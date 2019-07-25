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Инна Тимченко
старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ
Теги:
стилистический практикум
Разбираем текст из «Комсомольской правды»
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№
7
от
09 июля 2019
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Июл 25, 2019
Профессия
Клуб
Клуб продвинутого журналиста: «И рыбку съесть, и номер сдать»
Разбираем текст из «Комсомольской правды»
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