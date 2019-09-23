Клуб продвинутого журналиста: провал «гвоздя номера»

3. Ничего о том, как проходило мероприятие нам также не известно.

4. Опять безличная конструкция.

5. Трудно понять, что за новость вселенского масштаба приключилась в том, что хозяину дерева дали сертификат о том, что это дерево — памятник живой природы.

6. В этом придаточном предложении свернута целая история вопроса, как то: существование в Москве специаль ного центра, выявляющего уникальные старые деревья по всей стране.

7. Чтобы понять, откуда здесь взялась эта конструкция, нужно вернуться в начало предложения…

8. Если на памятной доске изображен уже упомянутый выше знак, то данные подробности можно опустить, чтобы не было столько повторов слов «памятник», «дерево», «природа», «переходящий».