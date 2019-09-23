Клуб продвинутого журналиста: провал «гвоздя номера»

Разбираем текст из районной газеты
В разборе ЖУРНАЛИСТА — тактическая редакторская ошибка — провал «гвоздя номера». Поясним для юношества: «гвоздь номера», или, как его еще называют, открытие номера, — это ключевой материал, ради которого читатели должны расхватать тираж газеты как горячие пирожки. Это острый гвоздь, который вбивается в главную социальную проблему региона и на который редактор навешивает уже все остальные, менее важные истории. Но в этом случае гвоздь оказался дубовым!
Рубрика «Вслед за событием», по идее, обещает какую то сенсацию. Но далее мы видим совершенно беззубый номинативный заголовок «Памятник живой природы».
170-летний дуб черешчатый, произрастающий в усадьбе Хвалевское, стал участником Всероссийской эстафеты «Дерево – памятник живой природы» 1
1. У меня, как у читателя, не знакомого с данным проектом, много тревожных вопросов. Что это за разновидность дуба? Почему дубы по всей России участвуют в эстафете? Конечно, я лезу в словари и узнаю, что второе название этого вида дуба — дуб обыкновенный, или просто дуб.
В селе Борисово-Судское, в усадьбе Хвалевское, торжественно открыли памятник 2 живой природы всероссийского значения «Дуб черешчатый».
2. Безличная конструкция снова вызывает вопросы: кто открыл? Как проходило торжество?
В ходе мероприятия 3 владельцу усадьбы, известному меценату (кому известному?) Юрию Войцеховскому, были переданы 4 сертификат о признании дерева памятником живой природы 5 с подтверждением точного возраста 19-метрового гиганта (а это ни много ни мало 170 лет), установленного в дендрохронологической лаборатории Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес»6, переходящий символ Всероссийской эстафеты «Дерево – памятник живой природы» 7 и памятная доска с изображением переходящего памятного знака и указанием региона открытия памятника 8.
3. Ничего о том, как проходило мероприятие нам также не известно.
4. Опять безличная конструкция.
5. Трудно понять, что за новость вселенского масштаба приключилась в том, что хозяину дерева дали сертификат о том, что это дерево — памятник живой природы.
6. В этом придаточном предложении свернута целая история вопроса, как то: существование в Москве специаль ного центра, выявляющего уникальные старые деревья по всей стране.
7. Чтобы понять, откуда здесь взялась эта конструкция, нужно вернуться в начало предложения…
8. Если на памятной доске изображен уже упомянутый выше знак, то данные подробности можно опустить, чтобы не было столько повторов слов «памятник», «дерево», «природа», «переходящий».
В торжественном мероприятии (в третий раз) приняли участие глава Бабаевского района Юрий Парфенов, координатор программ по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации РФ, президент межрегиональной общественной организации содействия сохранению природного наследия регионов «Природное наследие нации» Владимир Зотов, председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» Сергей Пальчиков, президент НПСА 9 «Здоровый лес» Михаил Еремин 10.
9. Аббревиатура не считывается без расшифровки.
10. Что важного сказали или сделали эти уважаемые люди?
Информационное представление особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Старый дуб в селе Борисово-Судское», на территории которого растет дуб черешчатый 11, – сделал начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области Дмитрий Банников.
11. Как можно сделать информационное представление?
Участники торжественной церемонии 12 открыли установленную у дерева информационную табличку с описанием и указанием возраста дерева.
12. Нам еще раз напомнили, что важные люди в костюмах не просто вбили рядом со старым дубом информационную табличку, а провели торжественную церемонию.
Дуб черешчатый занесен в Красную книгу Вологодской области как долгоживущее лиственное дерево, срок жизни которого достигает нескольких столетий, отдельные источники указывают на продолжительность жизни до 1500 лет 13.
13. Совершенно бесполезный бэкграунд, поскольку из изложенного выше ясно, что дубы живут столетиями. А вот здесь бы как раз рассказать про суть общероссийского проекта rosdrevo.ru / russian-tree-of-the-year и напомнить, что в России идет голосование за «Российское дерево-2019».
Главная проблема этого материала — мелкотемье. На территории Бабаевского района обнаружился старый дуб. Эксперты его признали действительно старым, нарекли памятником природы, вбили колышки, огородили веревкой и вкопали мемориальную табличку. Вручили владельцу участка и дуба подтверждающие сей факт документы: значок, доску и грамоту. Вот и все. Новость, которая могла бы уместиться в формат «фотофакта», незаслуженно заняла гвоздевое, самое дорогое место в четырехполосной газете. В каком случае эта безусловно позитивная на фоне сибирских лесных пожаров новость могла бы претендовать на место «гвоздя номера»? Если бы вокруг этого дуба нашли остатки златой цепи и останки ученого кота. Все бы сразу поняли: найден тот самый дуб, который служил музой самому Пушкину. Или если бы этот дуб оказался точь-в-точь таким, как его описывал Лев Толстой в «Войне и мире».
Еще одна проблема — слишком много официоза и никаких интересных живых подробностей. Рядовое протокольное действие описывается как «торжественная церемония», но какая радость от этого почета селу — ни слова. Если для понимания сути происходящего нужно обращаться к интернету, значит, тема, претендующая на главную в этом номере, еще и не раскрыта.
Текст: Бабаевская районная газета «Наша жизнь» (Вологодская область) от 1 августа 2019 года