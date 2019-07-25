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стилистический практикум

Разбираем текст из «Комсомольской правды»

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09 июля 2019

Июл 25, 2019

Профессия

Клуб
Клуб продвинутого журналиста: «И рыбку съесть, и номер сдать»
Разбираем текст из «Комсомольской правды»

Интервью

Валерий Яков: «Мы творим в безграничном пространстве, значит, и...
Интервью с главным редактором «Театрала»

Истории

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