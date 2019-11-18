Клуб продвинутого журналист. Ежегодный праздник: креатив или стандартная отписка

Каждый редактор знает наверняка: труднее всего «отписывать» ежегодные праздники. Какой текст выдаст корреспондент? Креатив или стандартную отписку? Давайте разбираться
Любовь сквозь время 1
1. Побуждает ли такой заголовок двигаться вглубь текста? На мой взгляд — ничуть. Динамики нет, пользы для читающего нет, даже любопытство не гложет. Заголовок‑штамп: ни уму, ни сердцу!
В преддверии Дня семьи, любви и верности в отделении ЗАГС Приморского района прошла торжественная церемония вручения памятных медалей за любовь и верность парам, состоящим в браке более 30 лет 2
2. Тяжеловесный по стилистике лид со скучным инфоповодом про то, что «прошла торжественная церемония». Прошла и прошла. Нам‑то что? Вот если бы автор хоть чуть‑чуть сохранил интригу, то было бы другое дело. Например, так: «Медали за любовь и верность раздавали в загсе Приморского района».
В этот торжественный день 3 в здании бракосочетания 4 собрались пары, для которых фраза «любовь сквозь время» не пустой звук 5.
3. В какой именно? Почему торжественным стал день? Это день памяти святых Петра и Февроньи? Или его делает торжественным прошедшее торжество?
4. В здании дворца или отдела бракосочетания.
5. Штамп, банальность, общие слова.
Прожив вместе больше полувека 6, они с таким же теплом и уважением относятся к своей второй половинке 7, словно только вчера познакомились 8.
6. Не все награжденные пары вместе более 50 лет, Дмитрий и Екатерина, например, только 25.
7. Кто они? Пары? Тогда к какой второй половинке? У всех пар на торжестве была одна вторая половинка?
8. Звучит банально и слащаво, и непонятно, откуда это обстоятельство известно автору, почему он расписывается за всех «староженов»?
Их можно считать действительно отличным примером для молодежи 9. Наблюдая за тем, с каким трепетом и любовью супруги смотрят друг на друга, понимаешь, что настоящая любовь все же существует и искренние чувства преодолеют любые преграды 10.
9. Эту фразу можно действительно считать отличным примером махрового штампа.
10. Такое впечатление, что автор пытался выиграть конкурс на максимальное количество банальностей в тексте. Я не Станиславский, но автору тоже не верю. «Бла‑бла‑ бла» и ничего больше.
Виктор и Любовь Ушаковы прожили в любви и согласии более 60 лет и точно уверены 11, что можно преодолеть любые трудности 12. Они утверждают, что секрет долгой и счастливой супружеской жизни заключается в уважении, взаимопонимании и верности 13. Супруги уверены, что нужно уметь решать проблемы вместе, искать компромиссы и главное — любить друг друга 14.
11. А можно быть уверенным неточно?
12. Про «преодоление» уже было в предыдущем предложении, хотелось бы подробностей про трудности.
13. Тут лучше бы дать живую, интересную прямую речь, потому как в пересказе автора мы получаем стандартный набор слов, будто списанный с открытки «В день бракосочетания!».
14. Ни одного секрета, как этого добиться, особенно когда приходится вести любовную лодку мимо водоворотов быта и соблазнов.
Дмитрий и Екатерина Шурыгины в браке 25 лет и воспитывают 10 детей. Они познакомились в новогоднюю ночь. «Это была любовь с первого взгляда», — вспоминает Дмитрий Шурыгин. С тех пор супруги никогда не расставались и прошли много испытаний. На вопрос о том, как справляться с трудностями, отвечают, что важно поддерживать друг друга и никогда не сдаваться в трудную минуту 15.
15. Никогда‑никогда, трудности — трудная минута, и вот за этими повторами и общими фразами осталось самое любопытное. Тогда как пара действительно интереснейшая и могла бы «оживить» эту формальную корреспонденцию.
В отделе ЗАГС Приморского района всем супружеским парам торжественно вручили 16 медали «За любовь и верность», цветы и памятные подарки 17.
16. «Торжественная церемония прошла в торжественный день и на ней торжественно вручили…» Текст настолько скучен и не торжественен по своему настроению, что приходится его усиливать этим заезженным словом в каждом абзаце.
17. Очень интересно какие? Я в браке 20 лет, живу в Приморском районе. Может быть, узнав, какой приз, потерплю еще лет десять своего мужа. А если серьезно, то отсутствие конкретных деталей делает текст как будто бы списанным с пост‑релиза.
С Днем семьи, любви и верности юбиляров поздравили артисты театра музыкальной драмы 18 Ольга Васильева и Валентина Князева. А заместитель главы администрации Приморского района Инесса Волкова пожелала супругам здоровья, любви и семейного счастья 19.
18. Как поздравили? Спектакль, сценка? Спели вместе про любовь?
19. Очень неожиданное и творческое поздравление! Такие слова, конечно, нельзя было оставить за скобками, ведь всем очень интересно почитать дежурные слова выступающих чиновников из разряда «капитан очевидность».
Каждый год журналистам приходится отрабатывать «сезонные» инфоповоды. Среди них есть «ванильные» темы. Например, горячо любимые народом гендерные праздники: День защитника Отечества, День всех влюбленных, Международный женский день и День семьи, любви и верности.
Нашим коллегам вновь и вновь приходится искать новые повороты для небанального раскрытия банальных тем. Или — что встречается чаще — ограничиваться «отписками» с подходящих к случаю мероприятий. Пример, который мы сегодня разобрали, — яркий образец «отписки с тухлого мероприятия». У меня как у редактора сложилось впечатление, что автор не был на этом «торжественном событии», а ограничился лишь пост‑релизом по его итогам. Иначе его не пришлось бы так упорно нашпиговывать банальностями и штампами, канцеляризмами и общими словами. Не пришлось бы переводить фразы героев в косвенную речь с самым поверхностным содержанием, которое настолько не индивидуально, что может быть вложено в уста любой пары.
Но самый большой провал этой заметки заключается в том, что в ней нет никакой пользы для читателей. Мероприятие прошло. Какие-то подарки вручили. Газета отчиталась о позитивном районном мероприятии. А как попасть на этот праздник? Как администрация района отбирает юбиляров для награждения? Их ведь, понятное дело, не две пары на район‑миллионник. Вот именно эти вопросы надо было задать представителям местной власти, а не цитировать в финале текста очередные банальности ради галочки.