса

1. Итак, заголовок! Глагола действия нет, а значит, нужно догадываться, в чем проблема. Где-то сгорело полбиблиотеки? Библиотека как социальный институт наполовину умерла из-за технического прогресса? Кто-то возродил часть заброшенной библиотеки? Всё мимо! Тот, кто слышал о датском социальном проекте, еще, может быть, и догадается, о чем речь. Кто слышит впервые — без шансов. Скорее всего, тут же и бросит читать.

Какой заголовок лучше? Информативный. Например, такой:

«Полиция Петербурга прервала крупное социальное мероприятие»