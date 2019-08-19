Клуб молодого журналиста: «Белорусские проводницы мерзнут без штанов»

Разбираем текст студентки 1-го курса и стараемся не запутаться в жанрах
К 2019 году сотрудники белорусской железной дороги поменяют форму. Теперь они больше будут похожи на своих коллег из России1
1. Время события слишком размыто для заголовка новости. Слово «теперь» не может работать с еще не состоявшимися событиями. А оценочный оборот «будут больше похожи» на своих коллег из России» уводит читателя от сравнения рабочей формы к сравнению российских и белорусских проводниц вообще и искажает смысл всей новости.)
Приказ 2 о переходе с темно-синей формы сотрудника БЧ 3 на светло-серую вышел еще в июне этого года 4, но из-за большого количества участков (и соответственно людей на них) изменения ожидаются только к лету 2019 года 5.
2. Какой приказ? Номер? Кто издал?
3. Читатель в России не обязан знать по умолчанию, что БЧ — это официальное название дороги Беларуская Чыгунка
4. Какого? Поисковик долго выдает новости по ключевым словам, поэтому указание года в новости обязательно.
5. Какие еще изменения кроме цвета? Автор не договаривает в лиде самые важные подробности новости.
Сотрудников белорусской железной дороги грядущие изменения не радуют 6. Все потому, что новая форма очень похожа по цвету на костюмы работников РЖД. «Нам не нравится, что мы будем выглядеть так же, как наши коллеги из России, мы все-таки представители другой страны», — говорит Анастасия Бабуля (фамилия изменена), проводница БЧ 7.
6. Обобщение, штамп.
7. Из этого абзаца выходит, что вся проблема в цвете. Однако уже из следующего абзаца мы узнаем, что в цвете не вся проблема. Да и все-таки форма «похожа по цвету» или «такая же, как у коллег из России?
Также серьезные недовольства вызывает и комплектация формы 8. Женская форма в Белоруссии: китель (пиджак), юбка, белая рубашка, галстук, зимняя шинель, пилотка и кубанка из цигейки. Женская форма в России включает: шелковый нашейный платок, фирменную шапочку, зимнюю шапку дубленой овчины, украшенная кокардой, красный шерстяной зимний шарф. Юбки: красную (парадную) и серую (повседневную). Блузки с разной длиной рукава: белую, голубую и красную. Серую трикотажную жилетку. Серые брюки, серую куртку на молнии, рабочий фартук, утепленное зимнее темное пальто 9.
8. Из дальнейшего описания непонятно, но я уточнила у автора: комплект белорусской формы не меняется, а остается прежним. А значит, это отдельная проблема, не связанная со сменой цвета.
9. Если «пропахать» описание в первом предложении и визуализировать форму белорусских проводниц еще можно, то описание «российского комплекта» с множественными второстепенными подробностями попросту парализует волю. У меня лично смешались в кучу юбки, брюки, блузки, шапки и шарфы. А главное — зачем столько подробностей, если автору важно сказать только то, что у белорусских проводниц нет штанов и они морозят на посадках нижнюю часть тела?
— Зима — холодно стоять на улице 10. На нас шинель, но при этом мы стоим в юбках, естественно нам холодно. У российских же проводниц помимо шинели, во-первых, есть брюки, во-вторых, шарфы 11. Конечно, им намного проще стоять, например, на той же самой посадке», — жалуется 12 Анастасия.
10. Фраза из разряда «капитан очевидность», по смыслу второе предложение полностью дублирует первое, только слова «зима» не хватает.
11. Вот она, наконец, суть новости: цвет формы догадались позаимствовать у российских коллег, а практичные предметы гардероба — нет!
12. Я бы предложила более конструктивный глагол: негодует, проливает свет на проблему или обращает внимание на ключевую проблему.
Помимо этого, работники отмечают, что новая форма будет непрактичной 13: «Она будет более маркая, ведь на тёмно-синей форме не так заметны капли даже той же самой воды 14, как на серой. Большинство против того, чтобы меняли форму 15, но жалобы никто не пишет: все боятся, все молчат» 16, – говорит проводница.»
13. Обстоятельство из предыдущего абзаца и есть непрактичность с точки зрения носки и удобства, поэтому тут стоит добавить, что форма будет непрактичной и с точки зрения внешнего вида.
14. Зачем тут эти четыре слова? Тоже вода, только словесная.
15. Меняли цвет формы?
16. Понятно, что это прямая речь, но все же совершенно не понятно, о какой категории сотрудников БЧ идет речь. Кто это «большинство»? Уже не «все боятся» и не «все молчат», если источник информации дает комментарий, называя свою настоящую фамилию.
Работая над новостью, автор случайно вывалился в формат «расширенной корреспонденции» — слишком много подробностей, притом запутанных. Но и в соседнем формате автор оказался не слишком убедителен, так как нет еще двух мнений. Как минимум официального представителя Беларуской Чыгунки и, например, дизайнера рабочей одежды. Одно мнение дает перекос, и студентке не удается остаться «над схваткой», поскольку новость не очищена от оценочности. В целом остается ощущение «жалобной книги». Корреспондент создал текст по принципу «Какая ужасная проблема!». А такая подача требует предложить решение или выход из положения. Формат же новости предполагает, что читатель просто узнает, в чем проблема.
Отдельно хочется остановиться на заголовке в этой заметке. Длинный информативный заголовок допустим для новостного формата, но, во-первых, он должен быть все же короче. В идеале — уложиться в одно предложение. Во-вторых, быть максимально содержательным, четким, без загадок. Данный заголовок содержит примерно такой подтекст: «И правда: и те, и другие славянки, даже в одинаковых шинелях. А нет ли тут намека на то, что государства Россия и Белоруссия постепенно стирают границы между собой во всех сферах?» Но в новости у корреспондента нет задачи предлагать читателю многослойный «десерт» между строк. Его задача — «бизнес-ланч». Просто, дешево, сердито и по стандартной цене.