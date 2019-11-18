Клуб продвинутого журналист. Ежегодный праздник: креатив или стандартная отписка

6. Не все награжденные пары вместе более 50 лет, Дмитрий и Екатерина, например, только 25.

7. Кто они? Пары? Тогда к какой второй половинке? У всех пар на торжестве была одна вторая половинка?

8. Звучит банально и слащаво, и непонятно, откуда это обстоятельство известно автору, почему он расписывается за всех «староженов»?