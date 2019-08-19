Клуб молодого журналиста: «Белорусские проводницы мерзнут без штанов»

8. Из дальнейшего описания непонятно, но я уточнила у автора: комплект белорусской формы не меняется, а остается прежним. А значит, это отдельная проблема, не связанная со сменой цвета.

9. Если «пропахать» описание в первом предложении и визуализировать форму белорусских проводниц еще можно, то описание «российского комплекта» с множественными второстепенными подробностями попросту парализует волю. У меня лично смешались в кучу юбки, брюки, блузки, шапки и шарфы. А главное — зачем столько подробностей, если автору важно сказать только то, что у белорусских проводниц нет штанов и они морозят на посадках нижнюю часть тела?