Клуб молодого журналиста: разбираем репортаж

Текст репортажа довольно объемный, поэтому у редакции не было возможности полностью его разобрать. Но надо отметить, что в пропущенном фрагменте текста автор набирает репортажную динамику и вводит более крупным планом несколько интересных персонажей — блондинку-дезинфектора и бездомного, бывшего фотокора мурманской газеты. Меняются сцены действия, появляются кабинет дезинфектора, столовая, библиотека. В текст более удачно вкрапляются диалоги с сохранением авторской манеры речи. И самое главное: мы узнаем, что есть люди, которые с этого дна всплыли на поверхность и вернулись в нормальную жизнь.

К недостаткам работы можно отнести традиционную ошибку начинающих журналистов, которые пишут о «социальных язвах общества», о разного рода закрытых учреждениях с любопытством посетителя зоопарка. Тон выбирается запанибратский («Расскажи мне, пожалуйста, откуда ты знаешь столько о фотоаппаратах?» — спрашиваю я, обращаясь на «ты» к шестидесятилетнему мужчине.) А герои вырисовываются картонно, как носители какой-то одной социальной роли, маски, характера, судьбы. Во фрагменте с накрашенными губами журналист задает неэтичный вопрос. Героиня репортажа в ответ резко реагирует, что логично, но автор, вместо того чтобы сгладить ситуацию, зачем-то тащит эту ремарку в текст.

Описание происходящего часто скомкано и не содержит нужных подробностей, как во фрагменте про досмотр на охране. Ощупывание и поиск бутылки охранником — это не одно и то же действие? После того как мужчины моются, они не одеваются, а сразу получают продпаек и идут в столовую? Поэтому автору туда еще рано?

Задумчивая заведующая у окна — спасибо, что не прямым текстом говорит, куда была засунута бутылка. Но для чего отсылка к курящему персоналу за окном? Одним можно, другим нельзя?

И все это приправляется азартом новичка, попавшего в какой-то паноптикум и жадно тянущего в текст все интересные, как ему кажется, детали. Часто без разбора и без финальной задумки. В конце репортажа за уши притянута мысль, что если самый читающий бездомный читает «кредо негодяев», а здесь давно уже все свои, то собрались в ночлежке либо сами негодяи, либо те, что стали жертвами негодяев — квартирных мошенников. Вот и перекличка с неясным заголовком. Но мысль эта, увы, залегает на такой глубине, что копать туда, конечно, никто не станет. Ее бы усилить самой последней строчкой материала, но она, увы, по-детски наивна.